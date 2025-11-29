Anis Hadj Moussa à l’OM cet hiver, c’est confirmé !

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a empilé les renforts défensifs. Pavard, Aguerd, Emerson, Weah… la liste impressionne, et chaque recrue s’est greffée sans trembler aux idées de De Zerbi. Le technicien italien a stabilisé son arrière-garde, mais son attaque manque encore d’incisivité. Il l’a répété : il souhaite un joueur percutant, capable de s’exprimer sur une aile mais aussi de s’insérer entre les lignes.

Le besoin, identifié par le staff, a été présenté à la direction qui a aussitôt enclenché les recherches. Le profil devait répondre à plusieurs critères : jeunesse, explosivité, marge de progression et rendement immédiat. Une équation rarement facile à résoudre au cœur d’un marché tendu. Pourtant, une voie s’est dessinée assez vite lorsque les recruteurs marseillais ont replongé dans un championnat dont ils apprécient la qualité, l’Eredivisie.