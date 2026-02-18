Getty Images Sport
La star du Real Madrid Vinicius Junior publie une déclaration accusant Gianluca Prestianni, qu'il qualifie de « lâche », d'avoir tenu des propos racistes, tandis que Kylian Mbappé demande que l'ailier du Benfica soit banni à vie de la Ligue des champions
Benfica vs Real Madrid interrompu en raison d'une accusation
Le Real Madrid a battu Benfica 1-0 lors du match aller des barrages de la phase finale de la Ligue des champions, mais le match a été éclipsé par des accusations de racisme. Vinicus Jr a marqué un superbe but victorieux, mais a reçu un carton jaune pour sa célébration. Une altercation entre Vinicius et Prestianni s'est ensuite produite, ce qui a conduit la star du Real Madrid à courir vers l'arbitre pour signaler des insultes racistes présumées. Vinicius et ses coéquipiers ont alors quitté le terrain, conformément au protocole antiracisme de la FIFA, avant que le match ne reprenne.
Vinicius publie une déclaration
Vinicius a publié une déclaration sur l'incident après le match. Il a posté sur Instagram Stories : « Les racistes sont avant tout des lâches. Ils ont besoin de mettre leur maillot dans leur bouche pour montrer à quel point ils sont faibles. Mais ils bénéficient de la protection d'autres personnes qui, en théorie, ont l'obligation de les punir. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a rien de nouveau dans ma vie ni dans celle de mon équipe. J'ai reçu un carton jaune pour avoir célébré un but. Je ne comprends toujours pas pourquoi. D'un autre côté, il s'agissait simplement d'un protocole mal exécuté qui ne servait à rien. Je n'aime pas me retrouver dans ce genre de situation, surtout après une grande victoire et alors que les gros titres devraient concerner le Real Madrid, mais c'est nécessaire. »
La Confédération brésilienne de football (CBF) a manifesté son soutien à Vinicius par un message sur les réseaux sociaux : « La CBF est solidaire de Vinícius Júnior, victime d'un nouvel acte de racisme mardi, après avoir marqué pour le Real Madrid contre Benfica à Lisbonne. Le racisme est un crime. Il est inacceptable. Il ne peut exister dans le football ni ailleurs. Allez, tu n'es pas seul. Son attitude face à l'action ou au protocole est un exemple de courage et de dignité. Nous sommes fiers de toi. Nous resterons fermes dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous sommes à tes côtés. Toujours. »
Prestianni nie les allégations
Prestianni a démenti les accusations de Vinicius dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux : « Je tiens à préciser qu'à aucun moment je n'ai proféré d'insultes racistes à l'encontre de Vini Jr, qui a malheureusement mal compris ce qu'il pensait avoir entendu. Je n'ai jamais été raciste envers qui que ce soit et je regrette les menaces que j'ai reçues de la part des joueurs du Real Madrid. »
Interrogé sur l'incident, l'entraîneur du Benfica, José Mourinho, a déclaré : « Je veux rester indépendant. Je ne veux pas dire "je crois Prestianni ou je ne crois pas Vinicius", car ils ont raconté deux versions complètement différentes. »
Mbappé réclame une suspension à vie de la Ligue des champions pour Prestianni
Son coéquipier au Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur la situation après le match et a demandé que Prestianni soit banni de la Ligue des champions. Il a déclaré à Teledeporte: « Prestianni a clairement traité Vini Jr de singe, cela s'est produit cinq fois. Je l'ai vu. L'UEFA dispose des meilleures caméras, maintenant nous attendons. C'est inacceptable. Ce n'est pas mon genre d'être humain. Benfica est un club de haut niveau, je n'ai rien contre eux, mais Prestianni ne devrait plus jamais jouer en Ligue des champions. »
Le manager des Blancos, Alvaro Arbeloa, a également déclaré qu'il fallait appliquer une « tolérance zéro » en matière d'insultes racistes. Il a déclaré aux journalistes : « L'arbitre m'a dit qu'il n'avait rien entendu et qu'il ne pouvait rien faire dans ce genre de situation. Quelle que soit la décision de Vini Jr, nous l'aurions soutenu. Évidemment, nous le soutenons et nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement, surtout sur un terrain de football. Quelle que soit la décision de Vini Jr., nous l'aurions soutenu. Je n'ai pas vu la célébration de Vini Jr., mais j'ai vu son fantastique but. Lorsque Mourinho apprendra ce qui s'est passé et ce qu'a dit son joueur, il sera le premier à dire qu'il ne le tolérera pas. Tolérance zéro pour ce genre de comportement, et nous sommes très satisfaits de la performance de l'équipe. Tous les joueurs ont livré un match très solide, et c'est le Real Madrid que nous voulons voir.
Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas la première fois. C'est non seulement un joueur spectaculaire, mais aussi une personne formidable et un type génial que tout le monde aime. Dès que vous le rencontrez, vous vous rendez vite compte à quel point c'est quelqu'un de bien et combien de fois il a dû lutter contre des situations comme celle-ci. Il a toujours été un battant, il le sera toujours, et nous serons toujours à ses côtés. »
« Une honte pour le football »
Le défenseur latéral de Madrid, Trent Alexander-Arnold, s'est également exprimé sur cet incident « dégoûtant ». L'ancienne star de Liverpool a déclaré : « Je ne peux pas trop m'exprimer à ce sujet, car une enquête est probablement en cours... mais je pense que ce qui s'est passé ce soir est une honte pour le football. Cela a éclipsé la performance, surtout après un but aussi incroyable. Vini a déjà été victime de ce genre de choses à plusieurs reprises au cours de sa carrière, et le fait que cela se produise ce soir et gâche notre soirée est une honte, une honte pour le football. Cela n'a pas sa place dans la société. C'est dégoûtant. »
L'UEFA devrait enquêter sur ces allégations après une nouvelle soirée déplorable pour le football. Les deux équipes doivent se retrouver mercredi prochain au Santiago Bernabeu pour le match retour des barrages.
