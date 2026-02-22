Getty
Endrick révèle les conseils prodigués par Kylian Mbappé et avoue ne pas être sûr de son nouveau surnom à Lyon
Endrick impressionne en Ligue avec Lyon
Endrick a rejoint Lyon en janvier afin de pouvoir jouer plus régulièrement après avoir peiné à obtenir du temps de jeu au Santiago Bernabeu. Le Brésilien s'est illustré en France, avec pour seule ombre au tableau un carton rouge contre Nantes. Endrick a révélé qu'il avait été encouragé à rejoindre Lyon par ses coéquipiers Mbappé et Eduardo Camavinga. Il a déclaré à Telefoot : « Kylian Mbappé et Camavinga m'ont dit que la Ligue 1 était un bon championnat et qu'il était très compétitif. Ils m'ont fortement recommandé de signer à Lyon car c'est une grande équipe. J'apprécie leurs bons conseils. »
Endrick révèle ses ambitions au Real Madrid
Endrick devrait revenir au Real Madrid à la fin de la saison et avoue rêver de remporter des titres avec les Merengues. Il ajoute : « J'espère revoir Vinicius et Mbappé ensemble un jour pour remporter la Ligue des champions et d'autres titres. »
D'ici là, Endrick espère également continuer à briller avec Lyon, puis jouer pour le Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Il explique : « Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les choses se passent aussi bien. Mais Dieu est grand et c'était mon destin d'être ici. Je suis fier de jouer en France, c'est un pays incroyable et je ferai tout pour continuer à aider Lyon dans les mois à venir en travaillant deux fois plus dur.« Je m'imagine dans un film d'action. J'aime la montée d'adrénaline et j'ai besoin de libérer toute ma colère. Cela me pousse à être encore plus redoutable devant le but.
En attendant, je poursuis mon rêve à Lyon et j'espère aider l'équipe à réaliser de grandes choses. C'est un rêve de jouer en Coupe du monde, j'espère faire de grandes choses à Lyon et être à la Coupe du monde pour aider le Brésil, si Dieu le veut. »
Un nouveau surnom pour Endrick ?
Endrick a été surnommé « Bobby » par Jude Bellingham et ses coéquipiers lors de son passage au Real Madrid, après avoir déclaré que Sir Bobby Charlton était l'une de ses idoles. Depuis son transfert en France, certains médias l'ont rebaptisé « matador », mais il ne sait pas si ce nouveau surnom lui restera. « Vous pouvez m'appeler comme vous voulez, a-t-il expliqué. Nous verrons dans les prochains jours si je garde ce petit surnom », a-t-il déclaré.
Et ensuite ?
Endrick a été contraint de purger une suspension après son carton rouge contre Nantes, mais il devrait faire son retour dimanche, lorsque Lyon affrontera Strasbourg en Ligue 1.
