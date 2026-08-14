Le dernier Majeur de la saison s’ouvre le 30 août à New York. Vainqueur des cinq premiers Masters 1000 de l’année, Jannik Sinner fait logiquement office de favori. Et ce, bien qu’il se soit tenu éloigné des courts depuis son titre à Wimbledon, le 12 juillet. Derrière lui, les spécialistes du service et ceux qui frappent « à plat » y retrouvent un peu de leur avantage perdu sur terre battue.

Cotes vainqueur US Open 2026 : le tableau Messieurs (ATP)

Carlos Alcaraz, qui remet son titre en jeu, n’a plus joué depuis le 14 avril, après s’être blessé au poignet droit. S’il refrappe désormais la balle à l’entraînement et tente des exercices de coordination originaux, son équipe joue la prudence. Comme Sinner, il a fait l’impasse sur le Masters 1000 de Cincinnati, qui était pourtant leur dernière occasion de se tester.

Voici l’état des cotes Winamax :

Joueur (ATP) Cote Winamax Statut du joueur 🇮🇹 Jannik Sinner 1,70 Numéro 1 mondial en délicatesse avec son genou droit 🇪🇸 Carlos Alcaraz 4,00 Tenant du titre absent depuis avril 🇩🇪 Alexander Zverev 7,00 Vainqueur de Roland-Garros 🇷🇸 Novak Djokovic 10,00 39 ans et plusieurs records à portée 🇺🇸 Ben Shelton 13,00 Toujours en quête de son premier Majeur 🇪🇸 Rafael Jodar 20,00 Très jeune joueur en pleine ascension

Cotes Winamax le 14/08/2026 à 07 h 30 - les cotes représentent le multiplicateur de votre mise. Elles traduisent la confiance du bookmaker. Plus elle est basse, plus il juge l’événement probable.

🔍 L’analyse des favoris (ATP)

🇮🇹 Jannik Sinner (1,70) , dominant en 2026 — Il a remporté les cinq premiers Masters 1000 de l’année . Cela ne s’était plus vu depuis Rafael Nadal en 2010 ! Plus tard à Wimbledon, il est tombé lourdement sur le genou droit dès son premier match. Il a tout de même gagné le tournoi, mais ses deux forfaits d’août, à Montréal puis à Cincinnati, sont liés.

, dominant en 2026 — Il a remporté les . Cela ne s’était plus vu depuis Rafael Nadal en 2010 ! Plus tard à Wimbledon, il est dès son premier match. Il a tout de même gagné le tournoi, mais ses deux forfaits d’août, à Montréal puis à Cincinnati, sont liés. 🇪🇸 Carlos Alcaraz (4,00) , tenant du titre — L’Espagnol s’est blessé au poignet droit à Barcelone à la mi-avril. L’inflammation des tendons l’a écarté de Madrid, de Rome, de Roland-Garros, de Wimbledon, puis de la tournée américaine. Aucun joueur, ces dernières années, n’est revenu de quatre mois et demi d’arrêt pour remporter un tournoi de ce format.

, tenant du titre — L’Espagnol s’est blessé au poignet droit à Barcelone à la mi-avril. L’inflammation des tendons l’a écarté de Madrid, de Rome, de Roland-Garros, de Wimbledon, puis de la tournée américaine. 🇩🇪 Alexander Zverev (7,00) , une carte à jouer — L’Allemand (29 ans) a mis dix ans à gagner un tournoi du Grand Chelem, à Rolland-Garros. Il avait perdu trois finales, dont New York en 2020. Dans la foulée, il a atteint la finale de Wimbledon, perdant en quatre sets face à… Sinner. Il a une carte à jouer en cas de méforme de l’Italien.

, une carte à jouer — L’Allemand (29 ans) a mis dix ans à gagner un tournoi du Grand Chelem, à Rolland-Garros. Il avait perdu trois finales, dont New York en 2020. Dans la foulée, il a atteint la finale de Wimbledon, perdant en quatre sets face à… Sinner. 🇷🇸 Novak Djokovic (10,00) , la chasse aux records — Ses dernières performances restent honorables. Finaliste à Melbourne, éliminé au troisième tour à Paris, demi-finaliste à Wimbledon. À 39 ans, Djokovic compte 95 victoires à l’US Open, contre 98 pour le recordman Jimmy Connors. Un quart de finale lui suffirait pour le dépasser.

, la chasse aux records — Ses dernières performances restent honorables. Finaliste à Melbourne, éliminé au troisième tour à Paris, demi-finaliste à Wimbledon. À 39 ans, Djokovic compte 95 victoires à l’US Open, contre 98 pour le recordman Jimmy Connors. 🇺🇸 Ben Shelton (13,00), à l’heure américaine — Aucun Américain n’a gagné l’US Open depuis Andy Roddick en 2003. Ben Shelton a certes réalisé la meilleure saison de sa carrière, avec trois titres sur trois surfaces différentes. Mais il n’a jamais dépassé les demi-finales dans un Grand Chelem. Il a les moyens de faire un beau parcours.

