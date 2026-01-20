CAN 2025, la réponse cinglante du Sénégal au Maroc et à la FIFA

Au lendemain de la finale, le Maroc a rapidement réagi par un communiqué officiel. La Fédération Royale Marocaine de Football a annoncé son intention de saisir les instances compétentes : « La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce qu’elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l’équipe nationale marocaine, ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision, suite à l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur la performance des joueurs. »

Avant même cette prise de position marocaine, la FIFA avait déjà pointé du doigt le Sénégal. L’instance mondiale a dénoncé un comportement jugé inacceptable : « Nous condamnons fermement le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l’essence même du football. »