Full list of playable leagues in Football Manager 26

If you are wondering which leagues are available to play, we've got you covered.

Football Manager 26 will feature women's football for the first time in the history of the video game series, while the usual offering of men's leagues has been expanded too.

Fans will be able to take charge of clubs in the Egyptian Premier League, the Lithuaniain A Lyga and the UAE Pro League. This brings the total number of playable men's leagues in the game to 58.

Furthermore, 11 women's competitions have been added to the game, meaning the database has been boosted considerably.

You can see the full list of men's and women's leagues below.

Europe

CountryLeague
AustriaAustrian Premier Division
AustriaAustrian First Division
BelarusBelarusian Highest League
BelarusBelarusian First League
BelgiumJupiler Pro League
BelgiumChallenger Pro League
BelgiumFirst Amateur Division
BulgariaBulgarian First League
BulgariaBulgarian Second League
CroatiaCroatian First League
CroatiaCroatian Second League
Czech RepublicCzech First Divison
Czech RepublicCzech Second Divison
DenmarkSuperliga
DenmarkFirst Divison
DenmarkSecond Division
DenmarkThird Division
EnglandPremier League
EnglandSky Bet Championship
EnglandSky Bet League One
EnglandSky Bet League Two
EnglandNational League
EnglandNational League North/South
FinlandFinnish Premier League
FinlandFinnish First Division
FranceLigue 1
FranceMcDonald's Ligue 2
FranceBKT French National
GermanyBundesliga
Germany2. Liga
Germany3. Liga
GibraltarGibraltar Football League
HungaryHungarian Division I
HungaryHungarian Division II
IcelandIcelandic Premier Division
IcelandIcelandic First Division
IrelandIrish Premier Division
IrelandIrish First Division
IsraelIsraeli Premier League
IsraelIsraeli National League
ItalySerie A
ItalySerie B
ItalySerie C
LatviaOptibet Virsliga
LithuaniaA Lyga
NetherlandsEredivisie
NetherlandsKeuken Kampioen Divisie
Northern IrelandSports Direct Premiership
Northern IrelandPlayr-Fit Championship
Northern IrelandPlayr-Fit Intermediate League
NorwayNorwegian Premier Division
NorwayNorwegian FIrst Division
NorwayNorwegian Second Division
PolandEkstraklasa
PolandPolish First Division
PortugalPortuguese Premier League
PortugalPortuguese Second League
PortugalPortuguese Third Division
PortugalPortuguese Championship
RomaniaRomanian First League
RomaniaRomanian Second League
RussiaRussian Premier League
RussiaRussian First Division
ScotlandWilliam Hill Premiership
ScotlandWilliam Hill Championship
ScotlandWilliam Hill League One
ScotlandWilliam Hill League Two
SerbiaSerbian SuperLeague
SerbiaSerbian First League
SlovakiaSlovak First Division
SlovakiaSlovak Second Division
SloveniaSlovenian First League
SloveniaSlovenian Second League
SpainSpanish First Division
SpainSpanish Second Division
SpainSpanish Federation First Division
SpainSpanish Federation Second Division
SwedenSwedish Premier Division
SwedenSwedish First Division
SwedenElite Swedish First Division
SwedenSwedish Second Division
SwitzerlandSwiss Super League
SwitzerlandSwiss Challenge League
TurkeyTurkish Super League
TurkeyTurkish 1. League
TurkeyTurkish 2. League
UkraineUkrainian Premier League
UkraineUkrainian First League
WalesJD Cymru Premier
WalesJD Cymru North/South

North America

CountryLeague
CanadaCanadian Premier League
MexicoMexican First Division
MexicoMexican Expansion League

South America

CountryLeague
ArgentinaArgentine Premier Division
ArgentinaArgentine Second Division
BrazilBrazilian National First Division
BrazilBrazilian National Second Division
BrazilBrazilian National Third Division
ChileChilean First Division
ChileChilean First Division B
ColombiaColombian First Division
ColombiaColombian Second Division
PeruPeruvian First Division
UruguayUruguayan First Division
UruguayUruguayan Second Professional Division

Asia

CountryLeague
ChinaChinese Super League
ChinaChinese National First Division
Hong KongHong Kong Premier
IndiaIndian National Football League
IndonesiaIndonesian League One
IndonesiaIndonesian League Two
JapanMeiji Yasuda J1 League
JapanMeiji Yasuda J2 League
JapanMeiji Yasuda J3 League
MalaysiaMalaysian Super League
MalaysiaMalaysian Division Three
SingaporeSingaporean Premier League
South KoreaHana 1Q K League 1
South KoreaHana 1Q K League 2
UAEADNOC Pro League

Africa

CountryLeague
EgyptEgyptian Premier League
South AfricaSouth African Premier Soccer League
South AfricaSouth African National FIrst Division Championship

Which Women's Competitions are playable?

CountryCompetition
AustraliaA-League Women
ContinentalUEFA Women's Champions League
DenmarkA-Liga
EnglandWomen's Super League
EnglandWomen's Super League 2
FrancePremiere Ligue
GermanyGoogle Pixel Frauen-Bundesliga
ItalySerie A Femmenile
JapanWE League
SpainLiga F
SpainPrimera Federacion
USANWSL
WalesAdran Premier