Cotes vainqueur US Open 2026 : le tableau Dames (WTA)

Cette saison, il y a eu trois gagnantes pour trois Majeurs. Elena Rybakina a gagné l’Open d’Australie en janvier, en battant Sabalenka en finale. Mirra Andreeva a gagné Roland-Garros en juin, à seulement 19 ans. Linda Noskova a gagné Wimbledon en juillet, à 21 ans. Le tableau semble plus ouvert que jamais.

C’est pour cette raison que les cotes Winamax reflètent une conviction plus faible quant à la favorite, cotée à 3,75 seulement (contre 1,70 chez les hommes) :

Joueuse (WTA) Cote Winamax Statut de la joueuse 🇧🇾 Aryna Sabalenka 3,75 Numéro 1 mondiale et double tenante du titre 🇺🇸 Coco Gauff 7,50 Championne 2023, saison sans titre 🇵🇱 Iga Swiatek 6,00 Six titres majeurs, année compliquée 🇯🇵 Naomi Osaka 9,00 Deux fois championne à New York 🇰🇿 Elena Rybakina 7,50 Championne d’Australie, meilleure saison du circuit 🇷🇺 Mirra Andreeva 13,00 Championne de Roland-Garros à 19 ans 🇺🇸 Jessica Pegula 17,00 Troisième mondiale, très solide sur dur 🇺🇸 Amanda Anisimova 20,00 Finaliste de l’édition 2025

Cotes Winamax le 13/08/2026 à 07 h 30

🔍 L’analyse des favorites (WTA)

🇧🇾 Aryna Sabalenka (3,75) , gagnante en 2024 et 2025 — La Biélorusse pense certainement au triplé , comme l’a fait Serena Williams avant elle entre 2012 et 2014. Pour l’heure, elle compte trois titres cette saison , davantage que n’importe quelle autre joueuse. Mais elle a perdu la finale de l’Open d’Australie contre Elena Rybakina, puis s’est arrêtée en quarts à Roland-Garros et en huitièmes à Wimbledon.

, gagnante en 2024 et 2025 — La Biélorusse pense certainement au , comme l’a fait Serena Williams avant elle entre 2012 et 2014. Pour l’heure, elle compte , davantage que n’importe quelle autre joueuse. Mais elle a perdu la finale de l’Open d’Australie contre Elena Rybakina, puis s’est arrêtée en quarts à Roland-Garros et en huitièmes à Wimbledon. 🇺🇸 Coco Gauff (7,50) , tout se joue au service — Longtemps en délicatesse avec son service (au point de commettre 431 doubles fautes en 2025 !), ses mois de travail avec l‘expert en biomécanique Gavin MacMillan semblent doucement payer. Ses matchs à Toronto constituent son meilleur signal de l’été.

, tout se joue au service — Longtemps en délicatesse avec son service (au point de commettre 431 doubles fautes en 2025 !), ses mois de travail avec l‘expert en biomécanique Gavin MacMillan semblent doucement payer. Ses matchs à Toronto constituent son meilleur signal de l’été. 🇵🇱 Iga Swiatek (6,00) , un changement d’entraîneur en cours d’année — La Polonaise n’a atteint aucune finale cette saison. Une seule demie, à Rome, une sortie au troisième tour de Wimbledon alors qu’elle défendait son titre, une chute à la huitième place mondiale et un changement d’entraîneur en cours d’année. Le ticket le plus incertain.

, un changement d’entraîneur en cours d’année — La Polonaise n’a atteint aucune finale cette saison. Une seule demie, à Rome, une sortie au troisième tour de Wimbledon alors qu’elle défendait son titre, une chute à la huitième place mondiale et un changement d’entraîneur en cours d’année. 🇯🇵 Naomi Osaka (9,00) , le choix du public — Elle a gagné les éditions 2018 et 2020, avant de quitter le haut du classement pendant plusieurs années. La voilà revenue au treizième rang mondial, avec une victoire sur Sabalenka à Wimbledon et une première demi-finale à Washington cet été. Détail intéressant, les parieurs misent presque deux fois plus sur elle que sur la favorite.

, le choix du public — Elle a gagné les éditions 2018 et 2020, avant de quitter le haut du classement pendant plusieurs années. La voilà revenue au treizième rang mondial, avec une victoire sur Sabalenka à Wimbledon et une première demi-finale à Washington cet été. Détail intéressant, 🇰🇿 Elena Rybakina (7,50), meilleure joueuse de l’année — Si l’on ne regarde que les chiffres de 2026, la Russe est sur la meilleure dynamique. Elle domine à la fois la Race, ce classement parallèle qui ne compte que les points de l'année en cours, et le classement des gains. On rappellera que Rybakina a servi le plus d’aces dans le tennis féminin en 2025. Et qu’elle a surpris Sabalenka en finale à Melbourne.

