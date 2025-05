Paris Saint-Germain vs Arsenal

Le départ de Marquinhos du PSG est acté. Le club parisien vient de fixer un prix pour son capitaine brésilien.

Alors que le Paris Saint-Germain s’apprête à jouer l’un des matchs les plus importants de sa saison, un autre dossier brûlant se dessine en coulisses. Un pilier du vestiaire parisien, Marquinhos, pourrait quitter la capitale cet été. Le club ne ferme plus la porte à un transfert, et a même déjà fixé ses conditions. Une page pourrait bientôt se tourner au Parc des Princes...