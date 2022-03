Italie : Marco Verratti sort du silence après la déroute

Déjà absente de la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Italie va de nouveau regarder un Mondial à la télévision. Et pour cause, la Squadra Azzurra s'est inclinée à la surprise générale face à la Macédoine du Nord (0-1), en barrages. Une terrible désillusion pour la sélection quatre fois championne du monde et championne d'Europe en titre... Un séisme !

"Il faut toujours continuer à se battre"

Particulièrement marqué par cet échec, Marco Verratti a été autorisé à quitter le rassemblement italien pour rejoindre Paris. Surtout, l'ancien joueur de Pescara est sorti du silence, acceptant non sans mal de revenir sur cette déroute collective. "Lorsque vous gagnez, il est facile de remercier tout le monde. Je veux le faire aujourd'hui après une élimination qui nous prive de la compétition la plus belle et la plus excitante pour nous, joueurs, mais surtout pour tous les fans italiens du monde entier", a-t-il confié, amer.

"Je voulais remercier tout le monde, le personnel, les joueurs et toutes les personnes qui travaillent avec passion et enthousiasme dans l'équipe nationale", a ensuite ajouté le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, sur Instagram. "Malheureusement, la vie comme le football ne vont pas toujours de pair avec les attentes, les objectifs ou les rêves de chacun d'entre nous. La déception est grande maintenant, mais nous avons déjà montré qu'avec du travail, de la passion et du coeur, tout est possible. Alors dans la vie ou dans le football, que ce soit après une grande victoire comme cet été ou après une grande défaite, il faut toujours continuer à se battre", a aussi confié Marco Verratti, avant de réclamer du respect.

Verratti veut que les jeunes soient épargnés

"Dernière chose : je ne pense pas que le meilleur moyen soit d'insulter tout le monde, car chacun de nous a donné le meilleur de lui-même. Malheureusement ce n'était pas assez. Surtout les plus jeunes laissez les tranquilles, si vous voulez vraiment nous insulter, insultez les "grands" parce que parfois, on oublie qu'on est des gens comme vous tous, des gens très normaux et que les émotions les plus grandes, nous les retrouvons dans les petites choses", a-t-il conclu. Quelques mois après l'Euro remporté, la crise est déjà de retour en Italie.