Conseils et stratégies pour parier sur le vainqueur du tournoi

Pour valider vos pronostics sur le vainqueur de l’US Open alors que la deuxième semaine débute, voici quelques conseils :

Le service et l’agressivité paient. À New York, où les échanges sont plus courts qu’ailleurs, le service est très important (les courts de Flushing Meadows sont rapides et le rebond y est régulier). Un indicateur à observer est ce qu’on appelle le rendement « derrière la première balle ». Au-dessus de 75 % de points gagnés après un premier service passé, un joueur est armé pour New York.

La chaleur et l’horaire comptent autant que l’adversaire. Fin août, New York étouffe. Si bien que sur le court Arthur-Ashe, la session de jour et celle de nuit offrent des conditions très différentes. La balle vole plus vite sous la chaleur, elle devient plus lourde une fois la fraîcheur tombée. Avant de miser, il faut examiner la programmation.

Une cote élevée n’est pas forcément une bonne affaire. Dans le jargon, on appelle « value » un pari dont la cote dépasse les chances réelles du joueur. Une longue absence fait justement baisser ces chances… sans que la cote suive toujours. Carlos Alcaraz illustre ce décalage : à 4,00, le tenant du titre paraît accessible, mais sans match depuis avril, une sortie avant la deuxième semaine reste probable.

Pensez à la couverture en deuxième semaine. Si vous avez misé tôt sur un joueur dont la cote a fondu au fil du tournoi, deux options existent pour sécuriser une partie du gain :

Le cash out permet de récupérer une somme calculée par l’opérateur, sans attendre la fin du tournoi.

permet de récupérer une somme calculée par l’opérateur, sans attendre la fin du tournoi. Le pari de couverture consiste à miser sur son adversaire direct au tour suivant, de manière à gagner quelque chose quel que soit le résultat.

À partir des quarts de finale, ces deux mécanismes deviennent souvent plus sensés que d’attendre la finale.

Quel pronostic pour le vainqueur de l’US Open 2026 ?

🛡️ Le choix de la raison (les favoris)

Chez les hommes : Jannik Sinner (1,70). En délicatesse avec son genou droit, ses examens réalisés à Turin puis à Milan (auprès du professeur réputé Gianluca Melegati) n’ont rien révélé d’inquiétant. Il reste le joueur le plus solide du circuit sur surface dure.

Chez les femmes : Aryna Sabalenka (3,75). Deux titres consécutifs à New York et une régularité sur dur dont personne n’est pour l’heure capable. Sa saison est très inégale, mais elle retrouve son terrain de prédilection.

🚀 Le coup d’éclat (les value bets)

Sur le tableau masculin : Rafael Jodar (20,00). L’Espagnol de 19 ans a atteint les quarts de finale de quasi tous ses derniers tournois. Révélé notamment à l’US Open juniors 2024, il ne cesse d’épater par son revers délicieux et sa maturité mentale. Dans un tableau où les têtes de série arrivent diminuées, c’est un trouble-fête en puissance.

Sur le tableau féminin : Alexandra Eala (23,00). La Philippine de 21 ans a remporté Washington début août en battant coup sur coup Zheng Qinwen, Leylah Fernandez, Elina Svitolina, Naomi Osaka puis Jessica Pegula. Elle en est à neuf victoires en carrière face à des joueuses du top 10.

+ Quand se joue l’US Open 2026 ? Le tableau principal se déroule du dimanche 30 août au dimanche 13 septembre, à New York. La finale dames a lieu le samedi 12, la finale messieurs le lendemain. Les qualifications (qui désignent les derniers qualifiés pour le tableau principal) se disputent du 24 au 27 août. + Qui remportera l’US Open 2026 chez les hommes ? Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont favoris, quoiqu’en manque de rythme. Si bien qu’on ne peut écarter un vainqueur surprise, comme lors du cru 2014 remporté par Marin Čilić. Quatorzième tête de série, le Croate avait éliminé Berdych puis Federer en demi-finale, pendant que Nishikori sortait coup sur coup Raonic, Wawrinka puis Djokovic dans l’autre moitié du tableau. + Que signifie le pourcentage affiché à côté de chaque joueur chez Winamax ? Il indique la part des mises déjà engagées sur ce joueur par les autres parieurs. C’est donc une information sur le comportement du public, et non sur les chances réelles du joueur. Bien souvent, les deux divergent, comme le montre cette année le cas de Naomi Osaka. + Vaut-il mieux parier maintenant ou juste avant le tournoi ? Les cotes évoluent au gré des blessures, du tirage au sort et des résultats. Parier tôt permet parfois d’obtenir une cote plus élevée, mais expose davantage aux forfaits. Il n’y a pas de bon moment universel, mais bien souvent des situations à apprécier au cas par cas.

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