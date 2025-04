ASSE - OL, Antoine Kombouaré enfonce François Letexier

Nantes vs Paris Saint-Germain

Saint-Étienne vs Lyon

A la veille de Nantes - PSG, Antoine Kombouaré n’a pas mâché ses mots sur François Letexier après son arbitrage lors d’ASSE - OL.

Dans un derby déjà marqué par la tension et l’enjeu, une action controversée est venue enflammer les débats. Au-delà des joueurs, François Letexier, juge du choc entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais, dimanche, est pointé du doigt pour des décisions jugées incompréhensibles. En conférence de presse lundi en marge du duel contre le PSG, l’entraineur de Nantes, Antoine Kombouaré, n’a pas hésité à hausser le ton, alimentant une polémique qui pourrait peser dans la lutte pour le maintien. Et ce n’est pas la première fois qu’il s’en prend à l’homme en noir.