Le but de Vinicius Jr provoque un retard de 10 MINUTES alors que la superstar du Real Madrid accuse un joueur du Benfica de racisme lors du match de barrage de la Ligue des champions
Chaos à Lisbonne
Après avoir marqué un but magnifique en trompant le gardien, Vinicius a longuement célébré son exploit près du poteau de corner, ce qui a provoqué la colère des joueurs et des supporters du Benfica. Il a été pris à partie par Nicolas Otamendi, joueur de l'équipe locale, tandis que ses coéquipiers se sont retrouvés mêlés à plusieurs bousculades en tentant de le protéger. L'ailier a finalement reçu un carton jaune pour « célébration excessive ».
Alors que la tension semblait s'être apaisée et que les deux équipes s'apprêtaient à reprendre le match, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre pour lui rapporter une remarque que Prestianni lui avait faite lors d'un échange verbal, et l'arbitre a interrompu le match pour appliquer le protocole antiracisme. Pendant ce temps, Vinicius s'est assis sur le banc du Real Madrid, refusant de reprendre le jeu.
Les scènes déplaisantes se prolongent
Kylian Mbappé était également furieux de ce qui avait été dit. Finalement, l'arbitre a fait un geste croisant les bras pour signaler le protocole en cas d'incident raciste, introduit par la FIFA en mai 2024. Ce protocole prévoit une procédure en trois étapes pour traiter ce type de problèmes, la première étant d'arrêter le match. Le match a finalement repris, mais seulement après un retard de 10 minutes. Un membre du staff technique du Benfica a reçu un carton rouge au milieu de diverses échauffourées sur le terrain, auxquelles a également pris part l'entraîneur principal des Aguias, José Mourinho, qui a tenté de parler à Vinicius.
On ne sait pas clairement ce qui a été dit.
Les rediffusions télévisées ont montré que Vinicius avait réagi à une remarque de Prestianni alors qu'il avait son maillot devant la bouche, se précipitant immédiatement vers l'arbitre pour signaler l'incident, ce qui a conduit l'arbitre à interrompre le match. Pendant plusieurs minutes, l'international brésilien est resté assis sur le banc pendant que le match était interrompu, et l'entraîneur principal Alvaro Arbeloa a été vu en grande conversation avec l'ailier. Plus tard dans la rencontre, Vinicius a été touché au bras par un objet lancé depuis les tribunes. Ce n'est pas la première fois que le joueur est impliqué dans des incidents avec le public. Âgé de 25 ans, il a déjà eu plusieurs altercations avec des supporters en Espagne et a été la cible d'insultes racistes à plusieurs reprises.
Le défenseur madrilène Trent Alexander-Arnold a pris la défense de son coéquipier après l'altercation, déclarant : « C'est dégoûtant. Ce qui s'est passé ce soir est une honte pour le football. Cela a gâché la soirée de l'équipe. » L'entraîneur principal Arbeloa a fait écho aux propos du défenseur, ajoutant : « Il faut poser la question aux joueurs du Benfica, ce n'est pas à moi de répondre. Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ce que Vinny a dit n'a pas d'importance. Que puis-je dire ? Bien sûr, nous devons lutter contre ce type d'attitude. Si nous ne nous respectons pas les uns les autres, c'est un problème. »
Mourinho voit rouge alors que le Real prend l'avantage
Mourinho a ensuite été expulsé à son tour, après avoir reçu deux cartons jaunes coup sur coup pour avoir contesté les décisions de l'arbitre depuis la ligne de touche. Pendant ce temps, le match a été régulièrement interrompu en raison des projectiles lancés par les supporters locaux sur les joueurs du Real Madrid. L'ancien entraîneur madrilène s'était entretenu avec Vinicius pendant l'incident, mais n'a pas réussi à garder son sang-froid pendant le reste du match. Il manquera désormais le match retour à Madrid, et son équipe devra remonter un déficit d'un but sans lui.
