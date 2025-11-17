Barrages Coupe du monde 2026 : l’Italie fixée sur ses adversaires potentiels

Les supporters italiens vivent un étrange mélange entre impatience et appréhension. La Nazionale, malgré son statut prestigieux et son palmarès légendaire, n’a plus foulé un terrain de Coupe du monde depuis 2014. Les échecs de 2017 face à la Suède, puis celui de 2022 contre la Macédoine du Nord, ont laissé des traces profondes.

Cette fois encore, l’Italie aborde les barrages avec le costume de tête de série grâce à son 9e rang FIFA. Ce statut lui garantit de recevoir la demi-finale à domicile, un avantage certain sur un match unique, mais qui n’a pas suffi en 2022 lorsque la Macédoine du Nord était venue punir la Squadra Azzurra dans la stupeur générale.

Le mécanisme des barrages réunit les deuxièmes de groupe des éliminatoires ainsi que trois équipes issues de la Ligue des nations. L’Italie, deuxième de son groupe, doit donc affronter un adversaire issu du chapeau 4, mais aucun nom n’offre un véritable soulagement.