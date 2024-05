Palpite Arsenal x Everton - Premier League - 19/5/24

Ainda sonhando com o título da Premier League, o Arsenal, que precisa vencer na última rodada do Campeonato Inglês, recebe o Everton.

Confira os nossos palpites para esse confronto que pode determinar quem será o campeão da Premier League 2023/24.

Aposta Palpite Odd Resultado e ambos marcam Arsenal e não 1.93 na Betano Jogador a marcar Saka a qualquer momento 2.05 na Betano Gols Mais/Menos Arsenal mais de 2,5 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça o código bônus F12 bet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Apenas a vitória interessa aos Gunners

Embora não dependa apenas de si, o Arsenal, com 86 pontos (dois a menos que o Manchester City), precisa vencer se ainda quiser ter chances de conquistar o campeonato.

Vindo para este jogo embalado por uma sequência de cinco vitórias seguidas, a equipe comandada por Mikel Arteta aparece com amplo favoritismo. Inclusive, há 82% de chances de vitória.

Ainda, é importante considerar que nos dois encontros mais recentes entre esses times, o Arsenal venceu os jogos, sem sofrer gols em nenhum desses confrontos.

Palpite 1 - Arsenal x Everton - Arsenal vence e não para ambos marcam: 1.93 na Betano.

Saka é o artilheiro do Arsenal na Premier League

O Arsenal tem o segundo melhor ataque do campeonato, em 37 rodadas a equipe londrina foi às redes em 89 oportunidades, o que lhe dá uma média de pelo menos 2,4 por rodada.

Desses 89 tentos marcados pela equipe, 16 gols foram anotados por Bukayo Saka. Sendo assim, o jogador ofensivo se destaca como artilheiro dos Gunners no campeonato.

Na temporada como um todo, considerando todos os campeonatos, ele realizou 47 partidas, das quais marcou 20 gols e contribuiu com 15 assistências. Sendo assim, fica evidente que ele costuma ter muitas participações diretas em gols.

Palpite 2 - Arsenal x Everton - Saka marca a qualquer momento: 2.05 na Betano.

Arsenal deve buscar a vitória durante os noventa minutos

Na última rodada do Campeonato Inglês, todos os jogos acontecem simultaneamente, então o Arsenal não saberá o placar do Manchester City, sendo assim, precisará fazer sua parte, o qual é vencer.

Como mencionado anteriormente, a margem de gols do Arsenal se aproxima de 2,5. Porém, o que nos faz acreditar numa elevação é que a equipe londrina, em seus últimos cinco jogos, marcou 14 gols (média de 2,8).

Nesse sentido, jogando com o apoio de sua torcida e acreditando ainda na possibilidade do título, o Arsenal certamente deve jogar muito empenhado em sua busca por gols.

Palpite 3 - Arsenal x Everton - Arsenal mais de 2,5 gols: 1.70 na Betano.