Code promo Winamax "WNMX***" : votre pari Saint-Etienne - Clermont Foot remboursé en CASH + 10€ de freebets

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Les kops Nord et Sud, là où se massent les groupes ultras, sont fermés sur décision de la commission de discipline de la LFP. En face, un Clermont Foot version bloc bas a tenu Reims en échec (0-0) pour son entrée en matière.

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Sélections et cotes à l’affiche pour Saint-Etienne - Clermont Foot

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Les kops de Geoffroy-Guichard seront fermés vendredi soir. La LFP a sanctionné l’usage massif de fumigènes lors du barrage aller contre Nice, le 26 mai. Ce sont les tribunes Charles-Paret et Jean-Snella qui restent closes (16 000 places tout de même !).

Clermont a pris un point contre Reims… sans cadrer le moindre tir. Trois frappes tentées, aucune dans le cadre. Soit 0,3 « xG » au compteur, quand une équipe de Ligue 2 tourne plutôt autour de 1,3 par match. David Guion a réussi son opération bloc bas (en 4-4-2) face à l’un des favoris à la montée.

Les Auvergnats ont perdu coup sur coup trois buteurs cet été. Famara Diédhiou (10 buts) est parti libre en Arabie saoudite. Kader Bamba (7 buts) à Grenade. Ilhan Fakili (3 buts) au Besiktas. Pour les remplacer, Guion a fait venir notamment Arthur Saintorens, 21 ans, arrivé libre de Bayonne (National 3). Treizième l’an dernier, Clermont assume de miser sur son centre de formation.

L’ASSE a plié son match à Sochaux en six minutes. Breum à la 22e, Cardona à la 24e puis à la 28e. Les Verts ont ensuite fait le dos rond une heure durant. Ils n’ont eu que 47 % du ballon ce soir-là, pour 2,09 xG contre 0,67.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🥇 Victoire de Saint-Etienne 1.46 Lancés par un succès net 3-0 en ouverture, les Verts abordent ce choc à domicile sur une bonne dynamique offensive. 🔥 Plus de 2,5 buts dans le match 1.58 Le derby du Centre-Est génère régulièrement du spectacle. Tout dépendra de l’efficacité stéphanoise. 🏃‍♂️ Irvin Cardona buteur 2.30 Doublé à quatre minutes d’intervalle le week-end dernier, le jour de ses 29 ans. Il a pris une longueur d’avance sur Stassin, toujours en instance de départ.

L’avis de la rédaction :

Clermont n’a plus gagné à Geoffroy-Guichard depuis un soir de Coupe de France en janvier 2011. Et la dynamique actuelle n’est pas la meilleure : Guion a repris le club fin juin, après deux ans sans banc, avec un effectif rajeuni et un mercato qui traîne, ce que sa direction reconnaît volontiers.

Nous pronostiquons une victoire de Saint-Etienne sur le score de 2-1. Saint-Etienne étant une équipe de transition, il reste à confirmer comment elle se comporte face à un bloc bas. Dans un match potentiellement fermé, un carton ou un pénalty peuvent peser lourd. Mickaël Leleu, l’arbitre de la soirée, a sorti l’an passé 54 cartons jaunes en 16 matchs de Ligue 2 bkt… mais pas un seul rouge.

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