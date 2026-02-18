Benfica-Real Madrid : que risque Gianluca Prestianni après ses propos racistes envers Vinicius ?

À l’UEFA Champions League, chaque détail compte. À Lisbonne, tout bascule à la 50e minute. Après une frappe splendide en lucarne, Vinícius Júnior célèbre. Puis son visage change. Le Brésilien s’emporte et se dirige vers l’arbitre, François Letexier.

Selon les images diffusées, l’ailier madrilène répète à plusieurs reprises "Mono! Mono!" pour expliquer ce qu’il vient d’entendre. Il désigne Gianluca Prestianni, jeune joueur de SL Benfica, comme auteur des propos.

Letexier n’a ni vu ni entendu l’échange. Pourtant, face à la gravité de l’accusation, il applique immédiatement le règlement.