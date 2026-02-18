José Mourinho accusé de « justifier le racisme » avec des commentaires « injustes » sur Vinicius Junior, tandis que Clarence Seedorf et Wayne Rooney mènent la condamnation des experts à l'encontre du patron du Benfica

Mourinho a été critiqué pour ses commentaires sur Vinicius Jr par les experts télévisés d'Amazon Prime. La légende néerlandaise Clarence Seedorf a déclaré : « Je pense qu'il est encore émotif. Je pense qu'il a commis une grave erreur aujourd'hui en justifiant les insultes racistes. Il dit que c'est acceptable d'être raciste lorsque Vinicius vous provoque, et je pense que c'est tout à fait inacceptable. Nous ne devrions jamais, au grand jamais, justifier les insultes racistes. Vinicius en a assez de ce comportement injustifié de la part des gens. Je sais que Mourinho serait d'accord avec moi, mais je pense qu'il s'est mal exprimé. »

L'ancienne star d'Arsenal Theo Walcott a ajouté : « Je suis plutôt calme et posé, et je ne suis pas quelqu'un qui se met souvent en colère. J'adore tout ce que José Mourinho a accompli dans le football, mais je pense qu'il a pris une mauvaise décision dans ce sens. C'était peut-être la seule fois où nous n'aurions pas dû l'entendre, la seule soirée où il n'aurait pas dû se présenter devant les caméras. »

La légende de Manchester United, Wayne Rooney, a déclaré : « Ce qu'il dit à propos de Vinicius est très injuste. »

Pendant ce temps, dans le studio de CBS Sports, l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a qualifié Mourinho d'« hypocrite » pour avoir critiqué la célébration du but de Vinicius. « Chacun est libre de célébrer comme il le souhaite, et Vinicius ne devrait pas subir d'insultes racistes. Cela semble un peu hypocrite de la part de Mourinho, un homme qui a célébré et peut-être provoqué ses adversaires plus que tout autre entraîneur dans le passé », a déclaré Carragher. « Vous vous souvenez quand il a couru le long de la ligne de touche à Old Trafford [pour célébrer le but de Costinha pour le FC Porto] ? Je me souviens que Mourinho, lors d'une finale de Coupe contre Liverpool, quand Chelsea a marqué un but en fin de match, a dit aux supporters de Liverpool de se taire. Combien de fois a-t-il mis ses mains sur ses oreilles face à ses adversaires ? Il est donc un peu hypocrite de sa part de critiquer Vinicius. C'était un superbe but, dans un match de Ligue des champions, il a tout à fait le droit de célébrer comme il le souhaite. »