CAN 2025, le Maroc sort la sulfateuse sur le Sénégal

Quelques heures plus tard, le Maroc a officiellement réagi par l’intermédiaire de la Fédération Royale Marocaine de Football. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la FRMF a annoncé son intention d’engager des procédures formelles. « La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) annonce qu’elle va recourir aux procédures légales auprès de la Confédération Africaine de Football (CAF) ainsi que de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) afin de statuer sur le retrait de l’équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l’équipe nationale marocaine, ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision, suite à l’annonce par l’arbitre d’un penalty jugé correct à l’unanimité des spécialistes. »

Dans la continuité de sa communication, le Maroc a également tenu à saluer son public, tout en restant silencieux sur certains débordements annexes. « Par ailleurs, la FRMF adresse ses vifs remerciements à l’ensemble du public marocain qui est resté fidèle à l’équipe nationale par sa présence massive et son soutien inconditionnel pendant l’ensemble les matchs de la sélection nationale ainsi que des autres rencontres. Elle remercie également toutes les personnes ayant contribué au succès de cette compétition continentale. » Une prise de position forte du Maroc, qui marque une volonté claire de défendre ses intérêts institutionnels après une finale de la CAN 2025 qui continuera longtemps de faire débat.