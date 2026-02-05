OL : comparé à Benzema, Endrick met les choses au clair

Cette réalisation avait une saveur particulière. Dimanche dernier, face à Lille (1-0), Endrick avait vécu une soirée frustrante, marquée par des efforts constants mais peu récompensés. Contre Laval, tout n’a pas été parfait non plus, et le principal intéressé l’a reconnu sans détour à l’issue du match.

« Je suis très heureux d'avoir marqué ce but. C'est un but très important pour Lyon. Parce que c'était difficile. Et j'ai pu aider l'équipe avec ça, j'en suis très heureux. Ce n'était pas un match facile. C'était un match où, à mon avis, nous n'avons pas bien joué. Quand j'ai marqué, j'ai évacué toute la colère que j'avais parce que, comme je l'ai dit, pour moi, nous n'avons pas fait un bon match, mais le plus important, c'est la victoire », a déclaré le jeune attaquant brésilien.

Un discours direct, presque mature, qui tranche avec son jeune âge.