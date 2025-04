Saint-Étienne-Lyon (2-1) : les Verts remportent un derby brûlant et se relancent dans la course au maintien

Grâce à un doublé de Stassin, Saint-Étienne bat Lyon 2-1 dans un derby électrique marqué par un incident et un scénario haletant.

Le Chaudron a vibré comme rarement ce dimanche soir. Entre espoirs, frayeurs et communion, Saint-Étienne a fait chavirer ses supporters en remportant un derby qu’il n’avait plus gagné depuis 2019. Lucas Stassin, 21 ans et tout le poids d’un club sur les épaules, s’est mué en sauveur des Verts avec un doublé plein de sang-froid et d’instinct. Dès la 10e minute, il ouvrait la marque de la tête sur un centre précis de Petrot. Un but précoce qui lançait idéalement les Stéphanois dans leur mission survie.