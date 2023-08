Lance Betting apostas: Aprenda tudo sobre a nova casa

Saiba como funciona o site Lance Betting Apostas. Confira o nosso passo a passo para registrar palpites.

Quer saber como funciona a Lance Betting apostas? Essa é uma plataforma recém-chegada ao Brasil, mas com diversas características interessantes, inclusive um interessante Lance Betting bônus. Então, vale a pena conhecer os principais esportes e eventos disponíveis no site de apostas, fruto da parceria da Kambi Group, Eyas Gaming e do jornal esportivo Lance!.

Saiba como funciona o Lance Betting bônus

Confira as novas casas de apostas do Brasil

Pegar bônus

Como a Lance Betting funciona?

A Lance Betting é uma plataforma online com foco em apostas esportivas e jogos de cassino. Ao se cadastrar nesse site, você pode aproveitar diferentes produtos oferecidos pela marca, incluindo:

Apostas pré-jogo

Apostas ao vivo

Caça-níqueis

Crash games

Cassino ao vivo

Video bingo

Para se tornar usuário da Lance Betting Apostas, basta acessar o site e se cadastrar. Em seguida, você também terá que fazer um depósito em sua conta. Então, poderá usar o mesmo saldo nas diferentes áreas da plataforma.

Como apostar em futebol na Lance Betting?

É possível fazer na Lance Betting apostas em dezenas de esportes diferentes. As opções incluem, por exemplo, basquete e tênis.

No entanto, nenhuma modalidade é mais popular neste site de apostas que o futebol. E isso não é surpresa alguma. Afinal, o mesmo costuma ocorrer em outras plataformas.

Para apostar em futebol na Lance Betting, basta seguir estes passos:

Entre no site e acesse sua conta. Então, clique em Esportes. Em seguida, navegue até a modalidade, competição e evento de sua preferência. Avalie as odds disponíveis e marque uma ou mais seleções. Por fim, no boletim de aposta, indique o valor do seu palpite e clique em Apostar.

Após registrar seu palpite, basta aguardar o resultado. Tão logo ele seja processado pelo operador, você poderá receber seus ganhos — desde que tenha acertado a aposta, é claro.

A Lance Betting ainda oferece a opção de cashout para seus clientes. Ou seja, você pode optar por antecipar o encerramento da aposta conforme a odd atualizada. Essa pode ser uma boa estratégia para garantir algum ganho ou minimizar possíveis prejuízos.

Pegar bônus

Quais apostas em futebol eu posso fazer na Lance Betting?

A Lance Betting oferece dois tipos principais de apostas: pré-jogo e ao vivo. Em ambos os casos, você encontrará diversos eventos para seus palpites. Eles incluem, por exemplo, competições como:

Campeonato Brasileiro Série A e B

Copa do Brasil

Copa Libertadores

Copa Sul-Americana

Liga dos Campeões

Ligas Europeias como a Premier League e La Liga

A variedade de tipos de apostas também é considerável. Você pode arriscar palpites em mercados populares como:

Resultado final

Total de gols

Oportunidade dupla

Ambos os times marcam

Resultado correto

Empate anula aposta

E muito mais

Portanto, a oferta é considerável e garante uma experiência sofisticada para aos usuários desta plataforma de apostas.

Quais são os bônus de boas-vindas disponíveis?

Atualmente, existem dois bônus de boas-vindas principais na Lance Betting: apostas esportivas e jogos de cassino. Você pode escolher qual delas irá aproveitar após seu cadastro na plataforma.

Para ajudar em sua escolha, trazemos a seguir os detalhes de cada uma das ofertas.

Bônus de apostas esportivas

Com o bônus de boas-vindas de esportes da Lance Betting Apostas, você ganha uma aposta grátis de R$50. Basta submeter um primeiro palpite na plataforma com qualquer valor a partir de R$50.

