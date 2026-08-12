L’heure des retrouvailles entre Unai Emery et le club qu’il a entraîné de 2016 à 2018. Et pas forcément dans un contexte idéal pour le technicien espagnol, qui vient de perdre coup sur coup plusieurs artisans de sa dernière Ligue Europa (Rogers, Tielemans, Digne).

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Ainsi, les paris 1N2 (victoire, nul, défaite) se règlent sur le temps réglementaire. Un 1-1 au bout des 90 minutes reste donc un nul pour votre ticket, même si le PSG soulève le trophée dans la foulée. Dans ce genre de match, un premier pari remboursé n’est pas de trop.

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Nos pistes de paris pour PSG - Aston Villa

Voici nos pistes de pronos pour ce match :

Aston Villa est l’équipe la plus créative d’Europe sur coups de pieds arrêtés (29 buts sur corner ou coup franc). Malheureusement, les quatre hommes clés de ce secteur ont plié bagages cet été. Austin MacPhee, l’entraîneur qui réglait les combinaisons ; Youri Tielemans et Lucas Digne, qui tiraient les corners ; et Morgan Rogers, son maître à jouer.

Villa n’a battu aucune équipe de son niveau cet été. Ses trois victoires de préparation sont venues de Walsall, club de quatrième division anglaise, d’une sélection indonésienne et d’un club thaïlandais. Face à Porto (2-1), à la Real Sociedad (4-2) et au Bayern samedi à Hong Kong (2-1), l’équipe d’Emery a beaucoup subi, avec huit buts encaissés.

Sept Parisiens n’ont repris l’entraînement collectif que lundi matin. La FIFA imposant trois semaines de repos après une Coupe du monde, plusieurs internationaux ne sont réapparus à Poissy que ce lundi : Dembélé, Barcola, Doué, Zaïre-Emery, Lucas Hernandez, Digne et Fabian Ruiz.

Sans ses cadres, Paris n’a rien gagné cet été. 0-3 à Majorque avec une équipe largement composée d’Espoirs et d’U19, puis 1-1 contre Manchester United samedi. Le PSG n’a plus d’avant-centre depuis le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. L’attaque devrait donc s’organiser autour de Khvicha Kvaratskhelia, le seul offensif parisien à avoir suivi toute la préparation.

🎯 Pari 📈 Cote 💡 Pourquoi ? 🇫🇷 Victoire du PSG ⚽ 1.80 Cinq changements étant autorisés, Paris peut lancer des rentrants plus intéressants que les Anglais. L’écart pourrait se creuser en fin de match. ⚽ Les deux équipes marquent (Oui) 1.81 Aston Villa possède un fort potentiel de contre-attaque avec Ollie Watkins, tandis que Paris encaisse régulièrement en début de saison. 🔥 Plus de 2,5 buts dans le match 1.85 Les confrontations directes entre les deux équipes offrent traditionnellement un jeu ouvert et prolifique.

Avis de la rédaction

Le pronostic de l'expert : Victoire du PSG et plus de 2,5 buts dans le match.

L’an passé, Aston Villa avait l’habitude de gagner par de courtes marges. Son « goal average » fut de +7 seulement (sept buts marqués de plus qu’encaissés). Bon nombre de ses victoires tenaient à Morgan Rogers, meilleur passeur de l’équipe. On se souvient que Tuchel le fit même passer un temps devant Bellingham en sélection.

Son maître à jouer parti, de même que Youri Tielemans, qui tirait les corners, Villa devra sans doute se réinventer… et se découvrir. Ollie Watkins, auteur de 21 buts toutes compétitions, n’est pas non plus au meilleur de sa forme. Le PSG a certes ses propres soucis. Mais même sans rythme, Joao Neves, Vitinha et Kvaratskhelia restent objectivement au-dessus de ce que Villa peut leur opposer.

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