À Marseille, le mercato d’hiver s’annonce aussi stratégique que mouvementé. Après avoir rééquilibré toute sa défense lors de la dernière fenêtre, l’OM veut désormais ajouter un élément capable de changer le visage de son secteur offensif. Dans les couloirs du club, un nom circule avec insistance depuis plusieurs jours : celui d’Anis Hadj Moussa, l’ailier algérien qui explose à Feyenoord. L’intérêt n’est plus un simple bruit. Il s’agit désormais d’une vraie priorité, validée en interne et activée par Medhi Benatia, désireux d’offrir à Roberto De Zerbi un joueur capable d’apporter percussion, efficacité et polyvalence.
Anis Hadj Moussa à l’OM cet hiver, c’est confirmé !
L’OM veut enfin renforcer son attaque cet hiver
L’été dernier, l’Olympique de Marseille a empilé les renforts défensifs. Pavard, Aguerd, Emerson, Weah… la liste impressionne, et chaque recrue s’est greffée sans trembler aux idées de De Zerbi. Le technicien italien a stabilisé son arrière-garde, mais son attaque manque encore d’incisivité. Il l’a répété : il souhaite un joueur percutant, capable de s’exprimer sur une aile mais aussi de s’insérer entre les lignes.
Le besoin, identifié par le staff, a été présenté à la direction qui a aussitôt enclenché les recherches. Le profil devait répondre à plusieurs critères : jeunesse, explosivité, marge de progression et rendement immédiat. Une équation rarement facile à résoudre au cœur d’un marché tendu. Pourtant, une voie s’est dessinée assez vite lorsque les recruteurs marseillais ont replongé dans un championnat dont ils apprécient la qualité, l’Eredivisie.
Aux Pays-Bas, un talent séduit Benatia et Longoria
La réussite récente du club dans le recrutement d’Igor Paixão a visiblement encouragé les décideurs phocéens à surveiller de nouveau l’élite néerlandaise. Et selon les informations relayées par Media Foot, Feyenoord pourrait une fois encore devenir un interlocuteur important pour l’OM. Anis Hadj Moussa, 23 ans, sort du lot. Ses statistiques parlent pour lui : six buts et deux passes décisives depuis août, toutes compétitions confondues. Une efficacité précieuse, doublée d’un jeu direct et audacieux qui correspond parfaitement à ce qu’attend De Zerbi.
L’international algérien, déjà auteur de neuf sélections avec les Fennecs, incarne ce mélange d’insouciance et d’efficacité qui séduit la direction sportive marseillaise. Au club, son nom rallie les avis. Certains imaginent même qu’il pourrait devenir un élément majeur à moyen terme, tant son potentiel intrigue.
Le gros obstacle : Feyenoord ne veut pas s’en séparer
Cependant, rien ne garantit une issue simple. Le joueur a signé un contrat qui court jusqu’en 2030 avec le club néerlandais. Les dirigeants de Feyenoord ne montrent aucun enthousiasme à l’idée de perdre une pièce aussi influente au cœur de la saison. Sa valeur tourne autour de 20 millions d’euros, un montant important mais pas impossible pour Marseille, surtout si l’opération s’inscrit dans un plan à long terme.
L’hésitation principale ne viendrait pas seulement du prix : Feyenoord lutte toujours pour ses objectifs sportifs. Lâcher son ailier cet hiver pourrait fragiliser son projet et compliquer sérieusement la négociation. Tout dépendra donc des échanges à venir, mais aussi de ce que souhaite réellement Hadj Moussa.
Le joueur, un facteur déterminant dans le dossier
Même si l’OM a fait de lui sa cible numéro 1, rien n’a filtré concernant les intentions du joueur. Certains imaginent qu’un club comme Marseille, avec son exposition médiatique et son ambiance unique, pourrait attirer l’Algérien. Mais le calendrier complique la donne : l’ailier devrait participer à la CAN cet hiver, ce qui pourrait peser dans les discussions.
Cela n’effraie pourtant pas la direction phocéenne. Medhi Benatia, connu pour sa capacité à convaincre, compte jouer pleinement son rôle. L’ancien défenseur estime que l’OM doit saisir cette opportunité avant que la concurrence ne s’éveille. Les semaines qui arrivent seront donc décisives.
Hadj Moussa, un pari assumé par l’OM
Avec un total de 11 buts et 6 passes décisives la saison passée, le gaucher a déjà prouvé qu'il savait éclairer un match. À Marseille, on pense qu’il possède le profil idéal pour relancer une attaque parfois trop prévisible. Le club cherche un joueur capable de créer un décalage, de casser un rythme, d’apporter une solution spontanée. Hadj Moussa coche toutes les options.
La priorité est claire. Le message aussi. Reste à voir si Feyenoord acceptera de céder sa pépite en plein hiver. Mais à Marseille, on avance déjà avec une certitude : ce dossier deviendra l’un des gros feuilletons du mercato.