Notes des joueurs du Real Madrid contre Benfica : Vinicius Jr a le dernier mot ! Un but sublime scelle l'avantage en Ligue des champions dans un match entaché par des accusations de racisme

Vinicius Jr a marqué le seul but d'un match controversé qui a vu le Real Madrid battre Benfica 1-0 lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. Le but inscrit en seconde période par l'attaquant brésilien a été suivi d'un long retard en raison d'une remarque injurieuse qu'un joueur de Benfica aurait adressée à Vinicius. Le match a repris et Madrid a conservé son avance.

Benfica a eu plusieurs occasions en début de match et a bombardé le but madrilène, mais Thibaut Courtois a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour empêcher les locaux de marquer. Les meilleures occasions du Real Madrid sont venues d'un beau jeu sur l'aile de Trent Alexander-Arnold, qui a envoyé un ballon taquin que Mbappé n'a pas pu convertir malgré un effort désespéré. Le Français est passé tout près peu avant la mi-temps, frappant la barre transversale à bout portant.

Vinicius a changé le cours du match en deuxième mi-temps. Le Brésilien a offert le premier moment de grande qualité, en se détachant de son adversaire avant de décocher une magnifique frappe enroulée dans la lucarne.

Mais les choses ont pris une tournure dramatique immédiatement après. Vinicius a indiqué que Gianluca Prestianni avait tenu des propos racistes et s'est assis sur le banc, refusant de jouer. Il est revenu après un long délai et a continué à influencer le match. À deux reprises, il a été contré par le gardien de but et a causé des problèmes constants sur le côté gauche. Madrid a résisté à la pression en fin de match pour s'imposer 1-0.

GOAL note les joueurs du Real Madrid à l'Estadio da Luz...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    Gardien de but et défense

    Thibaut Courtois (7/10) :

    A réalisé quelques arrêts décisifs en début de match, alors que Madrid peinait à s'imposer.

    Trent Alexander-Arnold (7/10) :

    A réalisé de très beaux centres et a été la menace la plus évidente pour Madrid en première mi-temps. Son influence a toutefois diminué en seconde période.

    Antonio Rudiger (7/10) :

    Un peu imprécis dans certaines de ses passes, mais excellent dans les duels.

    Dean Huijsen (8/10) :

    Il a effectué plus de passes que n'importe quel autre joueur, a remporté ses duels et s'est montré excellent dans les airs. Une prestation impressionnante en défense.

    Alvaro Carreras (6/10) :

    Une soirée mitigée contre son ancien club. Il s'est fait battre plusieurs fois au dribble, même s'il n'a pas bénéficié d'un soutien défensif important.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Milieu de terrain

    Aurélien Tchouameni (6/10) :

    Ce n'était pas son meilleur match. Il a perdu plusieurs ballons et n'a pas apporté le soutien défensif attendu par Madrid. Il a toutefois bien fait circuler le ballon vers l'avant.

    Eduardo Camavinga (6/10) :

    Il a perdu le plus grand nombre de duels du match, mais a également créé deux bonnes occasions.

    Federico Valverde (7/10) :

    De retour au milieu de terrain, où il semblait beaucoup plus à l'aise. Une présence efficace dans toute la surface.

    Arda Guler (6/10) :

    Il a cherché à trouver toutes sortes d'angles astucieux et a tenté quelques tirs corrects, mais il lui a plutôt manqué la passe décisive.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Attaque

    Kylian Mbappé (5/10) :

    Il a manqué quelques bonnes occasions en première mi-temps. Il n'a pas vraiment participé au jeu en deuxième mi-temps. Une soirée inhabituellement difficile.

    Vinicius Jr (8/10) :

    Excellent tout au long du match. Il a couru sans relâche vers son adversaire, a marqué un but magnifique et aurait pu en ajouter deux autres.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Remplaçants et entraîneur

    Brahim Diaz (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence.

    Thiago Pitarch (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence.

    Dani Carvajal (N/A) :

    Pas le temps de faire la différence.

    Alvaro Arbeloa (7/10) :

    Il a aligné son onze le plus fort et a obtenu une performance correcte de la part de ses joueurs. Madrid n'a pas été excellent, mais efficace, et reprendra l'avantage au Bernabeu.

