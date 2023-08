O que é cash out nas apostas? Entenda como o recurso funciona

Você sabe o que é cash out? Essa funcionalidade das apostas esportivas pode ser uma grande aliada do apostador.

Neste guia, vamos te explicar como funciona cada tipo de cash out e como usar esse recurso.

O encerramento de apostas é disponibilizado por diversas casas de apostas. Conheça a modalidade e aprenda a usá-la a seu favor. Para se aprofundar no tema, você também pode verificar nosso artigo sobre casas de apostas com cash out.

O que é cash out?

Esse recurso é oferecido pelas casas de apostas em que o jogador pode encerrar antecipadamente suas apostas. E qual é a utilidade do cash out? Vamos te mostrar agora o cashout significado.

O mecanismo funciona para reduzir perdas, dependendo da situação. Ele é disponibilizado em alguns eventos esportivos de acordo com as regras de cada operadora.

Por exemplo, imagine que você apostou na vitória do time A em um jogo de futebol. Na partida, o time A está vencendo por 1x0 e ainda faltam 15 minutos para acabar o jogo. A casa pode oferecer o encerramento antecipado da aposta para você assegurar o acerto da sua aposta.

Nesse caso, o valor será menor do que esperar até o final do jogo. O lado positivo é que você pode evitar uma perda e não correr o risco do outro time empatar.

Em outro cenário, imagine que o time A está empatando e o jogo está prestes a acabar. Nesses casos, a casa pode oferecer um cash out com um valor abaixo do valor que você apostou. Ou seja, você tem a chance de encerrar a aposta com uma perda, porém, não perderia todo o valor apostado.

Resumindo, esse recurso é utilizado para encerrar sua aposta antes do final do jogo. Existem momentos diferentes em que pode ser utilizado e depende das regras da plataforma.

A desvantagem dessa função são os menores retornos potenciais. Como você está retirando antes do jogo acabar, a quantia é calculada com odds menores do que se aguardar o fim. Ou seja: não pode aja por impulso quando for cogitar se vale ou não a pena encerrar seu palpite.

O que é cash out em apostas?

O cash out em apostas é a forma oferecida pelas casas de apostas para o jogador antecipar seus palpites. Ou seja, dependendo da situação do jogo e da oferta da plataforma, o apostador pode optar por retirar sua aposta pelo valor oferecido.

Isso significa que essa funcionalidade pode ser utilizada para assegurar uma quantia ou reduzir perdas. O valor do cash out varia com as regras e cálculo da plataforma. Porém, geralmente, quanto mais provável for o evento, maior será o valor oferecido.

Por exemplo, suponha que você apostou que uma partida terá mais de 3 gols e no 1º tempo já saíram 2 gols. A operadora pode oferecer um cash out mais baixo do que o potencial retorno final. Se nos primeiros 5 minutos do 2º tempo sair o 3º gol, esse valor ficará mais próximo do valor final.

Nesses casos, é função do jogador avaliar a situação e decidir se usa ou não a funcionalidade. Esse recurso é subjetivo e depende da estratégia de cada um. Agora você já aprendeu o cashout significado e podemos te dar dicas e mostrar as variações da função.

Tipos de cash out?

Agora que você já conhece o cashout significado, fica mais fácil aprender os diferentes métodos do recurso. Dependendo da casa de apostas, você pode encontrar modalidades diferentes de cash out. Separamos algumas das principais variações.

Cash out automático

Nessa modalidade, o jogador pode configurar um valor para que a plataforma encerre a aposta automaticamente. Ou seja, se as condições que você definiu forem atendidas, a plataforma de jogos encerrará automaticamente a sua aposta.

Esse método é mais utilizado por apostadores que não podem ficar acompanhando a partida. Isso permite que ele utilize o cash out sem estar olhando o site a todo momento.

Além disso, também pode ser configurado para diminuir perdas. Você pode configurar um limite de perdas e o sistema automaticamente encerra a aposta se atingir esse limite.

Por exemplo, no futebol, imagine que você apostou 100 reais na vitória do time A com odds 2.0. Suponha que você configurou a retirada automática se o bilhete atingir R$180, ou seja, odds 1.8. Se em algum momento o time A estiver vencendo e a casa oferecer esse valor, a aposta será encerrada.

De forma geral é assim que a modalidade automática funciona. Verifique as regras em cada casa de apostas, pois o recurso pode conter variações.

Cash out total

Isso significa a retirada total de sua aposta. Ou seja, a partir do momento que você confirma a retirada, toda a aposta será encerrada.

