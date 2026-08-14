David Rajaonary

Chez GOAL, je décrypte l’économie des paris sportifs et les modèles économiques du football. Analyste financier de métier, je suis depuis des années l’énorme bond du foot business et la financiarisation du secteur. J’ai aussi une prédilection pour la lecture des cotes, et ce qu’elle disent vraiment des chances d’une équipe. Un faible pour le football défensif, catenaccio compris. Un peu suranné ? Je l’assume.

⚽ Mon histoire avec le Football : J’ai grandi en regardant Pirlo tirer les coups francs avec sa fameuse technique de la maled. Plus tard, j’ai lu ses magnifiques mémoires Je pense, donc je joue. Venant d’un footballeur plein de vista et d’intelligence, le titre m’a toujours paru bien trouvé.

🎯 Domaine d’expertise :

Paris sportifs : lecture des cotes, value betting, gestion de mise

Marché du football et économie de l’iGaming

Analyse des opérateurs et de leurs conditions

Grandes compétitions lues sous l’angle des cotes (Ligue 1, Champions League, CAN, Coupe du monde)

🌟 Moment de foot favori : Madagascar contre la RD Congo, huitième de finale de la CAN 2019. Dès la 9e minute, Ibrahim Amada arme une frappe du gauche à vingt mètres qui finit en pleine lucarne, un des plus beaux buts du tournoi.