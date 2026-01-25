Ligue 1, le vestiaire de l'OL bluffé par Endrick

Ce dimanche à Metz, l’OL a confirmé sa dynamique exceptionnelle en Ligue 1 avec une huitième victoire consécutive, dont quatre en championnat. Un succès spectaculaire (2-5) qui permet aux hommes de Paulo Fonseca de rester pleinement engagés dans la course au podium, à seulement deux points de l’OM. Au cœur de cette performance collective, Endrick a une nouvelle fois crevé l’écran, symbolisant l’élan actuel des Gones.

Arrivé à Lyon sous la forme d’un prêt sec de six mois en provenance du Real Madrid, Endrick n’a pas tardé à justifier les attentes placées en lui. Non qualifié pour la Ligue Europa, Endrick concentre toute son énergie sur la Ligue 1, où son influence grandit à chaque apparition. Déjà buteur pour sa première sortie en Coupe de France contre Lille (1-2), Endrick avait aussi délivré une passe décisive face à Brest (2-1) avant d’exploser à Metz.