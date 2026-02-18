La star du Real Madrid Vinicius Junior publie une déclaration accusant Gianluca Prestianni, qu'il qualifie de « lâche », d'avoir tenu des propos racistes, tandis que Kylian Mbappé demande que l'ailier du Benfica soit banni à vie de la Ligue des champions

Son coéquipier au Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur la situation après le match et a demandé que Prestianni soit banni de la Ligue des champions. Il a déclaré à Teledeporte: « Prestianni a clairement traité Vini Jr de singe, cela s'est produit cinq fois. Je l'ai vu. L'UEFA dispose des meilleures caméras, maintenant nous attendons. C'est inacceptable. Ce n'est pas mon genre d'être humain. Benfica est un club de haut niveau, je n'ai rien contre eux, mais Prestianni ne devrait plus jamais jouer en Ligue des champions. »

Le manager des Blancos, Alvaro Arbeloa, a également déclaré qu'il fallait appliquer une « tolérance zéro » en matière d'insultes racistes. Il a déclaré aux journalistes : « L'arbitre m'a dit qu'il n'avait rien entendu et qu'il ne pouvait rien faire dans ce genre de situation. Quelle que soit la décision de Vini Jr, nous l'aurions soutenu. Évidemment, nous le soutenons et nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement, surtout sur un terrain de football. Quelle que soit la décision de Vini Jr., nous l'aurions soutenu. Je n'ai pas vu la célébration de Vini Jr., mais j'ai vu son fantastique but. Lorsque Mourinho apprendra ce qui s'est passé et ce qu'a dit son joueur, il sera le premier à dire qu'il ne le tolérera pas. Tolérance zéro pour ce genre de comportement, et nous sommes très satisfaits de la performance de l'équipe. Tous les joueurs ont livré un match très solide, et c'est le Real Madrid que nous voulons voir.

Ce qui est triste, c'est que ce n'est pas la première fois. C'est non seulement un joueur spectaculaire, mais aussi une personne formidable et un type génial que tout le monde aime. Dès que vous le rencontrez, vous vous rendez vite compte à quel point c'est quelqu'un de bien et combien de fois il a dû lutter contre des situations comme celle-ci. Il a toujours été un battant, il le sera toujours, et nous serons toujours à ses côtés. »