Mercredi soir, l’Olympique Lyonnais a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France, mais le contenu n’a pas toujours rassuré. Dans un match accroché face à Laval, un nom a encore surgi au bon moment.
OL : comparé à Benzema, Endrick met les choses au clair
- AFP
Endrick, l’étincelle dans un match verrouillé
Face à une équipe lavalloise disciplinée et accrocheuse, Lyon a longtemps tourné en rond. Peu d’espaces, peu d’idées, et une tension palpable dans le stade. Dans ce contexte, Endrick a assumé. À dix minutes du terme, le Brésilien a fait basculer la rencontre d’une frappe puissante du gauche, déclenchée après un gros travail de Pavel Šulc. Un geste net. Décisif. L’OL s’est ensuite imposé 2-0 et a décroché sa qualification.
À 19 ans, l’attaquant prêté par le Real Madrid affiche déjà des statistiques impressionnantes. Cinq apparitions sous le maillot lyonnais depuis son arrivée hivernale. Cinq buts. Une efficacité qui change la lecture des rencontres, même lorsque le jeu collectif peine à s’installer.
- Getty Images
Un but libérateur après Lille
Cette réalisation avait une saveur particulière. Dimanche dernier, face à Lille (1-0), Endrick avait vécu une soirée frustrante, marquée par des efforts constants mais peu récompensés. Contre Laval, tout n’a pas été parfait non plus, et le principal intéressé l’a reconnu sans détour à l’issue du match.
« Je suis très heureux d'avoir marqué ce but. C'est un but très important pour Lyon. Parce que c'était difficile. Et j'ai pu aider l'équipe avec ça, j'en suis très heureux. Ce n'était pas un match facile. C'était un match où, à mon avis, nous n'avons pas bien joué. Quand j'ai marqué, j'ai évacué toute la colère que j'avais parce que, comme je l'ai dit, pour moi, nous n'avons pas fait un bon match, mais le plus important, c'est la victoire », a déclaré le jeune attaquant brésilien.
Un discours direct, presque mature, qui tranche avec son jeune âge.
- AFP
Les comparaisons avec Benzema, un sujet sensible
À Lyon, l’histoire pèse. Et lorsqu’un attaquant enchaîne les buts, le parallèle avec Karim Benzema surgit vite. Endrick n’échappe pas à la règle. Loin de s’enflammer, il a tenu à remettre les choses à leur place.
« C'est très bien pour moi, car c'est un grand joueur, un joueur incroyable, qui a été le meilleur au monde. Mais non, Karim est devant moi, c'est un grand joueur. Je suis très heureux d'être ici, d'être là où a joué Karim. Et j'espère qu'il pourra bien terminer sa carrière, ou jouer le plus longtemps possible », a indiqué le joueur prêté par le Real Madrid.
Une réponse respectueuse, sans faux-semblants.
- AFP
Cap sur Nantes et les quarts
La dynamique lyonnaise reste impressionnante. Ce samedi, l’OL se déplacera à Nantes (21h05) avec l’objectif d’enchaîner une 12e victoire consécutive toutes compétitions confondues. En parallèle, le club suivra attentivement le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, prévu ce jeudi à 19h50, juste avant le choc Strasbourg-Monaco.