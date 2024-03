Avec ses performances cette saison, Virgin Van Dijk a reconquis son statut de meilleur défenseur au monde

On craignait à juste titre que le Néerlandais ne soit sur le déclin la saison dernière, mais il s'est idéalement relancé depuis.

Dans les vestiaires de Wembley, après avoir mené Liverpool à la victoire lors de sa première finale en tant que capitaine, Virgil van Dijk s'est tourné vers la caméra et a déclaré en souriant : "Ils pensaient que j'étais fini !"

La fierté de Van Dijk après sa magnifique performance contre Chelsea est compréhensible, mais elle est légèrement exagérée. Même les détracteurs les plus virulents de Van Dijk n'ont jamais pensé qu'il était fini. Il y avait pourtant de réelles craintes que le Néerlandais soit sur le déclin.

Pour la première fois de sa carrière au plus haut niveau, Van Dijk s'est montré vulnérable lors de la difficile campagne 2022-23 de Liverpool. Il était revenu d'une terrible blessure au genou pour jouer un rôle central dans le quadruplé de Liverpool en 2021-22, mais il y a eu des matches la saison dernière au cours desquels le "monstre" ne semblait plus aussi terrifiant pour les adversaires. Il était mis à mal par des joueurs comme Aleksandar Mitrovic et Gabriel Jesus.

L'article continue ci-dessous

"Il fut un temps, peut-être avant sa blessure, où l'on ne voyait personne pour le défier", a déclaré l'ancien latéral droit de Manchester United Gary Neville sur Sky Sports en août 2022. "Ils refusaient et se contentaient de passer le ballon. Aujourd'hui, ils commencent à s'y mettre et à se dire qu'ils ont une chance".