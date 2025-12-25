FBL-AFR-2025-MATCH12-CAM-GAB-TRAININGAFP
Patrick Tchanhoun

Cas Aubameyang : le Gabon trahit l’OM, le Vélodrome entre colère et panique

Une entrée précipitée, une cuisse fragile et un accord rompu : l’OM retient son souffle autour d’Aubameyang.

La CAN 2025 a à peine démarré que le dossier Pierre-Emerick Aubameyang fait déjà grincer des dents à Marseille. Ce qui devait être un retour progressif s’est transformé en source d’inquiétude majeure pour l’OM, pris de court par la gestion du Gabon lors du choc face au Cameroun.

Africa Cup of Nations
Gabon crest
Gabon
GAB
Mozambique crest
Mozambique
MOZ
Ligue 1
Marseille crest
Marseille
OM
Nantes crest
Nantes
FCN
0