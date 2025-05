Un simple "menos mal" capté dans les audios de la VAR enflamme la presse catalane après le but refusé à Fermin Lopez face au Real Madrid.

L’écho du Clasico ne faiblit pas. Dimanche soir, le choc entre le FC Barcelone et le Real Madrid (4-3) a offert son lot de polémiques, et la publication des audios de la VAR par la RFEF (Fédération espagnole de football) n’a fait qu’amplifier les tensions. Si la technologie vidéo a permis d’annuler un but de Fermin Lopez pour une main, c’est surtout une phrase lâchée en coulisse qui fait débat en Catalogne.