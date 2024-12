Marquinhos écarté des plans à long terme : les pistes du PSG

Le Paris Saint-Germain prépare l’après-Marquinhos, cherchant activement un défenseur axial droit pour remplacer son capitaine à long terme.

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos a longtemps été une figure incontournable du club parisien. Capitaine exemplaire, il incarne la stabilité et l’expérience. Pourtant, le club semble désormais réfléchir à un avenir sans lui. À 31 ans et sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur brésilien pourrait ne plus être au centre des plans stratégiques du Paris Saint-Germain à long terme. C'est ce que rapporte le quotidien L'Equipe dans son édition du jour.

Un joueur de Ligue 1 pour succéder à Marquinhos ?

Parmi les successeurs envisagés, le PSG regarde du côté de la Ligue 1 et s’intéresse à des talents émergents. Abdukodir Khusanov, jeune défenseur de 20 ans évoluant au RC Lens, apparaît comme une option sérieuse. Doté d’un profil moderne et compatible avec les exigences de Luis Enrique, le joueur ouzbek impressionne par sa polyvalence et son calme défensif.

Cette piste s’ajoute à d’autres noms dans les grands championnats européens, notamment en Premier League. Des joueurs expérimentés comme Lucas Hernandez pourraient également être considérés pour cette mission délicate.

Un désir de rajeunir la défense

Le départ de Milan Skriniar étant également une possibilité, le PSG semble vouloir renouveler son secteur défensif avec des joueurs plus jeunes, capables de répondre aux attentes tactiques élevées. Cette transition marque un tournant dans la vision stratégique du club parisien, où la compétitivité sur le long terme passe par un profond remaniement.

Le cas Marquinhos symbolise ce changement. Malgré son statut d’icône et son ancienneté, il ne fait plus partie des plans à long terme du PSG, qui mise désormais sur un recrutement ciblé pour rester au sommet.