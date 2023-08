Handicap Europeu: Entenda a modalidade de aposta

O handicap europeu é uma estratégia de aposta adotada por muitas pessoas.

De apostadores inexperientes a profissionais, as suas diferentes linhas oferecem uma maior possibilidade na hora de dar alguns palpites. O problema é que, para quem está começando a apostar agora, esse método pode exigir certos cuidados.

Isso se dá por uma simples razão: esse mercado pode conter termos demasiadamente complexos para quem nunca apostou antes. Foi pensando nisso que preparamos este conteúdo especial.

O que é a aposta com Handicap e como ela é definida?

Quando o assunto é o mercado de apostas esportivas, a ampla gama de opções disponíveis pode deixar qualquer um confuso. Desde apostar em quem vencerá uma disputa ou quem marcará mais gols/pontos, há inúmeras formas de prever eventos esportivos.

Na contramão das apostas tradicionais, porém, está o handicap europeu. Basicamente, esse tipo de palpite se sobressai, tendo em vista que seu objetivo é equilibrar os times em campo/quadra. Assim, quando há uma disputa com uma clara disparidade entre as forças dos times, pode ser útil acionar este recurso.

Isso porque o handicap dá a um dos times uma superioridade fictícia. Sendo assim, o azarão acaba recebendo um número de gols/pontos de “vantagem”, alinhando as forças dentro das quatro linhas. Além disso, as cotações também acabam se tornando mais interessantes, já que apostar no favorito sempre oferece uma odd menor.

Por outro lado, colocar suas fichas no time que não é o favorito pode trazer cotações bem mais elevadas. Isso se dá em razão de a probabilidade do resultado ocorrer ser muito pequena. Neste contexto, utilizar o handicap europeu faz com que as forças se equilibrem tanto em campo quanto nas odds.

Basta lembrar que neste novo cenário, proposto pela vantagem fictícia dada a um dos times, as oportunidades são niveladas. Dito isso, importa mencionar que o mercado é definido pelas casas de apostas com base em diversos fatores. Dentre eles, se destacam aspectos como:

Local da partida.

Situação do gramado/quadra.

Condição climática na hora do jogo.

Histórico recente das equipes.

Notícias sobre escalações prováveis e muito mais.

Em outras palavras, tudo o que pode influenciar no resultado da partida, também afeta na definição das odds. Logo, o handicap europeu acaba se tornando um fator extra para limitar as diferenças colocadas no jogo pela habilidade dos atletas.

Como funciona a aposta com handicap?

Como explicamos, o handicap europeu é uma estratégia de apostas utilizada em eventos esportivos, a fim de equilibrar as odds. Isso se dá, sobretudo no futebol, através da adição de gols antes do começo de um jogo. Ficou muito confuso sobre o que é handicap europeu? Então, vamos imaginar um cenário hipotético entre o Time A e o Time B.

Imagine que o Time A seja o Real Madrid, enfrentando o Estrela Vermelha da Sérvia (Time B) na fase de grupos da Champions League. Neste cenário, mesmo sem olhar para as escalações, é possível prever que o Real Madrid é o grande favorito para vencer o jogo. Certo? Pois bem, apostar sem handicap significa odds menores para o time da casa, dada a probabilidade de o resultado acontecer.

Para ficar ainda mais claro, vamos considerar o handicap europeu 0:1. Para vencer a aposta nessa situação, o Real Madrid precisa vencer a partida por dois ou mais gols de diferença. Mas, se ocorrer uma vitória simples (por um gol de diferença), o resultado é considerado empate, em termos de aposta.

Já se o Estrela Vermelha empatar ou vencer a partida, então a aposta é perdida. Portanto, o handicap europeu oferece três possíveis resultados: vitória do time da casa, empate ou vitória do time visitante. Isso é justamente o que difere as linhas europeias do handicap asiático — que não tem a possibilidade do empate acontecer.

Como funciona o handicap simples?

O handicap simples é outra ferramenta popular nas apostas esportivas, que busca equilibrar as forças entre duas equipes. Tal como o handicap europeu, ele equilibra as cotações, porém, sua abordagem é ligeiramente diferente. Afinal, como mencionamos, aqui não há uma terceira via, já que a opção de empate é excluída de um possível resultado.

