Karim Benzema, plus que dix buts avant d'entrer dans la légende

Alors qu’Al-Ittihad s’impose 4-1 face à Al-Wehda, Karim Benzema, buteur et double passeur, se rapproche d’un cap mythique : 500 buts en carrière.

À 37 ans, Karim Benzema n’a pas dit son dernier mot. Ce samedi, lors de la 20ᵉ journée de Saudi Pro League, le Français a encore illuminé la pelouse en inscrivant un but et délivrant deux passes décisives, portant son total à 15 buts et 7 assists en 17 matches de championnat cette saison. Des chiffres qui le placent en deuxième position du classement des buteurs, derrière Cristiano Ronaldo (16 buts), mais devant lui en contributions décisives (22 contre 19). Surtout, l’ancien Madrilène gravit un à un les échelons de la légende : 490 buts en 945 matches en carrière, soit une moyenne de 0,52 but par match. Il ne lui reste plus que 10 unités pour atteindre le graal des 500 buts professionnels.