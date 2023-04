Conheça os melhores sites de apostas com bônus de boas-vindas 2023!

Se você deseja conhecer alguns dos melhores sites de apostas 2023, chegou ao lugar correto. Afinal, neste artigo separamos as casas de apostas online com bônus de boas-vindas.

Ou seja, são sites de apostas em que novos clientes podem aproveitar ofertas. Desse modo, eles podem começar nas apostas esportivas com o pé direito.

Aliás, listamos os 5 melhores sites de apostas que selecionamos:

Novos clientes ganham créditos de apostas Retornos excluem valor em Créditos de Aposta. Aplicam-se T&C, limites temporais e exclusões. O código de bônus bet365 pode ser usado durante o registro, mas não altera o valor da oferta de forma alguma. Aposte com a bet365

Bônus de até R$300 + R$20 em aposta grátis Faça seu primeiro depósito no Betano Brasil (mínimo R$ 100) e receba 100% extra até o máximo de R$ 300 em bônus. Ao se cadastrar você também recebe R$ 20 em aposta grátis. O valor total (depósito + bônus) deve ser apostado 5 vezes em apostas esportivas e esportes virtuais. O valor do bônus também precisa ser apostado uma vez antes que você possa sacar seus ganhos. Aplicam-se os T&Cs. Aposte com a Betano

Bônus de até R$150 + R$20 em aposta grátis Esta promoção é válida para jogadores que se cadastrarem com o Promocode GOALBET até o dia 31 de dezembro. Esta promoção é exclusiva para novos jogadores e inclui um duplo prêmio de boas-vindas: um Bônus de 150% para o primeiro depósito e uma Freebet exclusiva de R$20 para o segundo depósito. Junto ao primeiro depósito, os novos jogadores receberão automaticamente 150% de bônus até um máximo de R$150. O depósito mínimo para ativar este bônus é de R$20. Aplicam-se os T&C da Betmotion. Aposte com a Betmotion

Aposte até R$200 sem risco 18+. Apenas novos jogadores são elegíveis para esta oferta e apenas a sua primeira aposta feita na KTO será considerada válida para a promoção. Se sua primeira aposta esportiva for definida como “perdida”, você receberá uma aposta grátis com o mesmo valor que você colocou no primeiro palpite, com teto de R$200. A aposta grátis deve ser usada dentro de 7 dias ou será perdida e não poderá ser usada. Quaisquer ganhos da Aposta Grátis estão sujeitos a 1x rollover no Sportsbook (apostas esportivas) com odds mínimas de 1,70. Quaisquer saques solicitados antes da conclusão desse rollover não serão processados. Aplicam-se os T&C Gerais da KTO. Aposte com a KTO

Aposte até R$150 grátis 18+ Você tem de apostar no mínimo R$25 em eventos com odds mínimas de 1.80.sujeito a termos e condições gerais e termos de promoções.Aplicam-se os T&Cs Aposte com Leo Vegas

Como escolhemos os nossos melhores sites de apostas

Podemos afirmar com segurança que selecionar os melhores sites de apostas não é algo simples. Muito pelo contrário, encaramos a tarefa com muita seriedade e analisamos diversos quesitos em cada site de apostas que indicamos.

Para o nosso ranking, olhamos para aspectos como:

Licença

Segurança

Odds

Variedade de apostas online.

E, claro, bônus de boas-vindas, outras promoções e qualidade do site.

Tudo isso para que você, apostador que está começando ou em busca de uma boa casa de apostas, faça uma escolha segura. Até porque, apesar de haver muitas casas de apostas online de qualidade, também existem aquelas que não são confiáveis.

Desse modo, nossa missão principal é indicar as melhores casas de apostas para vocês. De preferência com bônus de qualidade e outras ofertas.

Então, para deixar tudo mais claro, vamos explicar alguns pontos que avaliamos para selecionar os melhores sites de apostas. Lembrando que esses são os mais importantes, mas sempre fazemos uma análise completa dos sites de apostas.

Além disso, lembre-se que a nossa seleção de melhores sites de apostas online é subjetiva. Em outras palavras, ela é baseada na opinião da nossa equipe editorial.

Licença e segurança

Sem dúvida, este é o ponto mais importante na hora de separar as melhores casas de apostas esportivas. Afinal, só podemos indicar sites de apostas que possuam licença e ofereçam uma plataforma segura.

Assim, em primeiro lugar, analisamos a licença da casa de apostas. Precisamos ver se a plataforma está licenciada por um órgão regulador do setor de apostas esportivas e cassino online.

Isso garante que a empresa está preparada para arcar com todas as responsabilidades. Por exemplo, assegurar a proteção de dados do apostador e que as transações financeiras no site sejam seguras.

Depois que temos essa certeza, olhamos para o site de apostas em si. Conferimos se a casa de apostas online disponibiliza uma plataforma segura.

