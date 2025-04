Guardiola n’a plus besoin de recruter : voici les 8 pépites prêtes à exploser à Manchester City

C. McFarlane

C. Echeverri

Avec les pépites de l’académie en pleine explosion, City pourrait bien éviter un mercato XXL pour reconstruire son effectif cet été.

Un changement est nécessaire à Manchester City. C’est une évidence, après une saison 2024-2025 décevante où les hommes de Pep Guardiola ont abandonné sans combattre leur titre de champion d’Angleterre, tout en quittant la Ligue des champions par la petite porte.

Dans ce contexte, beaucoup s’attendent à un été mouvementé sur le marché des transferts. Mais City pourrait bien éviter les folies habituelles. Car en coulisses, un chantier silencieux porte ses fruits. Depuis le rachat par Abu Dhabi United Group, le club a massivement investi dans la formation. Et les premiers résultats ont déjà émergé : Phil Foden, Rico Lewis, James McAtee, et plus récemment Nico O’Reilly ou Jahmai Simpson-Pusey, tous passés par l'académie avant de goûter à la Premier League.

Et ce n’est que le début. Loin de s’essouffler, la dynamique est même en train de s’intensifier. L’équipe U18 écrase tout sur son passage : 69 buts marqués en 20 matchs, une place de leader en championnat, et une nouvelle demi-finale en FA Youth Cup à venir. Du côté des U21 (EDS), même constat : la première place en Premier League 2 est pour eux.

À l’aube d’un été qui s’annonce dense – notamment avec le Mondial des clubs au programme – GOAL dresse le portrait de ces jeunes talents qui pourraient accélérer la reconstruction des Skyblues sans dépenser des fortunes.