Les rediffusions télévisées ont montré que Vinicius avait réagi à une remarque de Prestianni alors qu'il avait son maillot devant la bouche, se précipitant immédiatement vers l'arbitre pour signaler l'incident, ce qui a conduit l'arbitre à interrompre le match. Pendant plusieurs minutes, l'international brésilien est resté assis sur le banc pendant que le match était interrompu, et l'entraîneur principal Alvaro Arbeloa a été vu en grande conversation avec l'ailier. Plus tard dans la rencontre, Vinicius a été touché au bras par un objet lancé depuis les tribunes. Ce n'est pas la première fois que le joueur est impliqué dans des incidents avec le public. Âgé de 25 ans, il a déjà eu plusieurs altercations avec des supporters en Espagne et a été la cible d'insultes racistes à plusieurs reprises.

Le défenseur madrilène Trent Alexander-Arnold a pris la défense de son coéquipier après l'altercation, déclarant : « C'est dégoûtant. Ce qui s'est passé ce soir est une honte pour le football. Cela a gâché la soirée de l'équipe. » L'entraîneur principal Arbeloa a fait écho aux propos du défenseur, ajoutant : « Il faut poser la question aux joueurs du Benfica, ce n'est pas à moi de répondre. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ce que Vinny a dit n'a pas d'importance. Que puis-je dire ? Bien sûr, nous devons lutter contre ce type d'attitude. Si nous ne nous respectons pas les uns les autres, c'est un problème. »