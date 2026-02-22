Endrick révèle les conseils prodigués par Kylian Mbappé et avoue ne pas être sûr de son nouveau surnom à Lyon

Endrick devrait revenir au Real Madrid à la fin de la saison et avoue rêver de remporter des titres avec les Merengues. Il ajoute : « J'espère revoir Vinicius et Mbappé ensemble un jour pour remporter la Ligue des champions et d'autres titres. »

D'ici là, Endrick espère également continuer à briller avec Lyon, puis jouer pour le Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Il explique : « Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les choses se passent aussi bien. Mais Dieu est grand et c'était mon destin d'être ici. Je suis fier de jouer en France, c'est un pays incroyable et je ferai tout pour continuer à aider Lyon dans les mois à venir en travaillant deux fois plus dur.

« Je m'imagine dans un film d'action. J'aime la montée d'adrénaline et j'ai besoin de libérer toute ma colère. Cela me pousse à être encore plus redoutable devant le but.

En attendant, je poursuis mon rêve à Lyon et j'espère aider l'équipe à réaliser de grandes choses. C'est un rêve de jouer en Coupe du monde, j'espère faire de grandes choses à Lyon et être à la Coupe du monde pour aider le Brésil, si Dieu le veut. »