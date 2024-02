Code promo ZEturf : 100€ de bonus en février 2024

Utilisez le code promo ZEturf « TURFGOAL » au moment de votre enregistrement et profitez d’un doublement de votre premier dépôt jusqu'à 100 €.

Quel est le code promo ZEturf valide en février 2024 ?

Le code promo ZEturf est TURFGOAL. Valide en février 2024, il vous permettra d'obtenir le meilleur bonus de bienvenue du site de paris hippiques.

Copiez ce code dans le champ dédié du formulaire d'inscription pour profiter pleinement de cette offre.

Quels bonus avec le code promo ZEturf TURFGOAL ?

Type de bonus Montant du bonus Code promo ZEturf Premier dépôt 100€ de freeraces TURFGOAL Cashback - Vincennes Jusqu'à 5€ offerts TURFGOAL

Le code promo ZEturf « TURFGOAL » vous permet de profiter de l’offre suivante :

1er dépôt en argent réel X2 jusqu’à 100 €

Ouvrez un compte à l’aide du code bonus et déposez le montant de votre choix : ZEturf vous offre un bonus égal à la somme déposée, dans une limite de 100 €.

Le bonus est versé en 2 fois :

50 % après le 1er dépôt (50 € maximum)

50 % une fois que votre profil aura été validé (50 € maximum)

Comment obtenir et utiliser le code promo ZEturf ?

Pour recevoir votre code bonus ZEturf : reportez-vous dans le tableau ci-dessus et cliquez dans la 3e colonne. Vous arriverez alors sur la page d’accueil du site.

Remplissez le formulaire d’inscription et assurez-vous que le mot « TURFOGAL » figure bien dans le champ réservé au code promotionnel.

Validez votre demande et faites votre 1er dépôt : vous gagnerez la 1re partie du bonus, soit la moitié de votre dépôt (max. 50 €)

Envoyez les documents demandés pour la validation du compte. Vous récupérerez l’autre moitié du bonus, soit 50 € maximum, une fois les justificatifs acceptés.

Pour résumer :

Cliquez dans le tableau en haut de la page.

Remplissez le formulaire d’inscription : vérifiez que le code bonus « TURFGOAL » se trouve dans le champ correspondant.

Faites votre 1er dépôt : obtenez 50 % du montant versé sous forme de bonus, dans une limite de 50 €.

Effectuez la procédure d’activation en envoyant un justificatif de domicile et d’identité au service client.

Récupérez la 2e partie du bonus : 50 % de votre 1er dépôt (50 € maximum).

Jouez sur les courses hippiques les 2 abondements obtenus.

Exemple : vous ouvrez un compte et déposez 50 €. On vous offrira 20 € à la suite du versement et 25 € une fois que le service client aura validé vos documents.

CGU du bonus ZEturf de bienvenue

Le bonus de bienvenue connecté au code promotionnel est offert aux nouveaux joueurs seulement.

ZEturf considère comme « nouveau joueur » une personne qui ouvre un compte et qui bénéficie de l’offre de bienvenue pour la 1re fois.

Vous avez déjà été inscrit sur le site et vous avez déjà obtenu le bonus ? Vous ne serez pas éligible à l’offre. Même si vous avez effacé votre compte depuis.

Pour vous inscrire légalement sur ZEturf, vous devez :

Avoir plus de 18 ans

Habiter en France

Ne pas figurer au fichier des personnes interdites de jeu

Enfin, les 2 bonus obtenus avec le code promotionnel ont une date de validité de 6 mois. Si vous ne les utilisez pas dans ce délai, vous les perdrez.

Comment confirmer mon compte ZEturf ?

La validation du compte est obligatoire pour obtenir la 2e partie du bonus de bienvenue.

Pour faire activer votre profil, vous devez envoyer 2 justificatifs au service client :

Identité : CNI, passeport, titre de séjour…

Domicile : facture d’eau/électricité/internet, avis d’imposition…

Vous devez faire parvenir ces documents dans les 30 jours qui suivent votre inscription. Dans le cas contraire, vous ne pourrez plus placer de paris.

Le service client ZEturf effacera automatiquement votre compte s’il n’a pas reçu les 2 justificatifs dans les 60 jours à compter de la création du profil. Vous devrez alors recommencer la procédure depuis le début.

Qu’est-ce qu’un freebet ? Comment l’utiliser sur ZEturf ?

Les 2 bonus offerts avec le code promo sont des freebets, c’est-à-dire des crédits de jeu qui vous serviront à payer des paris sportifs.

Vous devez nécessairement le réutiliser. Vous n’aurez pas le droit de le retirer vers votre compte bancaire.

Comment placer un pari avec le code promo ZEturf ?

Pour utiliser votre solde bonus, c’est très simple :

Choisissez le pari de votre choix : vous pouvez jouer n’importe quel pron, même les verticaux.

Allez dans votre ticket de jeu.

Choisissez de payer votre pari à l’aide du bonus.

Validez votre enjeu et attendez le résultat.

ZEturf propose-t-il un bonus sans dépôt ?

Non. À l’heure actuelle, ZEturf ne propose aucun bonus sans dépôt. Pour profiter du bonus à l’inscription, vous êtes obligé de mettre de l’argent sur votre compte.

FAQ - Code promo ZEturf

Quel est le code promo offert par ZEturf aux nouveaux inscrits ?

Le code promo offert par ZEturf aux nouveaux inscrits est le suivant : « TURFGOAL ». Pour en profiter, vous devrez le taper sans le champ correspondant au moment de votre enregistrement.

À quoi le code promo ZEturf donne-t-il le droit ?

Le code bonus ZEturf « TURFGOAL » vous permet d’obtenir le bonus suivant :

1er dépôt doublé dans une limite de 100 €

Créditez de l’argent sur votre solde de jeu à la suite de votre inscription : ZEturf vous offrira un bonus égal à la somme versée dans une limite de 100 €.

Vous récupérerez l’abondement en 2 fois : la première moitié à la suite du versement et l’autre après que le service client ait validé votre profil.

Comment utiliser le code promo ZEturf ?

Pour obtenir le bonus, vous devez taper « TURFGOAL » dans le champ réservé au code promo lorsque vous remplirez le formulaire d’inscription.

Ensuite, vous n’aurez plus qu’à faire votre premier dépôt et à effectuer la procédure de validation. Vous obtiendrez alors le bonus de bienvenue en 2 versements de même valeur, pour un montant total de 100 € maximum.

Quelles sont les règles qui encadrent le bonus de bienvenue ZEturf ?

Le bonus offert via le code promo ZEturf est un crédit de jeu. Vous devez l’utiliser sur les paris hippiques dans les 6 mois à compter de l’obtention.

Pour être éligible à cette offre, vous devez être majeur, résider sur le territoire français et ne pas figurer sur la liste des personnes interdites de jeu.