Arrivé cet hiver à l’OL en prêt du Real Madrid, Endrick n’a pas mis longtemps à faire parler de lui. Performant, souriant, déjà décisif, le Brésilien avance avec assurance. Dans un entretien accordé à Téléfoot, il raconte les mises en garde de Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga, tout en évoquant Karim Benzema et son admiration pour l’histoire lyonnaise.
Avertissements de Mbappé et Camavinga, l’aveu sur Benzema : Endrick sans filtre sur la Ligue 1
- Getty Images
Des conseils clairs venus du Real Madrid
Avant de poser ses valises à l’Olympique Lyonnais, Endrick a échangé avec ses anciens partenaires du Real Madrid. Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga ne lui ont rien caché sur la Ligue 1. Le Brésilien évoque les conseils que lui ont donnés les deux Français.
« Ils m’ont dit que c’est un bon championnat mais ils m’ont dit clairement que c'est une ligue agressive. C’est un endroit où il y a beaucoup de gens malveillants, je dois donc faire attention. Ils m’ont dit que c’était une bonne chose de venir jouer, et en plus à Lyon, qui est une grande équipe, dans laquelle je vais jouer, je vais aider. J’essaie de faire ça et je suis très reconnaissant aux Français qui m’ont parlé de la France. Ferland Mendy a aussi joué ici, donc je suis très content pour ça et les amis de Madrid aussi », a déclaré Endrick.
Le message reste limpide. La Ligue 1 ne fait pas de cadeaux. Endrick l’a compris très vite. Les duels s’enchaînent, les espaces se ferment, les défenseurs ne reculent pas. Pourtant, le jeune attaquant affiche déjà des statistiques solides : cinq buts et quatre passes décisives en huit rencontres toutes compétitions confondues. Le mois de janvier lui a même offert un premier trophée individuel avec le titre de joueur du mois.
- Getty Images
Une adaptation express chez les Gones
Prêté jusqu’en juin, Endrick joue avec fraîcheur. Il multiplie les appels, ose, frappe. Son premier triplé en carrière face à Metz a marqué les esprits. Dimanche, contre l’OM (défaite 3-2), il a encore pesé avec deux passes décisives.
Son intégration dépasse le terrain. Le vestiaire lyonnais l’a vite adopté. Mais le Brésilien garde un lien fort avec Madrid. Il échange régulièrement avec Jude Bellingham et Vinícius Júnior. « Ils sont contents. Cela me donne envie de continuer à jouer ici pour revenir vers eux un jour, j’espère », a-t-il souligné.
L’objectif reste clair : progresser en France, gagner en maturité, puis revenir plus fort en Espagne.
- Goal Ar Only GFX
Benzema, une inspiration à Lyon
L’histoire de l’OL parle aux attaquants. Endrick ne l’ignore pas. Il pense à Karim Benzema, formé à Lyon avant de briller au Real Madrid.
« Je ne pouvais pas beaucoup voir de matchs où Karim jouait ici mais j’ai regardé des vidéos sur YouTube. Avant que j’arrive à Madrid, je pensais qu’il serait là, mais quand je suis arrivé, il était parti. Mais ce qu’a fait Karim ici est top. C’est un grand joueur et il l’a montré énormément qu’il était le meilleur au monde. Je suis très heureux d’être ici, dans le club où il a évolué », a indiqué l’avant-centre auriverde.
Le respect transpire dans ses mots. Endrick mesure le poids du maillot lyonnais. Il sait que d’autres avant lui ont utilisé ce tremplin pour viser plus haut.
- AFP
Des défis immédiats
Le calendrier ne laisse aucun répit. Jeudi prochain, Lyon affrontera le RC Lens en Coupe de France, puis se projette sur la Ligue Europa avec une double confrontation contre le Celta de Vigo. Endrick, désormais qualifié, figure parmi les atouts majeurs.
Il avance sans détour. Il écoute. Il apprend. Et surtout, il marque. À Lyon, le pari semble déjà bien lancé.