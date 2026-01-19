Sénégal - Maroc, Pape Gueye calme le jeu après les tensions

Après cet épisode, Pape Gueye a tenu à recentrer l’analyse sur l’essentiel. Le milieu de terrain sénégalais n’a pas manqué de saluer la performance décisive de son gardien : « Finalement il y a l'arrêt d'Edouard Mendy et je tiens à le féliciter puis on a su pousser et gagner ce match. Dans tout ça je vais retenir le positif, à savoir qu'on a remporté ce match ». Une déclaration qui illustre la volonté de Pape Gueye de tourner la page des polémiques pour ne retenir que le sacre continental.

Si la finale a été marquée par des scènes de tension sur la pelouse et dans les tribunes, Pape Gueye a également tenu à nuancer l’idée d’un climat hostile tout au long du tournoi. Le joueur sénégalais a insisté sur la qualité de l’accueil reçu par sa sélection au Maroc, notamment lors de son séjour à Tanger : « On a été bien accueillis par le peuple marocain durant toute la CAN. On était dans de bonnes conditions à Tanger, dans un bon hôtel, les terrains étaient impeccables, on n'avait rien à dire ». Une mise au point importante dans un contexte émotionnel encore chargé.