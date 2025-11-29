La tension entre le FC Barcelone et le Real Madrid vient de franchir un nouveau palier, et Xabi Alonso s’y retrouve malgré lui. Après les attaques virulentes de Florentino Pérez et la riposte de Joan Laporta, l’entraîneur madrilène a été interrogé sur les accusations d’arbitrage favorable adressées à son club. Sans chercher l’escalade, Xabi Alonso a tout de même envoyé un message ferme en conférence de presse, ajoutant une nouvelle strate à un conflit institutionnel déjà brûlant.
Clash Barça - Real, Xabi Alonso rajoute une couche
La réponse ferme de Xabi Alonso aux accusations du Barça
Invité à réagir après les déclarations enflammées de Joan Laporta, Xabi Alonso a dû s’inscrire dans un échange médiatique auquel il ne souhaitait pas véritablement participer. Pourtant, l’entraîneur madrilène n’a pas choisi le silence complet. Face aux journalistes, Xabi Alonso a reconnu la portée des déclarations barcelonaises tout en recentrant le discours sur son équipe. « Nous connaissons les messages populistes qui sont lancés à nos supporters. On se concentre sur nous, sur le fait de gagner sportivement et avec mérite. Chaque match est une occasion de le prouver », a-t-il assuré. Une réponse subtile, mais clairement dirigée vers ceux qui dénoncent un supposé favoritisme arbitral.
En ligne de mire de Xabi Alonso, les propos de Joan Laporta, qui, dans la journée du vendredi, avait accusé frontalement le Real Madrid de bénéficier d’un arbitrage partial. Le président catalan avait en effet déclaré : « Le Barça n'est pas favorisé par les arbitres, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont toujours favorisé le Real ». Une sortie médiatique qui a immédiatement relancé les tensions, notamment après un match nul du Real où deux buts contestés avaient provoqué la colère du dirigeant blaugrana.
Les graves accusations de Joan Laporta contre le Real Madrid
Pour justifier sa charge, Joan Laporta avait pointé du doigt des actions litigieuses lors du match nul 2-2 du Real Madrid face à Elche. « Sans aller plus loin, la semaine dernière, le Real a marqué deux buts. Sur l'un, Bellingham touche le ballon de la main et sur l'autre, Vinicius casse le nez du gardien. Ces deux buts n'auraient pas dû être validés et aujourd'hui, Barcelone serait en tête de la Liga. » Des propos qui, en Catalogne, ont ravivé un sentiment d’injustice déjà bien présent, tandis qu'à Madrid, ils ont été perçus comme une tentative de pression publique supplémentaire.
Xabi Alonso, sans entrer dans le détail des actions évoquées, a néanmoins rappelé qu’il ne souhaitait pas voir son équipe entraînée dans une guerre de communication qu’il juge stérile. En s’appuyant sur une posture axée sur le mérite et le sportif, Xabi Alonso tente d’éviter que les critiques extérieures ne déstabilisent son vestiaire. Son intervention, mesurée, mais ferme, montre toutefois qu’il entend défendre l'institution madrilène sans se laisser absorber par des accusations qu’il considère comme infondées.
L’affaire Negreira ravive les tensions entre le Barça et le Real
L’un des points de friction majeurs demeure l’affaire Negreira, sur laquelle Joan Laporta est, lui aussi, revenu avec vigueur. Selon lui, le Real Madrid instrumentalise ce dossier pour discréditer son club. « Le Real s’accroche à l'affaire Negreira comme à un chewing-gum, car ils savent qu'il n'y a rien de vrai, mais c'est leur façon de justifier quelque chose de faux : le Barça n'a jamais corrompu un arbitre », a-t-il affirmé. Une déclaration qui a une nouvelle fois alimenté la rivalité institutionnelle entre les deux géants espagnols.
Même s’il n’a pas répondu directement à ce point précis, Xabi Alonso sait que ce sujet continue de structurer la communication des dirigeants des deux camps. Le technicien merengue tente, quant à lui, de maintenir un cap strictement sportif afin de préserver la solidité d’un groupe madrilène engagé dans une lutte intense pour le titre. Sa volonté de calmer les esprits ne gomme toutefois pas l’écho des propos catalans, qui contribuent à nourrir un climat de suspicion persistant.
Le Real et le Barça au coude-à-coude en Liga
Au-delà des échanges verbaux, Xabi Alonso doit aussi gérer un enjeu sportif considérable. Le Real Madrid (32 pts) occupe actuellement la tête de la Liga, mais seulement un point devant le Barça (31 pts). Les Madrilènes se déplacent à Gérone (dimanche, 21h), tandis que les Blaugranas affrontent Alavés (samedi, 16h 15), ce qui promet un week-end décisif dans la lutte pour la première place. Dans un contexte aussi serré, chaque déclaration prend une tournure encore plus explosive, et Xabi Alonso en est pleinement conscient.