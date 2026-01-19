FBL-AFR-2025-MATCH 40-ZAF-CMRAFP
Patrick Tchanhoun

Sénégal-Maroc : le gros coup de gueule de la FIFA après l’interruption du match

Une finale historique, un penalty contesté et une réaction qui a fait réagir jusqu’au sommet du football mondial. La FIFA tape du poing sur la table.

La finale de la CAN 2025, disputée dimanche soir à Rabat, restera dans les mémoires pour bien plus que le sacre du Sénégal. Au lendemain d’un match marqué par de longues interruptions et une tension extrême, la FIFA est sortie du silence par la voix de son président, Gianni Infantino.

Présent dans les tribunes pour assister au choc entre le Maroc et le Sénégal, remporté par les Lions de la Téranga après prolongation (1-0, a.p.), le patron du football mondial n’a pas digéré certains événements survenus en plein cœur de la rencontre. Son message, ferme et public, vise directement l’attitude de plusieurs acteurs sénégalais.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Une finale qui bascule dans le chaos

    Tout semblait pourtant réuni pour une grande fête du football africain. Le stade de Rabat affichait complet, l’enjeu se montrait immense, et les deux équipes livraient un combat intense. Mais la rencontre a changé de visage dans les derniers instants du temps réglementaire.

    Quelques minutes après un but refusé au Sénégal pour une faute jugée légère, l’arbitre accorde un penalty au Maroc, pays hôte, à la suite d’une action sur corner. Une décision qui met le feu aux poudres. Furieux, plusieurs joueurs sénégalais quittent la pelouse, imités par des membres du staff, pour rejoindre les vestiaires.

    • Publicité
  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Tribunes sous tension et match interrompu

    L’arrêt du jeu dure près de quinze minutes. Dans les tribunes, la situation dégénère. Des supporters sénégalais tentent de forcer les barrières et d’envahir le terrain. Les stadiers peinent à contenir la foule, aidés par les forces de l’ordre, alors qu’une bagarre générale éclate par endroits.

    Même lorsque Brahim Diaz s’avance pour tirer le penalty, finalement manqué, le calme ne revient pas totalement. Une scène rare à ce niveau, sous les yeux des dirigeants du football international.

  • FBL-FIFA-UEFAAFP

    Infantino sort du silence

    Dès le lendemain, Gianni Infantino prend la parole dans un communiqué transmis à l’AFP. Le ton se montre sans ambiguïté.

    « Nous condamnons fermement le comportement (...) de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière », déclare le président de la FIFA.

    Le dirigeant va plus loin et élargit son propos à la notion de respect des règles. « Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l'essence même du football », a-t-il ajouté.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    La CAF directement interpellée

    Dans son intervention, Gianni Infantino ne se contente pas d’un simple rappel à l’ordre. Il appelle clairement à des suites disciplinaires.

    « Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd'hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire », écrit encore le patron du football, avant d’inviter « les instances disciplinaires compétentes de la CAF (Confédération africaine de football, Ndlr) » à prendre « les mesures appropriées ».

    Malgré cette sortie musclée, le résultat sportif reste inchangé. Le Sénégal a su reprendre le jeu, résister, puis frapper en prolongation pour décrocher son deuxième titre continental. Mais cette finale, entrée dans l’histoire, laisse aussi une trace plus sombre que la FIFA entend bien ne pas banaliser.

  • FBL-AFR-CAF-ASSEMBLY-ELECTIONAFP

    La CAF brise le silence, des sanctions à venir

    Ce lundi, la CAF a publié un communiqué dans lequel elle promet des sanctions.

    « La Confédération Africaine de Football (« CAF ») condamne le comportement inacceptable de certains joueurs et officiels lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 entre le Maroc et le Sénégal, qui s'est déroulée hier soir à Rabat. La CAF condamne fermement tout comportement inapproprié pendant les matchs, en particulier ceux visant l'équipe arbitrale ou les organisateurs du match. La CAF examine toutes les images et soumettra l'affaire aux instances compétentes afin que des mesures appropriées soient prises à l'encontre des personnes reconnues coupables », peut-on lire.

0