A promoção é válida apenas para os novos usuários. Além disso, é preciso cumprir algumas regras presentes nos Termos e Condições (T&Cs) da oferta. Confira os principais pontos:

Você deve fazer uma aposta inicial de R$50 ou mais com odd a partir de 1.50

A aposta grátis só será creditada em sua conta após encerrada a aposta inicial

A aposta grátis de R$50 só pode ser usada em palpites com odd a partir de 1.50

Apostas com cashout não são consideradas válidas para a obtenção do bônus

Não é preciso cumprir um rollover para liberar ganhos obtidos com a aposta grátis

Além disso, tenha em mente que só é possível fazer na Lance Betting apostas esportivas com este bônus. Se você tem interesse nos jogos de cassino da plataforma, deve optar pela oferta exclusiva dessa atividade.

Pegar bônus

Bônus de cassino

Com o bônus de boas-vindas de cassino da Lance Betting, você pode ganhar R$50 em crédito na plataforma. Para isso, deve apostar R$50 ou mais em jogos de cassino da casa.

As apostas devem ser feitas nos seguintes jogos:

Crash games

Roleta Brasileira ao Vivo

Video bingo

Antes de começar a jogar, você deve entrar na página de promoções da Lance Betting Apostas e se inscrever nesta oferta.

Confira outras regras importantes do bônus:

A aposta máxima com o valor do bônus é de R$25

Para liberar o saque do bônus é exigido um rollover de 30x

A contribuição para o rollover pode variar conforme o jogo

Para saber mais, leia os Termos e Condições (T&Cs) da promoção no site da Lance Betting.

Como usar o código promocional Lance Betting

Você obteve um código promocional da Lance Betting Apostas? Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade de obter benefícios na plataforma.

Essa é uma plataforma nova e ainda não está claro qual sistema ela usará para a validação de cupons promocionais. No entanto, há duas formas mais comuns de aplicar um código promocional: o momento do cadastro e a hora de realizar um depósito.

Portanto, fique atento(a) ao regulamento da promoção e às instruções relativas à aplicação do código. Aproveite também para revisar outras regras importantes, incluindo:

Valor mínimo de depósito

Requisitos de apostas (rollover)

Restrições à utilização do benefício

Assim, você poderá usar seu código promocional para obter bônus de boas-vindas em apostas esportivas e outras modalidades.

Pegar bônus

Como fazer um depósito em sua conta?

Para fazer um depósito na Lance Betting Apostas, você deve seguir estes passos no site:

Em primeiro lugar, acesse o site e faça login. Então, clique na opção Depositar. Em seguida, escolha um método de pagamento. Informe a quantia que deseja depositar. Por fim, siga as instruções do site.

Atualmente, estão disponíveis as seguintes formas de depósito nesse operador:

Pix

Pay4Fun

Boleto bancário

O valor mínimo de depósito na Lance Betting é de R$10, seja qual for o método utilizado.

Já o tempo de processamento da transação pode variar conforme a opção escolhida. Depósitos com Pix são processados em até 30 minutos na plataforma. Já os pagamentos feitos via boleto ou Pay4Fun podem demorar até 1 dia útil.

Acesse a Lance Betting

Como realizar um saque?

O processo para realizar um saque também é bem simples na Lance Betting Apostas. Você pode seguir este passo a passo para solicitar uma retirada na plataforma:

Primeiramente, entre no site da Lance Betting e faça login. Em seguida, clique em Conta, no canto superior. Então, clique em Sacar e selecione o método de pagamento. Informe seus dados e o valor que deseja sacar. Por fim, conclua o pedido e aguarde o processamento.

Você pode escolher duas formas para receber seu dinheiro:

Pix

Pay4Fun

Seja qual for a opção escolhida, você terá que esperar até 3 dias úteis pelo processamento do seu pedido. Além disso, o valor mínimo que você pode solicitar a cada vez é de R$20.

Enquanto a solicitação não tiver sido processada, é possível cancelar o saque no site da Lance Betting. Para isso, basta acessar sua conta e navegar até as configurações pessoais. Em seguida, acesse a seção Minhas Atividades e revise os pedidos de retirada que estão em aberto. Se ainda for possível realizar o cancelamento, a opção aparecerá em destaque.

Pegar bônus

Qual o valor mínimo para apostar na Lance Betting?

