Le Benfica défend publiquement Gianluca Prestianni après les accusations de racisme portées par Vinicius Junior, qui ont entaché le match de Ligue des champions contre le Real Madrid

Le match a été interrompu pendant environ 10 minutes après que Vinicius se soit engagé dans une vive altercation avec les supporters du Benfica alors qu'il célébrait son but décisif. Alors que les équipes se préparaient à reprendre le jeu, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre et a accusé le joueur du club portugais, Gianluca Prestianni, d'avoir tenu des propos racistes.

Dans un geste qui a surpris le monde du football compte tenu de la gravité des accusations, Benfica a publié un message de soutien sur son compte officiel X. Le club a relayé le démenti précédent de Prestianni et a ajouté une légende pour clarifier sa position, en écrivant : « Ensemble, à vos côtés ».

Non content d'un simple message de soutien, le Benfica a doublé la mise en publiant une vidéo qui, selon lui, disculpe le milieu de terrain de 19 ans de tout acte répréhensible. Le club tente d'utiliser ce clip pour prouver que les autres joueurs madrilènes étaient trop loin pour avoir entendu les propos racistes qu'ils ont rapportés aux arbitres. Le club portugais a accompagné la vidéo d'une légende indiquant : « Comme le montrent les images, compte tenu de la distance, les joueurs du Real Madrid n'auraient pas pu entendre ce qu'ils prétendent avoir entendu. »

Prestianni a été vu en train de se couvrir la bouche avec son maillot pendant l'échange houleux, ce qui a compliqué l'examen des images de caméra par l'équipe disciplinaire de l'UEFA. Malgré l'absence de preuves claires issues de la lecture labiale, les témoignages provenant du vestiaire madrilène restent cohérents et accablants, brossant un tableau très différent des événements qui se sont déroulés sur le terrain.