Cas Aubameyang : le Gabon trahit l’OM, le Vélodrome entre colère et panique

Au coup d’envoi du dernier match de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Pierre-Emerick Aubameyang ne figure pas dans le onze de départ du Gabon. Le plan semblait clair. Prudence absolue. Pourtant, tout a basculé dès la 33e minute. Menés 1-0 par le Cameroun dans un groupe F particulièrement dense, les Gabonais font appel à leur capitaine.

L’avant-centre de l’Olympique de Marseille entre alors en jeu beaucoup plus tôt que prévu. Une décision qui surprend, puis inquiète du côté de la Commanderie.

Pronostics des groupes de la CAN 2025