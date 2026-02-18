AFP
Le Benfica défend publiquement Gianluca Prestianni après les accusations de racisme portées par Vinicius Junior, qui ont entaché le match de Ligue des champions contre le Real Madrid
Le Benfica affirme que des preuves vidéo innocentent son milieu de terrain
Le match a été interrompu pendant environ 10 minutes après que Vinicius se soit engagé dans une vive altercation avec les supporters du Benfica alors qu'il célébrait son but décisif. Alors que les équipes se préparaient à reprendre le jeu, Vinicius s'est précipité vers l'arbitre et a accusé le joueur du club portugais, Gianluca Prestianni, d'avoir tenu des propos racistes.
Dans un geste qui a surpris le monde du football compte tenu de la gravité des accusations, Benfica a publié un message de soutien sur son compte officiel X. Le club a relayé le démenti précédent de Prestianni et a ajouté une légende pour clarifier sa position, en écrivant : « Ensemble, à vos côtés ».
Non content d'un simple message de soutien, le Benfica a doublé la mise en publiant une vidéo qui, selon lui, disculpe le milieu de terrain de 19 ans de tout acte répréhensible. Le club tente d'utiliser ce clip pour prouver que les autres joueurs madrilènes étaient trop loin pour avoir entendu les propos racistes qu'ils ont rapportés aux arbitres. Le club portugais a accompagné la vidéo d'une légende indiquant : « Comme le montrent les images, compte tenu de la distance, les joueurs du Real Madrid n'auraient pas pu entendre ce qu'ils prétendent avoir entendu. »
Prestianni a été vu en train de se couvrir la bouche avec son maillot pendant l'échange houleux, ce qui a compliqué l'examen des images de caméra par l'équipe disciplinaire de l'UEFA. Malgré l'absence de preuves claires issues de la lecture labiale, les témoignages provenant du vestiaire madrilène restent cohérents et accablants, brossant un tableau très différent des événements qui se sont déroulés sur le terrain.
Les stars du Real Madrid se rallient derrière Vinicius Junior
Alors que Benfica soutient son joueur, l'ambiance à Madrid est à la certitude absolue et à la fureur. Plusieurs joueurs clés des Los Blancos ont corroboré la version des faits de Vinicius Junior, affirmant avoir entendu une insulte spécifique. Aurélien Tchouameni a déclaré que Vinicius avait été traité de « singe » par le joueur de Benfica, une remarque que Kylian Mbappé affirme également avoir entendue. Le Français aurait été furieux de cet incident et aurait été vu en train de crier à l'Argentin : « Tu es un foutu raciste ».
L'incident était suffisamment grave pour déclencher le protocole officiel de l'UEFA contre le racisme, entraînant l'interruption temporaire du match alors que Vinicius Junior tentait de quitter le terrain en signe de protestation. Le Brésilien a depuis reçu le soutien total de ses coéquipiers et des dirigeants du club, qui exigent que l'instance dirigeante prenne les mesures les plus strictes possibles.
Mourinho donne son avis alors que l'enquête de l'UEFA commence
Pour ajouter une couche supplémentaire au drame, l'entraîneur du Benfica, José Mourinho, s'est également immiscé dans la polémique, offrant une défense qui n'a guère contribué à calmer le jeu. Le légendaire entraîneur portugais a soutenu la position de son club tout en critiquant le comportement de la star du Real Madrid pendant le match. Mourinho a défendu son club tout en remettant en question la célébration du but du Brésilien, même s'il a déclaré ne pas prendre parti. Cette diversion a été critiquée par ceux qui estiment que l'attention devrait rester exclusivement focalisée sur les accusations de racisme.
Mourinho a déclaré : « J'ai vu deux choses complètement différentes. Je veux rester indépendant et je ne fais aucun commentaire à ce sujet. C'est exactement ce que j'ai dit à [Vinícius]. Je lui ai dit que lorsqu'on marque un but comme celui-là, on se contente de célébrer et de retourner sur le terrain. Quand il a évoqué le racisme, je lui ai répondu que la plus grande personnalité [Eusebio] de l'histoire de ce club était noire.
Ce club est tout sauf raciste. Si dans son esprit, il y avait quelque chose en rapport avec cela, c'était au Benfica. Ils [Vinicius et Gianluca Prestianni] m'ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je veux rester indépendant. »
Les commentaires des fans suscitent la controverse
Cependant, à la suite des déclarations du Benfica, plusieurs supporters ont publié sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos qui semblent montrer Vinicius debout juste à côté de Prestianni lors du match controversé de Ligue des champions, tandis que ses coéquipiers madrilènes ne sont pas loin derrière. Ces images ont relancé le débat en ligne, les supporters étant divisés sur ce qu'elles montrent et sur leurs implications dans la controverse qui entoure actuellement le match.
Le contenu partagé par les supporters contredit directement la déclaration officielle du Benfica selon laquelle son jeune milieu de terrain se trouvait à distance des autres stars madrilènes au moment de l'incident. La contradiction apparente entre la version des faits donnée par le club et les preuves visuelles fournies par les supporters a ajouté une nouvelle couche de tension à une situation déjà très tendue, intensifiant les discussions sur les forums, les réseaux sociaux et les communautés de supporters de football.
