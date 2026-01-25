CAN 2025, les accusations lunaires du Sénégal contre le Maroc et la CAF

La question du terrain d’entraînement a ensuite cristallisé les tensions entre le Sénégal, le Maroc et la CAF. Depuis le début de la CAN 2025, les adversaires du Maroc s’entraînaient au complexe Mohammed VI, centre ultra-moderne appartenant à la Fédération marocaine. Une option refusée par le Sénégal avant la finale. « Ils voulaient nous obliger à nous entraîner dans leur camp de base (…) Mais si tu t’entraînes là-bas, tu es totalement à découvert », a justifié Abdoulaye Fall. Face à l’absence de réaction de la CAF, c’est finalement le président de la fédération marocaine, Faouzi Lekjaa, qui est intervenu pour calmer la situation, illustrant selon le Sénégal une confusion des rôles au sommet de l’organisation.

Les critiques sénégalaises ne se sont pas arrêtées là. Le président de la fédération a également dénoncé des manquements graves en matière de sécurité à l’arrivée de la délégation à Rabat. « Zéro encadrement, aucune sécurité », a-t-il affirmé, expliquant avoir dû intervenir personnellement auprès de la CAF et des autorités marocaines. Concernant la billetterie, Abdoulaye Fall a révélé une situation jugée ubuesque pour une finale de CAN : « On ne nous avait donné que trois tickets pour toute la délégation sénégalaise (…) Tout avait été pris par le Maroc. » Une situation réglée de justesse, selon lui, grâce à l’intervention directe de Faouzi Lekjaa.