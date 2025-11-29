Clash Barça - Real, Xabi Alonso rajoute une couche

Invité à réagir après les déclarations enflammées de Joan Laporta, Xabi Alonso a dû s’inscrire dans un échange médiatique auquel il ne souhaitait pas véritablement participer. Pourtant, l’entraîneur madrilène n’a pas choisi le silence complet. Face aux journalistes, Xabi Alonso a reconnu la portée des déclarations barcelonaises tout en recentrant le discours sur son équipe. « Nous connaissons les messages populistes qui sont lancés à nos supporters. On se concentre sur nous, sur le fait de gagner sportivement et avec mérite. Chaque match est une occasion de le prouver », a-t-il assuré. Une réponse subtile, mais clairement dirigée vers ceux qui dénoncent un supposé favoritisme arbitral.

En ligne de mire de Xabi Alonso, les propos de Joan Laporta, qui, dans la journée du vendredi, avait accusé frontalement le Real Madrid de bénéficier d’un arbitrage partial. Le président catalan avait en effet déclaré : « Le Barça n'est pas favorisé par les arbitres, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont toujours favorisé le Real ». Une sortie médiatique qui a immédiatement relancé les tensions, notamment après un match nul du Real où deux buts contestés avaient provoqué la colère du dirigeant blaugrana.