Nesse caso, você recebe o valor oferecido pela operadora e sua aposta é finalizada. Dessa forma, nada que aconteça no jogo a partir desse momento será válido para seu palpite. O dinheiro retirado já estará na sua conta.

Essa é a versão mais comum do recurso. A maior parte das casas disponibilizam essa função e por isso é a mais popular. Além disso, é a mais simples de compreender para novos jogadores.

Cash out parcial

Essa funcionalidade encerra uma parte da sua aposta enquanto a outra permanece ativa com as odds originais. Isso significa que uma parte do valor oferecido é retirado e a outra permanecerá ativa no seu palpite.

Sendo assim, o restante do jogo influenciará a parte da sua aposta que permanece ativa. Esse recurso é utilizado para manter uma parte do seu stake com as odds originais.

Por exemplo, suponha que você fez uma aposta de R$100 em um jogo de futebol. Você apostou na vitória do time A que está vencendo por 1x0. Faltam 20 minutos para acabar a partida. Nesse cenário, você está confiante que o time irá vencer, mas ainda quer diminuir os riscos de perda.

A modalidade parcial permite que você encerre, por exemplo, metade da sua aposta, assegurando um retorno imediato de R$50. O restante seguirá ativo com as odds originais e dependerá do resultado final do jogo para receber o retorno.

Consulte os termos de uso das plataformas para entender as regras específicas do modo parcial de retirada. Nem todas as casas possuem essa funcionalidade.

Mercados em que o cash out está disponível

Esse recurso está disponível em uma grande variedade de esportes. É necessário validar em cada casa de apostas, pois as regras podem variar entre elas. De forma geral, você pode utilizar essa funcionalidade nos principais esportes, como:

Futebol

Futebol Americano

Basquete

Tênis

MMA ou Boxe

As apostas podem ser feitas em mercados variados, como resultado final, mais/menos gols, cartões, escanteios e muito mais. Cada esporte tem suas peculiaridades, mas a opção de encerramento está disponível para diversas opções de apostas.

Esses são apenas alguns exemplos de esportes, já que você pode encontrá-lo em muitas outras modalidades. Lembrando que isso pode variar entre operadoras, consulte as regras de cada uma.

Por que o cash out não está sempre disponível?

A disponibilidade do cash out nas apostas esportivas depende das regras de cada plataforma. Isso significa que cada operadora atua de uma forma.

São vários os pontos que podem influenciar a disponibilidade do recurso em uma aposta. Por exemplo, situações de jogo, gerenciamento de risco, viabilidade financeira, limites e muito mais. Em alguns casos é mais vantajoso para a operadora deixar a aposta seguir até o final.

A casa de apostas oferece o recurso em momentos que considera positivo para a empresa. Esse sistema é embasado nas regras próprias e configurações de sistema de cada plataforma.

Embora seja uma funcionalidade com vantagens para o apostador, não será em todo palpite que ele poderá usar. O recurso não foi criado para prejudicar a casa e apenas beneficiar o jogador. Existe um equilíbrio para tentar agradar as duas partes.

Quando usar o Cash out?

Usar esse recurso é opcional e o momento de utilizá-lo é subjetivo. Mas podemos dizer que existem duas funções para o cash out.

A primeira situação é para assegurar uma parte da aposta antes do final da partida. Isso costuma ser feito quando sua aposta está encaminhada, porém, você não quer arriscar até o fim do jogo. Por exemplo, em um cenário em que a vantagem não é confortável ou o outro time está reagindo.

Neste caso, a plataforma pode oferecer uma quantia menor do que se aguardar o final do jogo. O lado positivo é que você encerra a aposta e não corre riscos de perder tudo. É recomendado estar acompanhando o jogo para tomar a decisão se vale ou não a pena fazer a retirada.

Outro cenário é justamente o contrário. Em casos que o seu palpite está se encaminhando para o erro e perder todo sua aposta. A casa pode oferecer o encerramento do bilhete por um valor menor que sua aposta, porém diferente de zero.

Nessa situação, o lado positivo do cash out é você não perder todo seu valor. É recomendado em casos que você realmente não acredita que seu palpite será certeiro, dessa forma, você pode reduzir perdas.

É necessário estudar cada tipo de encerramento e montar sua própria estratégia com o recurso. O momento de solicitar é subjetivo e depende apenas de como você analisa a partida e os riscos.

Mercados de apostas cash out

Você já sabe o que é Cash out e quando usá-lo, agora mostraremos alguns mercados que podem usar esse recurso. As apostas esportivas possuem uma grande variedade de opções e mercados de palpites.

O encerramento de apostas pode ser utilizado em esportes e mercados variados. Por exemplo, as opções mais comuns como resultado final, mais/menos gols, escanteios, entre outras, costumam ter o recurso. Isso depende das regras da casa de apostas utilizada.

