Annoncé sur le départ, Marquinhos s'exprime sur la suite

Au cœur des rumeurs de départ ces derniers mois, Marquinhos s’est enfin lâché sur son avenir au PSG.

Tandis que les rumeurs de départ le concernant se multiplient, Marquinhos a enfin brisé le silence. À l’approche de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, le capitaine du Paris Saint-Germain a fait une mise au point claire sur son avenir et sur les ambitions du club dans cette compétition inédite. Mais ces déclarations suffisent-elles à dissiper les doutes ? Loin des projecteurs de la Ligue des Champions, Marquinhos dévoile une facette plus posée et résolument tournée vers le collectif.