Atualmente, a Lance Betting não cobra um valor mínimo por palpite em sua plataforma. Portanto, você pode realizar apostas esportivas com qualquer quantia a partir de R$0,01. No entanto, tenha em mente que isso pode ser alterado a qualquer momento a critério do operador.

Além disso, é importante levar em conta o valor mínimo de depósito na Lance Betting. Afinal, como já vimos, o operador exige pagamentos a partir de R$10 em cada transação. Portanto, mesmo que você queira realizar apostas bem mais baixas, será preciso desembolsar esse valor para iniciar sua experiência.

Aposte agora

Qual o aplicativo da Lance Betting?

A Lance Betting Apostas ainda não tem um aplicativo disponível para dispositivos móveis. Como se trata de um operador novo no mercado, é possível que ele venha a lançar um app futuramente. No entanto, você não deve contar com esse recurso agora.

Felizmente, o site da marca funciona muito bem em aparelhos mobile, como smartphones e tablets. A plataforma é altamente responsiva e oferece os mesmos mercados de apostas e recursos na versão móvel.

Acesse a casa de apostas

Como entrar em contato com o suporte ao cliente?

Tem alguma dúvida ou problema para resolver com a Lance Betting Apostas? Então, você pode entrar em contato com o operador por meio dos seguintes canais:

Chat ao vivo

E-mail

O acesso ao chat é pela página Central de Ajuda. Em seguida, preencha o formulário com seu nome, endereço de e-mail e uma mensagem inicial.

Caso você não tenha tanta pressa ou sua dúvida seja mais simples, você pode enviar um e-mail para o operador. Outra opção é procurar a informação desejada nos tópicos da Central de Ajuda.

Visite a Lance Betting

FAQs — Perguntas Frequentes

Ficou com dúvidas em relação à Lance Betting Apostas? Leia as nossas respostas para as perguntas mais frequentes sobre a plataforma.

A Lance Betting é confiável?

A Lance Betting Apostas é considerada uma plataforma confiável. Ela tem licença para operar emitida pela Comissão de Jogos de Gibraltar, comprovando sua legitimidade. Além disso, promove o Jogo Responsável com recursos como autoexclusão e limites de depósitos. Por fim, destaca-se a sua política de Know Your Customer (KYC). Afinal, a casa exige a verificação dos dados dos usuários como medida contra fraudes financeiras.

A Lance Betting é segura?

Sim, a Lance Betting é uma plataforma segura para os apostadores brasileiros. O site da marca tem criptografia SSL para proteger os dados dos usuários. Então, você não precisa se preocupar ao compartilhar informações pessoais ou financeiras com o operador. Além disso, ela oferece formas de pagamento seguras, incluindo Pix, Pay4Fun e boleto bancário. Isso demonstra seu compromisso com transações protegidas ao máximo.

Qual o código promocional Lance Betting?

Atualmente, não há um código promocional específico na Lance Betting. No entanto, a marca oferece um bônus de boas-vindas a todos os seus novos usuários. Para obter o seu, basta completar o cadastro de uma nova conta e realizar sua primeira aposta. Apesar disso, vale a pena ficar atento(a) às ofertas e promoções da casa, pois a Lance Betting pode lançar códigos de bônus em outros momentos.

Como funciona o bônus da Lance Betting?

Para obter seu bônus de boas-vindas, você deve se cadastrar e realizar uma primeira aposta de R$50 ou mais. Então, um crédito de aposta grátis de R$50 será acrescentado à sua conta no site da Lance Betting. Tenha em mente, no entanto, que as odds da sua primeira aposta devem ser de 1.50 ou mais. E sua aposta grátis também deverá ter odd a partir de 1.50 para que você possa realizá-la com o crédito do bônus.

Quanto tempo demora o depósito na Lance Betting?

O tempo de espera até os depósitos serem processados varia de acordo com a forma de pagamento utilizada. Pagamentos via Pix, por exemplo, são processados pelo operador em até 30 minutos. Por outro lado, depósitos feitos via Pay4Fun ou boleto bancário levam até 1 dia útil para serem finalizados. Então, podem demorar para esse dinheiro aparecer em seu saldo na plataforma. Recomenda-se verificar os prazos antes de depositar na plataforma.

Visite a Lance Betting