Isso acontece, pois, na aposta com handicap simples, uma certa quantidade de gols (ou pontos, dependendo do esporte) é adicionada ou subtraída do resultado final da equipe, eliminando a possibilidade de empate. Assim, se a aposta terminar em empate após a aplicação do hadicap, ela é devolvida.

Outro aspecto adicional do handicap simples é a presença de linhas "quebradas", como -1,5 ou +2,5. Aliás, são justamente esses números fracionados que garantem que não haja possibilidade de empate na aposta.

Isso, por sua vez, acaba tornando a escolha do apostador um pouco mais clara — ao mesmo tempo em que pode oferecer odds melhores, dependendo das circunstâncias.

Em quais esportes o handicap pode ser usado?

O handicap pode ser utilizado em vários esportes. Seja no futebol, em que se aplicam gols de vantagem, ou no basquete, com pontos adicionais para um time menos favorito. Ele torna as apostas mais equilibradas e interessantes, e podemos ver isso em muitas modalidades.

Nos esportes individuais, como o tênis e o boxe, o handicap pode ser usado em sets ou rounds, por exemplo. Assim, você aposta em quantos sets ou rounds o confronto terminará para um dos competidores, considerando a vantagem do handicap. Outro exemplo é o golfe, onde a diferença de habilidades pode ser grande, e o handicap permite uma competição justa.

Corridas de cavalo também adotam essa estratégia, designando pesos adicionais aos cavalos e jóqueis mais bem-sucedidos. Portanto, independentemente do esporte, já que só citamos alguns para ilustrar, o hadicap é uma ferramenta valiosa. Como vimos, ele traz equilíbrio e permite uma análise mais profunda ao fazer todo tipo de apostas esportivas.

Melhores odds de futebol em 2023: top 5 casas de apostas online

Agora você já sabe o que é handicap europeu, como funciona e em quais modalidades apostar. Mas, afinal, quais são os melhores sites para testar essa estratégia de apostas e encontrar boas odds no futebol? Para facilitar o seu trabalho, trouxemos, abaixo os principais sites de apostas online, segundo nossa opinião. Se quiser saber mais, veja nossa seleção de sites de apostas confiáveis e melhores apps de apostas.

Confira:

bet365

A bet365 sem dúvidas é uma das plataformas de maior prestígio no mundo das apostas esportivas. Com mais de 20 anos de experiência, os serviços disponibilizados pela empresa são destaque no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Porém, nem só de tradição vive a empresa, afinal, há inúmeras outras razões para colocá-la nessa lista.

Betano

Quem busca odds distintas no mercado de futebol, escolher a Betano é ter certeza de um lugar seguro para apostar. Embora esteja a menos tempo no mercado, se comparado com a bet365, o operador é também uma boa opção.

Licenciada pela Malta Gaming Authority, uma das maiores licenças de jogos de azar do mundo, a casa investe em segurança. O site da marca é totalmente criptografado, proporcionando um ambiente seguro para realizar depósitos, saques e muito mais.

Além disso, a casa também se destaca por oferecer bônus interessantes para apostas esportivas e odds compatíveis com o mercado. Cabe mencionar também a ampla gama de apostas possíveis, sendo o ponto baixo a falta de um app dedicado.

1xBet

A empresa possui todo know how necessário para se destacar. Além de ter uma plataforma completa, são diversos recursos indispensáveis para apostar.

Para começar, a 1xbet cobre uma ampla variedade de apostas esportivas, sem mencionar a seção de cassino online. Por fim, as cotações do handicap europeu chamam atenção.

Betfair

Conhecida como a maior exchange de apostas esportivas do mundo, a Betfair não poderia ficar de fora desse top 5. Afinal, a casa disponibiliza aos usuários uma experiência intuitiva, sobretudo em função da ampla modalidade de apostas esportivas disponíveis.

O handicap europeu é um deles e as odds da casa são alinhadas com o mercado brasileiro. Para apostar é bem simples. Basta selecionar uma modalidade esportiva que oferece esse mercado, escolher a partida e a opção “Handicap” estará disponível na guia “mais”. Ah, não deixe de conferir as variedades que o futebol e o basquete oferecem.

