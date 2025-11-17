La Nazionale s’avance une nouvelle fois vers une zone qu’elle redoute. Après avoir manqué les Coupes du monde 2018 et 2022, l’Italie se retrouve encore en position délicate avant l’édition 2026. La lourde défaite contre la Norvège (1-4) a renforcé un climat d’inquiétude déjà installé, et le pays entier se demande si l’histoire funeste des éliminations récentes menace encore. Les barrages européens détermineront le sort de la sélection, et certains adversaires potentiels rappellent des chutes mémorables dont les tifosi ne se sont jamais remis.
Barrages Coupe du monde 2026 : l’Italie fixée sur ses adversaires potentiels
- (C)Getty images
Une nouvelle campagne de barrages qui réveille les cauchemars
Les supporters italiens vivent un étrange mélange entre impatience et appréhension. La Nazionale, malgré son statut prestigieux et son palmarès légendaire, n’a plus foulé un terrain de Coupe du monde depuis 2014. Les échecs de 2017 face à la Suède, puis celui de 2022 contre la Macédoine du Nord, ont laissé des traces profondes.
Cette fois encore, l’Italie aborde les barrages avec le costume de tête de série grâce à son 9e rang FIFA. Ce statut lui garantit de recevoir la demi-finale à domicile, un avantage certain sur un match unique, mais qui n’a pas suffi en 2022 lorsque la Macédoine du Nord était venue punir la Squadra Azzurra dans la stupeur générale.
Le mécanisme des barrages réunit les deuxièmes de groupe des éliminatoires ainsi que trois équipes issues de la Ligue des nations. L’Italie, deuxième de son groupe, doit donc affronter un adversaire issu du chapeau 4, mais aucun nom n’offre un véritable soulagement.
- Getty Images Sport
La Suède, un souvenir encore vif et un piège toujours possible
Le premier adversaire potentiel n’est autre que la Suède. Une nation en crise totale mais dangereuse dès que l’enjeu devient vital. Les statistiques de sa campagne qualificative sont désastreuses : une série de défaites, un seul match nul, des blessures et des tensions internes. Pourtant, l’Italie ne peut s’empêcher de frissonner à l’idée de les recroiser.
L’épisode de 2017 reste ancré dans les mémoires : un barrage perdu, une qualification envolée, et une crise profonde qui avait secoué le football italien. Huit ans plus tard, la perspective d’un remake ne rassure personne. L’arrivée de Graham Potter à la tête de la sélection et le retour progressif d’Isak et Gyökeres pourraient même relancer la machine au pire moment pour la Nazionale.
- Getty Images Sport
La Macédoine du Nord ou le Pays de Galles : un scénario toujours ouvert
Le second danger n’a plus besoin d’être présenté. La Macédoine du Nord, bourreau inattendu de l’Italie en mars 2022, peut encore tomber sur le chemin des Azzurri. Tout dépendra de son déplacement au pays de Galles. Si les Gallois ne s’imposent pas, ils basculeront eux-mêmes dans le chapeau 4. Dans le cas contraire, c’est la Macédoine du Nord qui y prendra place.
Les deux options comportent leurs risques. Les Gallois disposent d’une solide culture des matchs à élimination directe, tandis que la Macédoine du Nord a déjà prouvé qu’elle pouvait piéger n’importe qui sur un match unique. Dans une atmosphère où la pression écrase tout, un seul but peut suffire à basculer dans la tragédie.
- Getty
Irlande du Nord et Roumanie : deux adversaires qui rappellent d’autres blessures
Les deux autres équipes que l’Italie peut affronter sont déjà connues : l’Irlande du Nord et la Roumanie.
Les Irlandais restent dans la mémoire collective italienne pour une raison douloureuse : leur victoire en éliminatoires avait privé la Nazionale de la Coupe du monde 1958. Plus de soixante ans plus tard, ce souvenir lointain vient se greffer à la peur d’une répétition de l’histoire.
La Roumanie, de son côté, a terminé derrière l’Autriche et la Bosnie-Herzégovine lors des qualifications. Une équipe souvent imprévisible, capable de traverser des périodes creuses puis de revenir soudainement avec une intensité difficile à gérer.
- AFP
Un tirage décisif pour une nation au bord du précipice
L’Italie connaîtra son sort final jeudi, lors du tirage intégral des barrages. Elle saura non seulement quel adversaire l’attend en demi-finale le 26 mars, mais aussi quelle sélection pourrait se présenter en finale le 31 mars, ainsi que l’hôte de cette ultime rencontre.
Le pays retient son souffle. À force d’accumuler les déconvenues, chaque étape paraît plus lourde encore. La Nazionale n’a plus le droit à l’erreur. Une troisième absence de suite à la Coupe du monde serait un séisme sportif sans précédent.
Les adversaires potentiels de l’Italie en demi-finales de barrages :
- Suède
- Roumanie
- Irlande du Nord
- Pays de Galles ou Macédoine du Nord