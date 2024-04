Apostar na Copa América na Betano: Mercados e dicas

Em 2024, as apostas Copa América Betano podem representar um dos principais mercados para palpites de futebol.

A Betano patrocina a Copa América, que é uma das maiores competições esportivas que acontecem entre países da América do Sul.

Dito isso, a Betano - não apenas patrocinadora, mas uma das maiores plataformas que atuam no Brasil - possui vários mercados para o evento. Se você ainda não tem uma conta no site, faça seu registro com o nosso código promocional Betano.

Principais mercados de aposta na Copa America

Os jogadores que procuram apostar na Copa América na Betano podem ter acesso a diferentes tipos de mercados. Essas opções, que incluem categorias de curto e longo prazo, têm a possibilidade de serem conferidas integralmente pelo site oficial.

Diante do colocado, é válido abordar sobre alguns desses mercados e suas principais características. Mas, em caso de dúvidas adicionais, ressaltamos que é possível consultar diferentes opções de suporte ao cliente da casa analisada.

Resultado da partida

O resultado da partida, ou 1x2, é um dos mercados mais utilizados na montagem de palpites no futebol. Nele, os clientes apostam se um jogo acabará empatado, vitória do time A ou com a vitória do time B.

Ambos marcam

Na categoria ambos marcam, os usuários da empresa podem palpitar se ambas as equipes vão ou não marcar gols. Tais pontos, são contabilizados durante qualquer momento do jogo acompanhado.

Vencedor final

Esse é um mercado de longo prazo no qual os apostadores apostam na seleção que será a campeã do torneio. Desse modo, é possível conferir todos os times favoritos ao título com base no valor das suas cotações para palpitar.

Copa América Betano: dicas para fazer apostas

Anteriormente apresentamos algumas das opções de palpite para a Copa América Betano. Desse jeito, agora é válido apresentar algumas dicas que podem ser utilizadas na hora de montar apostas. Tudo isso, podendo ser influenciado conforme o estilo e preferências de cada apostador.

Conheça o funcionamento dos mercados e palpites

Existem diversas formas de montar um palpite em futebol. Até porque, o catálogo para a modalidade é composto por inúmeros mercados/categorias de apostas que funcionam com diferentes mecânicas.

Assim, os jogadores têm a possibilidade de conferir os regulamentos das opções procuradas antes de montar palpites. Nesse sentido, os clientes da Betano podem ter acesso a diversos guias sobre as funções da empresa pelo site oficial.

Procure por notícias dos bastidores

O futebol é um esporte em que grande parte dos lances acontecem fora de campo. Dessa maneira, os apostadores têm a possibilidade de acompanhar métodos externos, como blogs e jornais, na busca por mais informações.

Esses dados, podem auxiliar os apostadores a compreender melhor os mercados e desempenho das equipes em torneios. Tais questões, por sua vez, têm a possibilidade de serem empregadas na montagem de palpites.

Estabeleça um orçamento

As apostas online são atividades secundárias e aleatórias, que assim como o futebol são imprevisíveis. Desse modo, os apostadores podem empregar uma série de medidas na hora de utilizar os serviços dessas empresas.

Assim, atuar com responsabilidade e estabelecer orçamentos conforme os limites/condições de cada apostador, são ações essenciais. Portanto, precisam ser sempre uma prioridade dos fãs de futebol que estão começando no mundo das apostas.

Promoções da Betano para a Copa América

Atualmente, os clientes classificados da Betano têm a possibilidade de empregar diferentes ofertas da casa em apostas Copa América. Dessa maneira, adiantamos que todas as promoções disponíveis na casa podem ser conferidas integralmente pela sua aba de promoções.

Essas ofertas incluem desde ferramentas para montagem de apostas personalizadas até o código bônus para ativação do bônus de boas-vindas. Porém, visando auxiliar os novatos, separamos a seguir algumas das principais bonificações presentes na casa.

Bônus de boas-vindas para esportes

Os novatos na operadora podem resgatar um bônus de 100% sobre suas primeiras recargas até R$500, mais R$20 em aposta grátis. Saiba mais na página Betano bônus.

Bônus acumulador

Nessa promoção, os apostadores podem conseguir valores adicionais com base no número de eventos válidos adicionados em uma aposta múltipla. Desse modo, é possível conseguir um bônus de até 70% adicionando pelo menos 14 seleções.

Todavia, adiantamos que os mercados futebolísticos que podem ser utilizados são as categorias 1x2, Mais/Menos e Ambos marcam. Em adição, as cotações mínimas por seleção são equivalentes a 1.50, se aplicando o restante dos T&C gerais.

SuperOdds Betano

Por fim, as SuperOdds são uma oferta atualizada diariamente que funcionam estabelecendo cotações diferenciadas para alguns eventos selecionados. Essas opções estão presentes em mercados de “Resultado Final” e são indicadas por um símbolo específico. Aplicam-se os T&C. Veja maos detalhes na nossa página sobre SuperOdds Betano.