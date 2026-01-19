Sénégal-Maroc : le gros coup de gueule de la FIFA après l’interruption du match

La finale de la CAN 2025, disputée dimanche soir à Rabat, restera dans les mémoires pour bien plus que le sacre du Sénégal. Au lendemain d’un match marqué par de longues interruptions et une tension extrême, la FIFA est sortie du silence par la voix de son président, Gianni Infantino.

Présent dans les tribunes pour assister au choc entre le Maroc et le Sénégal, remporté par les Lions de la Téranga après prolongation (1-0, a.p.), le patron du football mondial n’a pas digéré certains événements survenus en plein cœur de la rencontre. Son message, ferme et public, vise directement l’attitude de plusieurs acteurs sénégalais.