Só para ilustrar, conexão criptografada é essencial. Em outras palavras, a empresa de apostas esportivas deve trabalhar com protocolo SSL/TLS, indicado pelo cadeado na barra do navegador. Isso garante que as trocas de informações naquele ambiente são blindadas.

Desse modo, suas informações sensíveis não cairão nas mãos de criminosos.

Mercados e odds

No segundo ponto de avaliação para escolher os melhores sites de apostas, avaliamos os mercados de apostas e as odds.

Primeiramente, para quem não sabe, os mercados de apostas são os tipos de apostas online. Em outras palavras, todas as opções que existem para fazer apostas esportivas em determinado evento.

Só para ilustrar, é como se fosse um cardápio de um restaurante. O restaurante é o evento esportivo em si e o cardápio são as opções que há nele.

Assim, observamos se os sites de apostas possuem diversas alternativas para colocar palpites além do resultado. Em um jogo de futebol, por exemplo, vemos se há apostas em gols, escanteios, jogadores e muito mais.

Outro aspecto importantíssimo são as odds. Ou seja, as cotações das apostas esportivas.

Em nossa visão, os melhores sites de apostas devem oferecer odds competitivas. Afinal, são elas que determinam quanto o apostador pode ganhar em caso de previsão correta. Desse modo, quanto maiores forem as odds, melhor para os apostadores.

Aliás, odds de qualidade muitas vezes são melhores do que um bom bônus de boas-vindas. Até porque o bônus vai acabar em algum momento, enquanto que odds competitivas são algo mais duradouro.

Então, se o site de apostas online oferece cotações boas na média, isso é algo que levamos muito em consideração.

Bônus de boas-vindas

Ao selecionar os melhores sites de apostas, escolhemos os que oferecem bônus de boas-vindas. A vantagem de um bom bônus, por exemplo, é permitir que o cliente que acaba de se registrar conheça o site. Assim, ele pode fazer suas apostas esportivas sem precisar arriscar seu dinheiro logo de cara.

Além disso, com um bônus, ele pode testar apostas online em outros esportes e mercados. Dessa maneira, pode encontrar o que mais gosta dentro do amplo universo das apostas esportivas.

Apenas é importante verificar em cada site de apostas online, pois existem diferentes tipos de bônus. Por exemplo, há bônus de créditos de aposta, que oferecem créditos de aposta para o usuário.

Além disso, há bônus de primeira aposta sem risco, bônus de apostas grátis e mais. Então, sempre verifique em cada plataforma. Desse modo, também poderá ler os Termos e Condições (T&C) de cada bônus e saber as suas regras.

Streaming

Outro ponto que avaliamos nos melhores sites de apostas é a existência do recurso de live streaming. Ou seja, transmissão ao vivo de eventos esportivos diretamente nas plataformas das casas de apostas online.

Obviamente, este não é um ponto fundamental nos sites de apostas esportivas, mas um grande bônus. Assim, se a operadora oferecer esta ferramenta, é algo positivo para o cliente.

Entretanto, damos pontos extras para as empresas que se preocupam com recursos desse tipo. Afinal, é algo que torna o site de apostas esportivas ainda mais atrativo.

Apenas note que o recurso de live streaming está sujeito às limitações geográficas e técnicas. Além disso, a funcionalidade não é tecnicamente gratuita. Até porque é necessário ter saldo em conta ou ter uma aposta em aberto nas últimas 24 horas. Então, consulte cada site e veja as regras.

App

Certamente, os melhores sites de apostas também se preocupam com a experiência mobile. Há diversos clientes que preferem apostar através do smartphone e, desse modo, oferecer uma navegação de qualidade nestes dispositivos é essencial.

Então, observamos se a operadora oferece uma boa versão móvel do seu site. E se, além disso, ela oferece um aplicativo para celular.

As casas que disponibiliza os dois ganham ainda mais pontos, pois mostram que estão alinhadas com o mundo moderno. E podemos garantir que todos os melhores sites de apostas têm pelo menos uma boa versão mobile da plataforma.

A seguir, os dois melhores apps de apostas esportivas (em nossa opinião):

Recomendamos que acesse os sites de apostas pelo celular e veja com seus próprios olhos. E, se a casa tiver um aplicativo, tente baixar o app e faça o teste. Lembrando que você pode aproveitar bônus de boas-vindas também pelo celular.

Melhores sites de apostas 2023

Agora, chegou o momento de falarmos mais sobre os melhores sites de apostas com bônus ou oferta de boas-vindas. Afinal, como dissemos anteriormente, um bônus de boas-vindas pode ser algo interessante para iniciantes.

Assim, selecionamos os três melhores bônus de apostas online, segundo a nossa opinião:

bet365

Entre as melhores casas de apostas, a bet365 tem um lugar privilegiado. Até porque é uma das operadoras de apostas esportivas mais conhecidas mundo afora, com mais de duas décadas de tradição.

Em termos de bônus de boas-vindas, a empresa oferece Créditos de Aposta. Em outras palavras, o novo apostador faz o seu cadastro e efetua o primeiro depósito qualificativo. Então, faz apostas qualificativas e, posteriormente, a casa libera os créditos de aposta.

