CAN 2025 : Quelles sanctions pour le Sénégal après son retrait du terrain ?

La CAN 2025 s’est achevée dans un climat électrique, malgré la victoire finale du Sénégal face au pays hôte. Rapidement, l’attention s’est déplacée du titre remporté par le Sénégal vers les incidents survenus dans les dernières minutes. Très remontés contre un penalty accordé au Maroc, les joueurs du Sénégal ont quitté la pelouse pour regagner les vestiaires, provoquant une interruption inhabituelle dans une finale continentale suivie à l’échelle mondiale.

Ce retrait du Sénégal n’a toutefois pas été définitif. Sous l’impulsion de cadres comme Sadio Mané, les Lions de la Teranga sont revenus sur le terrain afin de terminer la rencontre. Le Sénégal a ainsi pu conserver son titre, l’arbitre n’ayant jamais acté une interruption officielle du match. Cette nuance réglementaire pourrait toutefois ne pas suffire à protéger le Sénégal des suites disciplinaires.