Bwin Bônus: Ative cotas aumentadas

Descubra tudo o que você precisa saber sobre o Bwin bônus.

Veja um passo a passo de como aproveitar as promoções da Bwin e o que você tem direito com a oferta.

+

Além do tutorial sobre Bwin bônus, confira uma análise sobre todas as principais características da casa de apostas, como atendimento, segurança e experiência.

Pegar bônus

Quais são os bônus disponíveis da Bwin?

As casas de apostas esportivas são conhecidas pelos bônus de boas vindas. É uma forma de atrair os apostadores para conhecerem o site e criarem uma conta.

Mais recentemente, com o número crescente de plataformas, estas ofertas estão cada vez mais variadas, com apostas grátis, quantia extra e outras promoções.

A Bwin também faz parte desta lista e oferece alguns bônus para os usuários. Um ponto importante é que nenhuma das ofertas até o momento exige um código promocional Bwin, como você verá ao longo do artigo..

Veja na sequência todas as principais promoções do site e o que você recebe com as ofertas.

Oferta Valor de bônus Receba o bônus Bônus de Boas vindas Cotas aumentadas Ativar oferta Múltipla + Receba quantias extras em apostas múltiplas Ativar oferta Aposta segura Você recebe o valor apostado parcial ou integral Ativar oferta Cassino Prêmios diários e sorteios semanais Ativar oferta

Bônus de boas-vindas esportivas Bwin: Cotas aumentadas

A Bwin não tem um bônus de boas vindas no momento, mas conta com outras ofertas. Atualmente, o site não exige nenhum código promocional Bwin e basta fazer o cadastro e seguir os termos da oferta.

Com essa opção de cotas aumentadas, você pode ter cotações melhores ao longo das apostas esportivas. Ao longo do artigo você verá mais detalhes do bônus Bwin.

Como se cadastrar na Bwin

A busca dos apostadores antes de fazer um cadastro em um site de apostas é saber se tem e como conseguir um bônus de boas vindas. Um ponto positivo é que neste caso, você não precisa se preocupar em anotar um código promocional Bwin.

Mesmo sem um código bônus Bwin, é necessário seguir alguns passos e por isso preparamos um guia para receber a oferta.

O primeiro passo é acessar o site da Bwin para abrir uma conta. Para fazer o cadastro é preciso clicar no botão “registre-se”. Neste momento, você vai colocar seus dados pessoais e de contato para criar a sua conta; Depois de definir login e senha, poderá confirmar o cadastro. Não é necessário se preocupar em digitar código promocional Bwin. O próximo passo é acessar a sua conta e fazer um depósito.

Pegar bônus

Termos e condições

Mesmo sem ser com código bônus Bwin, é necessário seguir alguns termos e condições para poder participar da oferta de boas vindas.

O principal ponto a ser observado é que somente pessoas com mais de 18 anos podem se registrar e receber o bônus;

Além disso, os apostadores não podem criar mais do que uma conta no site da Bwin. Caso isso ocorra por algum erro, é necessário informar a plataforma.

Bwin bônus – como conseguir?

O site conta com algumas promoções, mas nenhuma delas exige o código promocional Bwin. Nas cotas aumentadas Bwin, você irá encontrá-las diretamente nas páginas dos eventos ou nas das respectivas competições.

Já para a oferta Múltipla + é necessário fazer uma combinada com três ou mais eventos ou mercados em uma só aposta. Quanto mais você colocar nessa múltipla, maior será o bônus extra que você vai receber se acertar.

Se selecionar três apostas nesta combinada, o extra é de 5%. Já se selecionar dez ou mais, a quantia adicional é de 30% em cima das odds.

Na outra oferta disponível, a da aposta segura, você recebe de volta parcial ou integralmente a quantia usada no palpite, caso o mesmo dê errado.

Este bônus está disponível apenas em alguns eventos, que são disponibilizados pelo Bwin.

Todas essas e outras ofertas estão disponíveis na página de promoções do site. Também é possível visualizá-las na Bwin app.

