CAN 2025 : la sanction incroyable qui attend le Sénégal et Pape Thiaw

Ce mardi, la Fédération sénégalaise de football a dû répondre devant la commission de discipline de la CAF. En cause, la fin chaotique de la finale de la CAN 2025 face au Maroc, remportée par les Lions de l’Atlas (1-0) après prolongation. Un match basculé dans la controverse après un penalty sifflé dans les derniers instants, vivement contesté par le camp sénégalais.

La réaction ne s’est pas fait attendre. Le sélectionneur Pape Thiaw et plusieurs joueurs ont quitté la pelouse, provoquant une séquence de tension extrême dans un stade déjà électrique.