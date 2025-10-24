Full list of playable leagues in Football Manager 26

If you are wondering which leagues are available to play, we've got you covered.
Football Manager 26 will feature women's football for the first time in the history of the video game series, while the usual offering of men's leagues has been expanded too.
Fans will be able to take charge of clubs in the Egyptian Premier League, the Lithuaniain A Lyga and the UAE Pro League. This brings the total number of playable men's leagues in the game to 58.
Furthermore, 11 women's competitions have been added to the game, meaning the database has been boosted considerably.
You can see the full list of men's and women's leagues below.
Europe
|Country
|League
|Austria
|Austrian Premier Division
|Austria
|Austrian First Division
|Belarus
|Belarusian Highest League
|Belarus
|Belarusian First League
|Belgium
|Jupiler Pro League
|Belgium
|Challenger Pro League
|Belgium
|First Amateur Division
|Bulgaria
|Bulgarian First League
|Bulgaria
|Bulgarian Second League
|Croatia
|Croatian First League
|Croatia
|Croatian Second League
|Czech Republic
|Czech First Divison
|Czech Republic
|Czech Second Divison
|Denmark
|Superliga
|Denmark
|First Divison
|Denmark
|Second Division
|Denmark
|Third Division
|England
|Premier League
|England
|Sky Bet Championship
|England
|Sky Bet League One
|England
|Sky Bet League Two
|England
|National League
|England
|National League North/South
|Finland
|Finnish Premier League
|Finland
|Finnish First Division
|France
|Ligue 1
|France
|McDonald's Ligue 2
|France
|BKT French National
|Germany
|Bundesliga
|Germany
|2. Liga
|Germany
|3. Liga
|Gibraltar
|Gibraltar Football League
|Hungary
|Hungarian Division I
|Hungary
|Hungarian Division II
|Iceland
|Icelandic Premier Division
|Iceland
|Icelandic First Division
|Ireland
|Irish Premier Division
|Ireland
|Irish First Division
|Israel
|Israeli Premier League
|Israel
|Israeli National League
|Italy
|Serie A
|Italy
|Serie B
|Italy
|Serie C
|Latvia
|Optibet Virsliga
|Lithuania
|A Lyga
|Netherlands
|Eredivisie
|Netherlands
|Keuken Kampioen Divisie
|Northern Ireland
|Sports Direct Premiership
|Northern Ireland
|Playr-Fit Championship
|Northern Ireland
|Playr-Fit Intermediate League
|Norway
|Norwegian Premier Division
|Norway
|Norwegian FIrst Division
|Norway
|Norwegian Second Division
|Poland
|Ekstraklasa
|Poland
|Polish First Division
|Portugal
|Portuguese Premier League
|Portugal
|Portuguese Second League
|Portugal
|Portuguese Third Division
|Portugal
|Portuguese Championship
|Romania
|Romanian First League
|Romania
|Romanian Second League
|Russia
|Russian Premier League
|Russia
|Russian First Division
|Scotland
|William Hill Premiership
|Scotland
|William Hill Championship
|Scotland
|William Hill League One
|Scotland
|William Hill League Two
|Serbia
|Serbian SuperLeague
|Serbia
|Serbian First League
|Slovakia
|Slovak First Division
|Slovakia
|Slovak Second Division
|Slovenia
|Slovenian First League
|Slovenia
|Slovenian Second League
|Spain
|Spanish First Division
|Spain
|Spanish Second Division
|Spain
|Spanish Federation First Division
|Spain
|Spanish Federation Second Division
|Sweden
|Swedish Premier Division
|Sweden
|Swedish First Division
|Sweden
|Elite Swedish First Division
|Sweden
|Swedish Second Division
|Switzerland
|Swiss Super League
|Switzerland
|Swiss Challenge League
|Turkey
|Turkish Super League
|Turkey
|Turkish 1. League
|Turkey
|Turkish 2. League
|Ukraine
|Ukrainian Premier League
|Ukraine
|Ukrainian First League
|Wales
|JD Cymru Premier
|Wales
|JD Cymru North/South
North America
|Country
|League
|Canada
|Canadian Premier League
|Mexico
|Mexican First Division
|Mexico
|Mexican Expansion League
South America
|Country
|League
|Argentina
|Argentine Premier Division
|Argentina
|Argentine Second Division
|Brazil
|Brazilian National First Division
|Brazil
|Brazilian National Second Division
|Brazil
|Brazilian National Third Division
|Chile
|Chilean First Division
|Chile
|Chilean First Division B
|Colombia
|Colombian First Division
|Colombia
|Colombian Second Division
|Peru
|Peruvian First Division
|Uruguay
|Uruguayan First Division
|Uruguay
|Uruguayan Second Professional Division
Asia
|Country
|League
|China
|Chinese Super League
|China
|Chinese National First Division
|Hong Kong
|Hong Kong Premier
|India
|Indian National Football League
|Indonesia
|Indonesian League One
|Indonesia
|Indonesian League Two
|Japan
|Meiji Yasuda J1 League
|Japan
|Meiji Yasuda J2 League
|Japan
|Meiji Yasuda J3 League
|Malaysia
|Malaysian Super League
|Malaysia
|Malaysian Division Three
|Singapore
|Singaporean Premier League
|South Korea
|Hana 1Q K League 1
|South Korea
|Hana 1Q K League 2
|UAE
|ADNOC Pro League
Africa
|Country
|League
|Egypt
|Egyptian Premier League
|South Africa
|South African Premier Soccer League
|South Africa
|South African National FIrst Division Championship
Which Women's Competitions are playable?
|Country
|Competition
|Australia
|A-League Women
|Continental
|UEFA Women's Champions League
|Denmark
|A-Liga
|England
|Women's Super League
|England
|Women's Super League 2
|France
|Premiere Ligue
|Germany
|Google Pixel Frauen-Bundesliga
|Italy
|Serie A Femmenile
|Japan
|WE League
|Spain
|Liga F
|Spain
|Primera Federacion
|USA
|NWSL
|Wales
|Adran Premier
