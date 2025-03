Karim Benzema brise le silence ! L’ancien buteur du Real Madrid revient sur son départ, sa relation avec Pérez et son avenir.

Karim Benzema sort du silence. La star française s’exprime enfin sur son départ du Real Madrid, ses relations avec Florentino Pérez et Vinicius, ainsi que son adaptation en Arabie Saoudite. Dans une interview exclusive accordée à Los Amigos de Edu, diffusée ce dimanche 2 mars sur le média ibérique Mega, il livre ses vérités et pourrait faire des révélations surprenantes.