La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et le Maroc a laissé des traces bien au-delà du score. Un scénario confus, des décisions arbitrales contestées et un climat électrique ont alimenté les débats dans les heures qui ont suivi le sacre des Lions de la Teranga. Au cœur de cette rencontre tendue, Pape Gueye, buteur décisif et acteur central de la soirée, a pris la parole pour livrer sa version des faits. Invité dans Rothen s’enflamme sur RMC, le milieu sénégalais a choisi l’apaisement, revenant avec lucidité sur les événements et les tensions observées.
Sénégal - Maroc, Pape Gueye calme le jeu après les tensions
Une finale de CAN chaotique entre le Sénégal et le Maroc
Au lendemain du succès sénégalais (1-0), la finale disputée face au Maroc est déjà considérée comme l’une des plus marquantes de l’histoire récente de la CAN 2025. Si le niveau de jeu n’a pas atteint des sommets, le déroulé du match a marqué les esprits. En fin de rencontre, un but refusé au Sénégal, suivi dans la foulée d’un penalty sifflé en faveur du Maroc, a provoqué l’incompréhension et la colère des joueurs sénégalais. Pape Gueye, interrogé sur ces faits de jeu, a reconnu la frustration ressentie par son équipe : « Il y a eu pas mal de faits de jeu durant ce match. On est des êtres humains et on a senti une injustice sur le but refusé ».
Dans ce moment de confusion, une grande partie des Lions de la Teranga a regagné les vestiaires. Pape Gueye, lui, est resté sur la pelouse aux côtés de Sadio Mané et de quelques coéquipiers. Le joueur de Villarreal a raconté ces minutes de flottement marquées par une tension palpable : « J'attendais de voir ce qu'il se passait, il y avait pas mal de bruit, des échauffourées de tous les côtés avec les supporters. J'ai vu les coéquipiers revenir après que Sadio Mané leur a dit qu'on devait jouer ce match, donc on a décidé de reprendre ». Une reprise qui a finalement conduit au penalty manqué de Brahim Diaz, puis au dénouement favorable au Sénégal.
Pape Gueye désamorce la bombe entre le Sénégal et le Maroc
Après cet épisode, Pape Gueye a tenu à recentrer l’analyse sur l’essentiel. Le milieu de terrain sénégalais n’a pas manqué de saluer la performance décisive de son gardien : « Finalement il y a l'arrêt d'Edouard Mendy et je tiens à le féliciter puis on a su pousser et gagner ce match. Dans tout ça je vais retenir le positif, à savoir qu'on a remporté ce match ». Une déclaration qui illustre la volonté de Pape Gueye de tourner la page des polémiques pour ne retenir que le sacre continental.
Si la finale a été marquée par des scènes de tension sur la pelouse et dans les tribunes, Pape Gueye a également tenu à nuancer l’idée d’un climat hostile tout au long du tournoi. Le joueur sénégalais a insisté sur la qualité de l’accueil reçu par sa sélection au Maroc, notamment lors de son séjour à Tanger : « On a été bien accueillis par le peuple marocain durant toute la CAN. On était dans de bonnes conditions à Tanger, dans un bon hôtel, les terrains étaient impeccables, on n'avait rien à dire ». Une mise au point importante dans un contexte émotionnel encore chargé.
Le message d’apaisement et de fraternité de Pape Gueye
C’est surtout à l’approche de la finale, disputée à Rabat, que des dysfonctionnements ont été constatés. Pape Gueye n’a pas éludé le sujet, tout en restant mesuré : « Sur les derniers jours, comme on a pu le voir sur les communiqués de la fédération, à notre arrivée (à Rabat)... Il y avait pas mal de choses à améliorer ». Une remarque factuelle, sans volonté d’envenimer les relations entre les deux nations.
Enfin, Pape Gueye a tenu à adresser un message fort pour apaiser durablement les tensions. Le milieu de Villarreal a rappelé que la rivalité sportive ne devait pas entacher les liens humains, évoquant même sa relation personnelle avec un joueur marocain : « Tout est rentré dans l'ordre. On est des compétiteurs, on veut tous gagner. Ilias Akhomach joue avec moi à Villarreal et c'est lui qui venait me relever quand j'essayais de gagner du temps au sol mais il n'y a aucun problème, on est des frères ». Avant de conclure avec fermeté et émotion : « Ce n'est pas un match de foot qui va couper cette relation entre Sénégalais et Marocains. On remercie tout le pays pour son accueil, et aujourd'hui la Coupe va rentrer à Dakar ».