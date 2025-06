Poussé vers la sortie par le Barça et annoncé proche d’une arrivée à Monaco, Ansu Fati se retrouve au cœur d’un gros dilemme cet été.

Son départ semblait acté, sa destination presque fixée, et pourtant… Ansu Fati est toujours un joueur du FC Barcelone. Le jeune attaquant espagnol, poussé vers la sortie et annoncé proche de l’AS Monaco, voit son avenir s’embourber dans un dossier devenu épineux. Derrière ce blocage, un jeu d’intérêts financiers, un contrat XXL et une opération qui ralentit toute la stratégie mercato des Blaugranas.