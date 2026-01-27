Goal.com
Patrick Tchanhoun

CAN 2025 : la sanction incroyable qui attend le Sénégal et Pape Thiaw

Dix jours après une finale explosive, le Sénégal se retrouve face à une décision qui pourrait laisser des traces.

La finale de la CAN 2025 n’a pas livré que son verdict sportif. À peine dix jours après un dénouement tendu face au Maroc, le Sénégal se retrouve désormais devant la commission de discipline de la CAF. Un dossier brûlant, suivi de très près à Dakar comme au Caire.

