ASSE - OL, la FFF se désolidarise de François Letexier pour la faute sur Corentin Tolisso

Saint-Étienne vs Lyon

Au lendemain d’un derby bouillant entre l’ASSE et l’OL, un communiqué de la FFF enfonce davantage François Letexier.

Le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique Lyonnais a laissé des traces bien au-delà du terrain. Au cœur de la polémique, une intervention musclée et une décision arbitrale qui ne cesse de faire réagir. Alors que le geste de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso avait d’abord entraîné un carton rouge, l’arbitre François Letexier est revenu sur sa décision après appel à la VAR. Une volte-face qui, contre toute attente, n’est pas soutenue par la Fédération Française de Football. Voici pourquoi la FFF prend ses distances avec l’un de ses arbitres les plus réputés.