Bônus para cassino

No cassino da Bwin, os jogadores podem participar de sorteios semanais e obter prêmios diários na plataforma. Há até R$15.000.000 em prêmios por mês, de acordo com a casa de apostas.

Pegar bônus

Atendimento ao cliente Bwin

Por ser um mercado relativamente novo é fundamental que se tenha uma opção de suporte. É a forma de um usuário tirar dúvidas, fazer reclamações ou consultar novas informações, como se terá um código promocional Bwin.

Diante desta situação, a casa de apostas até traz uma página de contato. Porém, a seção é basicamente uma FAQ, no qual traz perguntas frequentes e respostas de como você pode resolver problemas da sua conta.

É uma ferramenta útil e que de fato pode auxiliar muitos apostadores. Porém, diferentemente do que acontece na maioria das casas de apostas, você não tem acesso a um chat e nem mesmo o email.

Pode ser que isso mude futuramente, mas diante deste cenário no momento do fechamento deste artigo, é um ponto negativo.

Nossa análise da Bwin

Depois de avaliar todos os quesitos e funções da Bwin, podemos considerar como um site de apostas esportivas que vale a pena ser usado. A casa tem uma grande variedade de eventos e mercados para apostar. Além disso, as odds são compatíveis com o que é encontrado nas concorrentes.

O bônus de boas vindas poderia ter um valor similar ao que outras casas de apostas esportivas. Com o ponto positivo de não precisar usar um código promocional Bwin e ter cotas aumentadas em diversos eventos.

No entanto, a ausência da opção de um chat de atendimento é algo negativo. Isso pode dificultar a solução de eventuais problemas. O número de promoções com créditos de apostas e quantias extras também é baixo e poderia melhorar.

Só que de forma geral, é possível ter uma boa experiência na Bwin.

Nós gostamos Nós não gostamos Muitas modalidades e mercados para apostar Página principal um pouco confusa Variedade de métodos de pagamentos Ausência de chat de atendimento aos clientes Há um Bwin app para Android

Apostar agora

Código promocional Bwin FAQ

Confira as principais perguntas sobre o código promocional Bwin e o bônus de boas vindas:

O que é Bwin?

Bwin é uma casa de apostas esportivas. É uma empresa focada no mercado brasileiro.

Bwin é confiável?

Sim. O site da Bwin conta com a licença necessária para o funcionamento de apostas online. Isso significa também que a casa realmente realiza os pagamentos estipulados no momento das apostas.

Bwin é segura?

Sim. A casa de apostas conta com a segurança de uma criptografia que protege os seus dados. Desta forma, você consegue efetuar depósitos e fazer saques sem ter suas informações expostas.

Como funciona o bônus na Bwin?

A oferta funciona sem uso de código promocional Bwin. As cotas aumentadas estão disponíveis em vários eventos esportivos.

Como funciona a Bwin?

A Bwin é um site de apostas esportivas. Você faz o cadastro e em seguida um depósito com a quantia que vai usar na casa. Existe também um Bwin app, no qual você pode apostar e ter acessar a todos os recursos do site.

Como resgatar bônus Bwin?

Para receber a oferta de boas vindas não é necessário o uso de código promocional Bwin. Basta se registrar, fazer um depósito e depois fazer as apostas online.

O que é rollover de bônus em casa de apostas?

O rollover é uma exigência do site de apostas que oferece promoções, como o bônus de boas vindas. Normalmente, as casas exigem que você utilize o valor dado na oferta um determinado número de vezes antes de poder sacar da sua conta.

Isso pode ocorrer com um código bônus Bwin ou alguma outra oferta que possa ser disponibilizada na casa.

+18 | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

A adesão a uma das ofertas apresentadas nesta página poderá resultar em um pagamento à GOAL e Better Collective. Isso pode afetar como e onde as casas de apostas aparecem na página e a ordem em que aparecem, mas não influencia nossas avaliações.