Barça - Inter : Henrikh Mkhitaryan brise le silence après son but refusé pour hors-jeu

C. Turpin

Inter vs FC Barcelone

Un détail infime a tout changé. Mkhitaryan, frustré par un hors-jeu au millimètre, relance le débat sur l’arbitrage et les règles actuelles.

Le choc entre le FC Barcelone et l’Inter Milan, ce mercredi soir au stade olympique de Montjuïc, a tenu toutes ses promesses sur le plan du spectacle (3-3). Mais au-delà des six buts inscrits, c’est une action précise qui fait couler beaucoup d’encre : le but refusé à Henrikh Mkhitaryan pour un hors-jeu d’une extrême justesse. Alors que le score était de 3-3 à un quart d’heure de la fin, l’Arménien pensait redonner l’avantage à son équipe. L’arbitrage vidéo a tranché autrement.