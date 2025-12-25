La CAN 2025 a à peine démarré que le dossier Pierre-Emerick Aubameyang fait déjà grincer des dents à Marseille. Ce qui devait être un retour progressif s’est transformé en source d’inquiétude majeure pour l’OM, pris de court par la gestion du Gabon lors du choc face au Cameroun.
Cas Aubameyang : le Gabon trahit l’OM, le Vélodrome entre colère et panique
- AFP
Un scénario qui échappe à l’OM
Au coup d’envoi du dernier match de la première journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Pierre-Emerick Aubameyang ne figure pas dans le onze de départ du Gabon. Le plan semblait clair. Prudence absolue. Pourtant, tout a basculé dès la 33e minute. Menés 1-0 par le Cameroun dans un groupe F particulièrement dense, les Gabonais font appel à leur capitaine.
L’avant-centre de l’Olympique de Marseille entre alors en jeu beaucoup plus tôt que prévu. Une décision qui surprend, puis inquiète du côté de la Commanderie.
- AFP
Une cuisse encore sous surveillance
Selon RMC Sport, l’OM redoute un risque de rechute. Et pour cause, Aubameyang traînait un souci à la cuisse avant le tournoi. À tel point qu’il avait retardé son arrivée au Maroc afin de poursuivre des soins spécifiques avec le staff médical marseillais.
Un accord existait entre le club phocéen et la sélection gabonaise. L’idée restait simple : soit ne pas l’utiliser lors de cette première rencontre, soit le limiter à une courte apparition en fin de match. Cet équilibre n’a pas tenu.
- AFP
Un temps de jeu jugé dangereux
Finalement, Pierre-Emerick Aubameyang dispute près d’une heure de jeu. Une charge bien trop lourde aux yeux de l’OM. Le club estime que le Gabon a pris un risque réel avec un joueur qui ne disposait pas encore des garanties physiques nécessaires.
Il manquait un travail de réathlétisation. La phase de récupération n’avait pas encore atteint un niveau jugé suffisant. Les courses à haute intensité, en particulier, n’étaient pas recommandées à ce stade précis.
- AFP
Entre ambition africaine et tension marseillaise
À 36 ans, Aubameyang sait que cette CAN représente une opportunité forte avec le Gabon. Marseille le comprend. Mais le club suivait de très près l’évolution de sa cuisse, conscient de l’impact potentiel sur la seconde partie de saison.
Désormais, l’OM espère que cette entrée prématurée ne fragilisera pas son attaquant, ni pour la suite de la compétition, ni pour le sprint à venir en Ligue 1. Au Vélodrome, l’inquiétude monte. Et la colère aussi.