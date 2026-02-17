Benfica a eu plusieurs occasions en début de match et a bombardé le but madrilène, mais Thibaut Courtois a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour empêcher les locaux de marquer. Les meilleures occasions du Real Madrid sont venues d'un beau jeu sur l'aile de Trent Alexander-Arnold, qui a envoyé un ballon taquin que Mbappé n'a pas pu convertir malgré un effort désespéré. Le Français est passé tout près peu avant la mi-temps, frappant la barre transversale à bout portant.

Vinicius a changé le cours du match en deuxième mi-temps. Le Brésilien a offert le premier moment de grande qualité, en se détachant de son adversaire avant de décocher une magnifique frappe enroulée dans la lucarne.

Mais les choses ont pris une tournure dramatique immédiatement après. Vinicius a indiqué que Gianluca Prestianni avait tenu des propos racistes et s'est assis sur le banc, refusant de jouer. Il est revenu après un long délai et a continué à influencer le match. À deux reprises, il a été contré par le gardien de but et a causé des problèmes constants sur le côté gauche. Madrid a résisté à la pression en fin de match pour s'imposer 1-0.

GOAL note les joueurs du Real Madrid à l'Estadio da Luz...