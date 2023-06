OFFICIEL – Karim Benzema quitte le Real Madrid

C'est désormais officiel : Karim Benzema quittera le Real Madrid à la fin de la saison.

La rumeur bruissait depuis plusieurs jours : Karim Benzema allait-il quitter le Real Madrid à l'issue de la saison 2022-2023, date à laquelle son contrat expire ? La réponse est oui.

Le Real Madrid en a fait l'annonce ce dimanche 4 juin dans un communiqué officiel.

Le Real Madrid officialise le départ de Benzema et lui rend hommage

« Le Real Madrid et son capitaine Karim Benzema ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la période brillante et inoubliable qu'il vient de passer au sein de notre club. Le Real Madrid souhaite témoigner sa reconnaissance et son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes », peut-on lire dans le communiqué du Real Madrid.

« Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes, écrit le club dans son communiqué. Les Madridistas et tous les fans du monde entier ont apprécié son football magique et unique, qui a fait de lui l'un des grands mythes de notre club et l'une des grandes légendes du football mondial. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et il lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle phase de sa vie », a ajouté le club madrilène.

Un palmarès XXL avec le Real Madrid

Karim Benzema est arrivé au Real Madrid à l'été 2009 en provenance de l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Au cours de ses 14 saisons madrilènes, Karim Benzema a inscrit 353 buts en 647 matches et a remporté de nombreux trophée : cinq fois la Ligue des champions, cinq fois le Mondial des clubs, quatre fois la Supercoupe d'Europe, trois fois la Copa del Rey, trois fois la Supercoupe d'Espagne et quatre fois la Liga.

Sur le plan individuel, il a été sacré Ballon d'or France Football en 2022 et meilleur joueur de l'UEFA la même année.

Quel avenir pour Benzema ?

Si Karim Benzema va quitter le Real Madrid, il ne devrait pas pour autant raccrocher les crampons. A 35 ans, l'attaquant français devrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite. La Saudi Pro League a déjà attiré dans ses filets Cristiano Ronaldo (à Al-Nassr) et Karim Benzema pourrait rejoindre le club d'Al-Ittihad.