Ballon d’Or : qui succèdera à Rodri ? Toutes les infos sur la cérémonie

La date est tombée ! Le prochain Ballon d'Or sera remis lors d'une cérémonie très attendue… mais quand exactement ? On vous dit tout.

C’est un rendez-vous qui fait vibrer la planète football chaque année. Comme le veut la tradition, la plus prestigieuse des récompenses individuelles reviendra en grande pompe à Paris pour consacrer les meilleurs acteurs de la saison. Mais cette fois encore, l’attente risque de faire grimper l’impatience, tant le suspense est à son comble et les prétendants nombreux. En jeu : un trophée qui peut faire basculer une carrière… ou raviver des rancœurs.

Il faudra patienter jusqu’au 22 septembre 2025, date officielle de la 69e cérémonie du Ballon d’Or, co-organisée par France Football et l’UEFA. Une soirée exceptionnelle prévue au Théâtre du Châtelet, à Paris. En plus du Ballon d’Or masculin et féminin, pas moins de 13 trophées seront décernés, du Trophée Yachine pour les gardiens au Prix Sócrates, qui récompense l’engagement solidaire d’un athlète. Et cette saison, la bataille s’annonce plus ouverte que jamais.