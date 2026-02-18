Getty Images Sport
José Mourinho accusé de « justifier le racisme » avec des commentaires « injustes » sur Vinicius Junior, tandis que Clarence Seedorf et Wayne Rooney mènent la condamnation des experts à l'encontre du patron du Benfica
Mourinho expulsé lors d'un affrontement chaotique
Le Real Madrid a battu Benfica 1-0 lors du match aller des barrages de la phase à élimination directe de la Ligue des champions à l'Estadio da Luz, lors d'une soirée chaotique au Portugal. Vinicius Jr a reçu un carton jaune pour avoir célébré son magnifique but victorieux, mais le match a ensuite été interrompu après que la star brésilienne ait accusé Prestianni de racisme. Vinicius a quitté le terrain et a été vu en train de discuter avec l'entraîneur Alvaro Arbeloa et Mourinho avant que le match ne reprenne à l'heure de jeu. Cependant, les esprits se sont à nouveau échauffés dans les derniers instants du match, Mourinho étant expulsé pour contestation par l'arbitre. Ce carton rouge signifie que Mourinho sera désormais interdit de banc pour le match retour au Santiago Bernabeu la semaine prochaine.
Qu'a dit Mourinho ?
Après le match, Mourinho a fait des commentaires sur Vinicius Jr qui ont suscité des critiques. Il a déclaré : « Cela aurait dû être le moment fort du match, un but incroyable. Ces talents sont capables de réaliser de belles choses, mais malheureusement, ils ne se contentent pas de marquer des buts étonnants. Quand on marque un but comme celui-là, on le célèbre de manière respectueuse. »
On a ensuite demandé à Mourinho s'il pensait que Vinicius avait incité le public local à réagir avec ses célébrations, et il a répondu : « Oui, je le pense. Ensuite, les mots qu'ils ont échangés, Gianluca Prestianni et Vinicius, je veux être indépendant. J'ai vu deux choses complètement différentes. Je veux être indépendant, et je ne fais pas de commentaires à ce sujet. C'est exactement ce que je lui ai dit [à Vinicius Jr]. Je lui ai dit : « Quand tu marques un but comme celui-là, tu te contentes de célébrer et de revenir sur le terrain. » Quand il parlait de racisme, je lui ai dit que la plus grande personnalité [Eusebio] de l'histoire de ce club était noire. Ce club est tout sauf raciste. S'il avait quelque chose en tête à ce sujet, c'était au Benfica. Ils [Vinicius Jr et Prestianni] m'ont dit des choses différentes. Mais je ne crois ni à l'un ni à l'autre. Je veux rester indépendant. »
Mourinho accusé de « justifier le racisme »
Mourinho a été critiqué pour ses commentaires sur Vinicius Jr par les experts télévisés d'Amazon Prime. La légende néerlandaise Clarence Seedorf a déclaré : « Je pense qu'il est encore émotif. Je pense qu'il a commis une grave erreur aujourd'hui en justifiant les insultes racistes. Il dit que c'est acceptable d'être raciste lorsque Vinicius vous provoque, et je pense que c'est tout à fait inacceptable. Nous ne devrions jamais, au grand jamais, justifier les insultes racistes. Vinicius en a assez de ce comportement injustifié de la part des gens. Je sais que Mourinho serait d'accord avec moi, mais je pense qu'il s'est mal exprimé. »
L'ancienne star d'Arsenal Theo Walcott a ajouté : « Je suis plutôt calme et posé, et je ne suis pas quelqu'un qui se met souvent en colère. J'adore tout ce que José Mourinho a accompli dans le football, mais je pense qu'il a pris une mauvaise décision dans ce sens. C'était peut-être la seule fois où nous n'aurions pas dû l'entendre, la seule soirée où il n'aurait pas dû se présenter devant les caméras. »
La légende de Manchester United, Wayne Rooney, a déclaré : « Ce qu'il dit à propos de Vinicius est très injuste. »
Pendant ce temps, dans le studio de CBS Sports, l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a qualifié Mourinho d'« hypocrite » pour avoir critiqué la célébration du but de Vinicius. « Chacun est libre de célébrer comme il le souhaite, et Vinicius ne devrait pas subir d'insultes racistes. Cela semble un peu hypocrite de la part de Mourinho, un homme qui a célébré et peut-être provoqué ses adversaires plus que tout autre entraîneur dans le passé », a déclaré Carragher. « Vous vous souvenez quand il a couru le long de la ligne de touche à Old Trafford [pour célébrer le but de Costinha pour le FC Porto] ? Je me souviens que Mourinho, lors d'une finale de Coupe contre Liverpool, quand Chelsea a marqué un but en fin de match, a dit aux supporters de Liverpool de se taire. Combien de fois a-t-il mis ses mains sur ses oreilles face à ses adversaires ? Il est donc un peu hypocrite de sa part de critiquer Vinicius. C'était un superbe but, dans un match de Ligue des champions, il a tout à fait le droit de célébrer comme il le souhaite. »
Et ensuite ?
L'UEFA a publié une déclaration en réponse aux allégations formulées lors du match : « Les rapports officiels des matchs disputés hier soir sont actuellement en cours d'examen. Lorsque des faits sont signalés, une procédure est ouverte et, si elle aboutit à des sanctions disciplinaires, celles-ci sont annoncées sur le site web disciplinaire de l'UEFA. Nous n'avons pas d'autres informations à vous fournir ni d'autres commentaires à faire à ce stade. »
Le Real Madrid accueillera Benfica au Santiago Bernabeu pour le match retour dans une semaine.