Inclusive, é possível utilizar no cadastro o código de bônus bet365.

Visite a bet365 >>

Betano

A Betano também é uma operadora de apostas online de enorme qualidade. E disponibiliza bônus para usuários recém-registrados em sua plataforma.

Com o código promocional Betano VIPGOAL é possível receber um bônus de 100% até R$300 sobre o primeiro depósito. E, além disso, o novo usuário leva um bônus de aposta grátis turbinada de R$20.

Aposte com a Betano >>

Betmotion

A Betmotion disponibiliza um site de apostas esportivas muito completo e com várias promoções. Entre elas, um bônus para novos clientes.

Aliás, com o promocode Betmotion, o novo usuário pode receber bônus de 100% até R$150 no primeiro depósito, além de uma aposta grátis de R$20.

Visite a Betmotion >>

Apostas esportivas – Como funcionam?

Depois que apresentamos nossa seleção de melhores casas de apostas, vamos falar sobre as apostas online. Aqui, vamos apresentar mais sobre o universo das apostas esportivas para os iniciantes.

Primeiramente, os sites de apostas oferecem a opção de colocar palpites em diversos eventos esportivos. E em várias modalidades como futebol, basquete, tênis, vôlei e até mesmo eSports.

Então, o primeiro passo é escolher uma boa plataforma de apostas. E, neste texto, fizemos uma seleção com algumas das melhores casas de apostas. Basta visitar os sites e escolher a que mais gostar.

Depois que fizer isso, é necessário fazer um primeiro depósito e, com saldo em conta, já poderá apostar. Inclusive, poderá fazer uso do bônus para novos usuários ao começar.

A seguir, confira algumas dicas de apostas esportivas para você que está começando:

Aposte com muita responsabilidade e faça uma boa gestão de sua banca de apostas. Separe um dinheiro apenas para isso e divida o valor em unidades pequenas;

Estude bastante antes de fazer suas apostas esportivas. Conheça o esporte e os eventos nos quais está apostando;

Se a casa escolhida oferecer bônus de boas-vindas, faça proveito, mas não sem antes ler todos os seus Termos e Condições (T&C);

Procure analisar as odds (cotações) de maneira crítica e veja se a aposta vale o risco;

Por fim, comece com calma e vá descobrindo quais tipos de apostas se encaixam mais em seu perfil.

Sites de apostas – o que é importante saber?

Ao final deste artigo sobre melhores sites de apostas esportivas, vamos responder algumas perguntas:

Qual a melhor casa de apostas do Brasil?

Falar qual é a melhor casa de apostas do Brasil é complicado, já que todos os sites de apostas têm pontos fortes e fracos. Então, depende do seu perfil como apostador e o que procura.

Mas, neste artigo sobre melhores sites de apostas, indicamos apenas operadoras de qualidade. Todas são confiáveis e você pode escolher qualquer uma delas.

Qual a casa de apostas mais segura?

Todos os melhores sites de apostas que recomendamos são seguros e oferecem plataformas com todos os requisitos e recursos de segurança.

Como funcionam os sites de apostas?

Os sites de apostas oferecem apostas em odds (cotações) determinadas para os clientes registrados. Assim, eles sabem quanto poderão ganhar em caso de palpite certeiro no momento que colocam a aposta.

Os sites de apostas são legais no Brasil?

Em 2018, durante o governo de Michel Temer, a Lei 13.756 legalizou as atividades relacionadas as apostas esportivas. No momento, a regulamentação de todo o mercado está sendo discutido pelo Governo Federal.

O que é código promocional ou código de bônus, e onde encontrá-los?

Um código de bônus muitas vezes dá acesso a um bônus de boas-vindas ou outra oferta especial. Sempre que temos um código bônus novo, trazemos a você em nossos conteúdos. Neste artigo, deixamos alguns códigos de bônus para ativar ofertas nos sites de apostas esportivas.

Qual o melhor site de apostas para iniciantes?

Todos os sites de apostas que indicamos são ótimos para iniciantes. Então, visite cada plataforma e veja qual se adapta melhor ao seu estilo.

Como saber se um site de apostas é confiável?

A fim de saber se um site de apostas é confiável, é preciso verificar a licença e a segurança da plataforma. A fim de facilitar a vida dos iniciantes, indicamos alguns dos melhores sites de apostas neste texto.

Mas sinta-se livre para pesquisar outras casas de apostas além dessas e escolher a que mais gostar.

O que devo saber antes de me inscrever em um site de apostas?

Antes de se inscrever em um site de apostas esportivas, é preciso ter, pelo menos, 18 anos de idade. Além disso, é essencial ler os Termos e Condições (T&C) Gerais e demais regras da empresa. E, é claro, seguir as diretrizes de Jogo Responsável.

Dessa maneira, poderá curtir as apostas desportivas com toda a tranquilidade.