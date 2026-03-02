Avertissements de Mbappé et Camavinga, l’aveu sur Benzema : Endrick sans filtre sur la Ligue 1

Avant de poser ses valises à l’Olympique Lyonnais, Endrick a échangé avec ses anciens partenaires du Real Madrid. Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ne lui ont rien caché sur la Ligue 1. Le Brésilien évoque les conseils que lui ont donnés les deux Français.

« Ils m’ont dit que c’est un bon championnat mais ils m’ont dit clairement que c'est une ligue agressive. C’est un endroit où il y a beaucoup de gens malveillants, je dois donc faire attention. Ils m’ont dit que c’était une bonne chose de venir jouer, et en plus à Lyon, qui est une grande équipe, dans laquelle je vais jouer, je vais aider. J’essaie de faire ça et je suis très reconnaissant aux Français qui m’ont parlé de la France. Ferland Mendy a aussi joué ici, donc je suis très content pour ça et les amis de Madrid aussi », a déclaré Endrick.

Le message reste limpide. La Ligue 1 ne fait pas de cadeaux. Endrick l’a compris très vite. Les duels s’enchaînent, les espaces se ferment, les défenseurs ne reculent pas. Pourtant, le jeune attaquant affiche déjà des statistiques solides : cinq buts et quatre passes décisives en huit rencontres toutes compétitions confondues. Le mois de janvier lui a même offert un premier trophée individuel avec le titre de joueur du mois.