Outros esportes e competições também possuem a função. Por exemplo, futebol americano, tênis, lutas de boxe, corridas de cavalos e muito mais. Essa funcionalidade é dinâmica e pode ou não ser disponibilizada em diversas ocasiões.

A melhor forma de identificar em quais mercados a função está disponível é nos termos de uso do site. Assim você sabe em quais situações pode utilizar a funcionalidade. Você pode ver alguns exemplos nossos nossos artigos sobre bet365 cash out e cash out Betano.

Estratégia de cash out

Toda estratégia em apostas esportivas depende do seu estilo de jogo e gerenciamento de risco. O cash out é versátil e oferece oportunidades diferentes para cada apostador. Como você já aprendeu o cashout significado, veja algumas formas vantajosas de utilizar esse recurso.

Os jogadores que preferem evitar riscos vão utilizar o recurso diferentemente daqueles que gostam de se arriscar. Por esse motivo você deve adaptar as estratégias abaixo de acordo com a sua preferência.

A melhor forma de utilizar essa função é acompanhando a partida. Dessa forma, você analisa a atuação dos times e competidores e consegue tomar uma decisão embasada no desempenho. Observe situações pontuais do jogo que podem influenciar o resultado.

Além disso, utilizar o recurso de acordo com o seu gerenciamento de risco. Tenha em mente que geralmente quanto mais perto do final do evento esportivo, maior será o valor ofertado. Decida se você considera que a quantia oferecida para retirada vale a pena ou se é melhor aguardar o final do jogo.

Não tenha receio de encerrar suas apostas que considerar praticamente perdidas. Em alguns casos, nessas situações é melhor aceitar o encerramento para salvar uma parte do valor do que perder tudo. Saiba gerenciar suas perdas e sua banca.

Aprenda a usar as variações do cash out, como o automático e o parcial. Se você não conseguir acompanhar o jogo, a versão automática é interessante. A modalidade parcial também é boa em casos em que você está confiante no resultado, mas quer diminuir seus riscos.

Dicas de apostas com cash out

O nosso guia mostrou o cashout significado e como utilizar o recurso. Para completar, separamos algumas dicas que podem te ajudar a começar a usar essa função. Veja a lista abaixo:

Acompanhe o desempenho e as estatísticas do jogo. Dessa forma, você consegue ter embasamento se vale a pena correr o risco ou realizar a retirada da aposta. Use o recurso para reduzir suas perdas. Não pense que a funcionalidade existe apenas para assegurar ganhos potenciais, saiba utilizar nos momentos corretos para reduzir as perdas. Pense em metas e limites que considera vantajosos. Ao ter esses valores em mente, você pode acompanhar as ofertas da casa e aceitar quando sentir o momento certo. Estude as regras de disponibilidade de cash out em cada casa. As condições podem variar, saiba quando a função é liberada lendo os termos de uso da plataforma. Estude e trace estratégias para utilizar as variações da funcionalidade, por exemplo automático e parcial.

Essas são algumas dicas que consideramos vantajosas para novatos que querem usar o recurso. O encerramento da aposta pode trazer vantagens em diversas situações. Expanda seu conhecimento e saiba quando usar isso a seu favor.

Estude e opte por apostar em esportes que você tem mais conhecimento. Isso facilita suas análises de desempenho para saber a hora certa de encerrar seu palpite. Não tome uma decisão por impulso, pois isso pode te atrapalhar ao retirar sua aposta.

Conclusão

Saber o cashout significado e sua utilidade é importante para aumentar suas oportunidades de apostas esportivas. Essa função tem muitas vantagens e podem te ajudar, caso você seja um apostador mais cauteloso.

Você pode diminuir os riscos, assegurar retornos parciais e até mesmo diminuir perdas. Tudo depende da sua estratégia e forma de utilizar essa função.

A maior parte das casas de apostas online possuem essa funcionalidade disponível de alguma maneira. Podem existir variações, como a versão automática ou parcial. Além disso, também depende dos termos e regras para que a função seja liberada no site.

O encerramento da aposta é uma boa estratégia para jogadores que acompanham os jogos em tempo real. Essa é a melhor forma de analisar se a oferta de retirada da operadora é vantajosa ou não.

O ponto negativo dessa funcionalidade é o fato da cifra oferecida para retirada ser menor que aguardar o final. Por esse motivo é necessário gerenciar os riscos e decidir se vai encerrar sua aposta com um valor menor.

Quer saber mais sobre apostas? Leia também nosso artigo sobre handicap europeu.