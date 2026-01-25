Il n’a fallu que quelques semaines à Endrick pour faire basculer l’atmosphère autour de l’Olympique Lyonnais. Arrivé dans une relative discrétion, le jeune Brésilien a rapidement changé de dimension, au point de devenir l’attraction numéro un de la Ligue 1. Match après match, Endrick impressionne, marque et entraîne tout un vestiaire dans son sillage. À Lyon, son intégration express et son rendement affolant interrogent autant qu’ils fascinent, laissant entrevoir un phénomène déjà bien réel.
Ligue 1, le vestiaire de l'OL bluffé par Endrick
- AFP
Endrick, moteur d’une série lyonnaise impressionnante
Ce dimanche à Metz, l’OL a confirmé sa dynamique exceptionnelle en Ligue 1 avec une huitième victoire consécutive, dont quatre en championnat. Un succès spectaculaire (2-5) qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de rester pleinement engagés dans la course au podium, à seulement deux points de l’OM. Au cœur de cette performance collective, Endrick a une nouvelle fois crevé l’écran, symbolisant l’élan actuel des Gones.
Arrivé à Lyon sous la forme d’un prêt sec de six mois en provenance du Real Madrid, Endrick n’a pas tardé à justifier les attentes placées en lui. Non qualifié pour la Ligue Europa, Endrick concentre toute son énergie sur la Ligue 1, où son influence grandit à chaque apparition. Déjà buteur pour sa première sortie en Coupe de France contre Lille (1-2), Endrick avait aussi délivré une passe décisive face à Brest (2-1) avant d’exploser à Metz.
- AFP
Un triplé fondateur pour Endrick en Ligue 1
Face aux Grenats, Endrick a livré une prestation majuscule. Dangereux sur chaque prise de balle, Endrick a ouvert le score d’un piqué plein de sang-froid avant de voir un deuxième but refusé pour hors-jeu. Loin de se frustrer, Endrick a poursuivi son récital en inscrivant un nouveau but avant la pause, puis en provoquant un penalty qu’il a lui-même transformé en fin de rencontre pour s’offrir un triplé retentissant.
À seulement 19 ans, Endrick affiche déjà des statistiques éloquentes sous le maillot lyonnais : trois buts et une passe décisive en trois matchs. International brésilien (14 sélections, 3 buts), Endrick confirme en Ligue 1 un potentiel aperçu au Palmeiras et attendu au Real Madrid. À Saint-Symphorien, Endrick a clairement envoyé un message : il est déjà prêt pour le très haut niveau.
- AFP
Une émotion brute après un moment historique pour Endrick
Après la rencontre, Endrick n’a pas caché son émotion, conscient d’avoir franchi un cap important dans sa jeune carrière. Le Brésilien a confié, sans filtre au micro de Ligue 1+: « C'est le premier hat-trick de ma vie. Je suis tellement content. C’était un grand match. Ça restera gravé dans ma mémoire, je vais garder le ballon chez moi. Je fais un bonjour à ma femme, qui est encore au Brésil. Ce championnat est très fort. On va se concentrer sur le prochain match. Je ne peux pas jouer en Europa League. Je vais supporter mes coéquipiers. Je suis vraiment content. Je suis très content d’être là. Les gens m’ont dit d’aller là-bas pour m’éclater. Ils avaient raison. Ce n’est pas une erreur. C’est la vie. Je crois en Dieu. Je suis très heureux, ma vie a été parfois difficile. Ce n’est pas simple mais il fallait rester fort. Je suis très content et ce n’est que le début. On va continuer, il y a beaucoup de matches à jouer encore. »
Ces mots traduisent l’état d’esprit d’Endrick, entre humilité, foi et détermination. À Lyon, Endrick semble avoir trouvé un environnement propice à son épanouissement, aussi bien sportif qu’humain.
- AFP
Le vestiaire de l’OL conquis par Endrick
Les performances d’Endrick ne laissent pas indifférents ses coéquipiers. Dans le vestiaire de l’OL, l’enthousiasme est palpable. Clinton Mata a notamment souligné l’apport immédiat d’Endrick « Il nous apporte énormément, c’est un joueur très explosif, c’est un joueur qui a beaucoup de qualités et je pense aussi qu’on fait en sorte de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il puisse sortir ce genre de prestation. » Une reconnaissance forte pour Endrick, déjà perçu comme un atout majeur du collectif.
Sur le banc, Paulo Fonseca partage cet enthousiasme, au-delà des simples statistiques. Le technicien portugais a insisté sur la compréhension tactique et l’implication défensive d’Endrick : « Endrick a été décisif. C’est un joueur qui a compris notre façon de jouer. Il est très fort techniquement et il est important dans son travail défensif. Je suis content. Il peut encore progresser. » Fonseca a également expliqué l’adaptation du système pour libérer Endrick, confirmant que l’OL construit désormais autour de son joyau.