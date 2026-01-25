Sept jours après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc, le match continue de se jouer loin des terrains. Organisation, sécurité, arbitrage…les polémiques s’enchaînent et prennent désormais une tournure institutionnelle. Dans un contexte déjà électrique, les accusations visant le Maroc et la CAF viennent raviver les tensions autour d’un tournoi que l’instance continentale espérait exemplaire. Cette fois, ce ne sont plus les joueurs, mais le sommet de la fédération sénégalaise qui monte au créneau, laissant planer de lourds soupçons sur la gouvernance de la CAN 2025.
CAN 2025, les accusations lunaires du Sénégal contre le Maroc et la CAF
- AFP
Sénégal - Maroc, une finale qui continue de faire des vagues
Une semaine après le sacre du Maroc face au Sénégal (1-0), la CAN 2025 reste au cœur de l’actualité. Malgré le coup de sifflet final, les débats se prolongent autour de cette finale jugée « rocambolesque » par de nombreux observateurs. Les relations entre le Sénégal, le Maroc et la Confédération Africaine de Football semblent plus tendues que jamais, nourries par une succession de polémiques.
Après les propos d’Ismaïla Jakobs accusant le Maroc d’empoisonnement, une nouvelle sortie médiatique sénégalaise a fait l’effet d’une déflagration. Cette fois, c’est le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, qui s’est exprimé longuement dans une vidéo diffusée par Séneweb. Sans détour, il a mis en cause l’organisation de la finale, la gestion de la CAF et l’influence supposée du Maroc au sein des instances.
- AFP
Le Sénégal fustige le traitement de la CAF envers son équipe
Abdoulaye Fall est d’abord revenu sur les conditions d’accueil réservées au Sénégal par la CAF et le Maroc avant la finale de la CAN 2025. Le président de la Fédération Sénégalaise de Football n’a pas mâché ses mots : « Le Maroc ne pensait jamais qu’une autre équipe pouvait l’empêcher d’être champion. Il n’y a pas un pays qui s’est opposé au Maroc comme le Sénégal l’a fait. »
Le différend débute autour de l’hébergement. Le Sénégal, insatisfait de l’hôtel proposé par la CAF, avait officiellement demandé un changement. « Avant même la qualification, avant même de partir à Rabat, j’ai demandé à Ablaye d’aller faire une reconnaissance (…) Une équipe du niveau du Sénégal ne pouvait pas loger dans ces conditions », a expliqué Abdoulaye Fall, dénonçant un manque de considération pour une nation finaliste.
- AFP
La FSF et la théorie du complot du Maroc et la CAF
La question du terrain d’entraînement a ensuite cristallisé les tensions entre le Sénégal, le Maroc et la CAF. Depuis le début de la CAN 2025, les adversaires du Maroc s’entraînaient au complexe Mohammed VI, centre ultra-moderne appartenant à la Fédération marocaine. Une option refusée par le Sénégal avant la finale. « Ils voulaient nous obliger à nous entraîner dans leur camp de base (…) Mais si tu t’entraînes là-bas, tu es totalement à découvert », a justifié Abdoulaye Fall. Face à l’absence de réaction de la CAF, c’est finalement le président de la fédération marocaine, Faouzi Lekjaa, qui est intervenu pour calmer la situation, illustrant selon le Sénégal une confusion des rôles au sommet de l’organisation.
Les critiques sénégalaises ne se sont pas arrêtées là. Le président de la fédération a également dénoncé des manquements graves en matière de sécurité à l’arrivée de la délégation à Rabat. « Zéro encadrement, aucune sécurité », a-t-il affirmé, expliquant avoir dû intervenir personnellement auprès de la CAF et des autorités marocaines. Concernant la billetterie, Abdoulaye Fall a révélé une situation jugée ubuesque pour une finale de CAN : « On ne nous avait donné que trois tickets pour toute la délégation sénégalaise (…) Tout avait été pris par le Maroc. » Une situation réglée de justesse, selon lui, grâce à l’intervention directe de Faouzi Lekjaa.
- AFP
Le Sénégal accuse le Maroc de contrôler la CAF
C’est finalement l’arbitrage qui constitue, aux yeux du Sénégal, le point de non-retour avec la CAF et le Maroc. Abdoulaye Fall affirme que l’identité de l’arbitre de la finale n’a été communiquée que la veille au soir, empêchant toute procédure de récusation prévue par le règlement.
« Le seul point sur lequel nous sommes restés impuissants, c’est l’arbitrage », a-t-il déclaré, avant d’aller plus loin dans ses accusations. Selon lui, le lien entre le Maroc et la CAF serait structurel : « Le Maroc tient la CAF, il faut se le dire : ils tiennent tout en main et décident de tout. » Des propos lourds de sens, qui risquent de laisser des traces durables dans les relations entre les trois parties.