KTO

A KTO também se mostra como mais uma opção interessante para quem prefere o handicap europeu para um palpite diferenciado. A credibilidade da casa é um de seus pontos fortes, tendo em vista que possui permissão concedida pela entidade de regulação de jogos em Curaçao.

Para utilizar as linhas desse hadicap, acesse a área de apostas esportivas no site e escolha um torneio. Após definir a competição que deseja dar o seu palpite, o próximo passo é olhar os jogos disponíveis.

Vale a pena ter atenção ao se dirigir à seção de apostas. Afinal, a KTO também oferece o handicap asiático, identificado na plataforma apenas como “Handicap”. Assim, para não errar, selecione o mercado “Handicap 1x2” que é aquele que permite empate, característica exclusiva das regras europeias.

Quando apostar com handicap europeu?

Entender o que é handicap europeu e suas estratégias pode pode introduzir um novo nível de emoção às suas previsões. Basicamente, existem vários cenários nos quais você pode empregar este recurso e fazer com que ele valha muito a pena.

Porém, vamos nos concentrar apenas nos mais relevantes. Confira duas situações para apostar com handicap:

Favoritismo claro: A aplicação dessa estratégia se mostra particularmente eficaz quando há um favorito evidente no jogo. Como vimos, as odds para o favorito são muito baixas, tornando uma previsão pouco interessante . Com a introdução do handicap, porém, é possível obter odds mais convidativas, o que torna o palpite com maior potencial.

A aplicação dessa estratégia se mostra particularmente eficaz quando há um favorito evidente no jogo. Como vimos, as odds para o favorito são muito baixas, tornando uma previsão pouco interessante Aposta estratégica: Este recurso também pode servir para fortalecer um palpite considerado mais “arriscado”. Por exemplo, imagine que você acredita na vitória da equipe A sobre a equipe B, no entanto, a margem de vitória é pequena. Nesse contexto, você pode aplicar um handicap europeu, dando à equipe A um hadicap de +1. Consequentemente, mesmo se a equipe A perder por um gol, a previsão ainda será vitoriosa.

Mercado de apostas com handicap europeu no futebol

Chegou a hora de conhecer as apostas clássicas no futebol e descobrir como utilizar o handicap europeu explicado neste texto. Antes de começar, vale pontuar que são diversas as opções, porém, vamos trazer as mais populares.

Handicap 0: Quando as duas equipes são muito parecidas em termos de habilidade, tornando difícil prever um vencedor claro, o handicap 0 pode entrar em ação. Também chamado de "draw no bet" ou "empate devolve aposta", nenhum time leva vantagem sobre o outro, porém, se o jogo terminar empatado, a aposta é devolvida.

Quando as duas equipes são muito parecidas em termos de habilidade, tornando difícil prever um vencedor claro, o handicap 0 pode entrar em ação. Também chamado de "draw no bet" ou "empate devolve aposta", nenhum time leva vantagem sobre o outro, porém, se o jogo terminar empatado, a aposta é devolvida. Handicap +1/-1 você está dando à equipe escolhida uma vantagem ou desvantagem de 1 gol. Ou seja, a aposta é considerada ganha, se um dos times ganhar por dois ou mais gols de diferença (+1) ou por mais um gol ou mais de diferença (-1). Havendo a vitória por um ou dois gols de diferença, respectivamente, a aposta é considerada empate.

Estratégia de aposta com handicap

Entender que é handicap europeu e ser bem sucedido nas apostas em futebol não acontece ao acaso. Este resultado vem com algumas práticas, sobretudo relacionadas ao conhecimento das regras, do jogo e ao desenvolvimento de uma estratégia eficiente. Nesse contexto, informação é o ponto principal na hora de fazer suas previsões.

Afinal, um palpite certeiro envolve uma avaliação cuidadosa do desempenho recente de cada time, o reconhecimento de seus principais jogadores e a conscientização sobre fatores externos ou circunstâncias que possam comprometer seu rendimento.

Além disso, a compreensão do conceito de handicap europeu e sua implicação nas odds é crucial. Com certeza, avaliar as odds definidas para uma competição esportiva é uma tática benéfica, já que podem ocorrer grandes diferenças entre os sites de apostas.

Portanto, é vital examinar atentamente essas odds antes de realizar sua aposta. Lembre-se de que o objetivo é identificar o valor, e não necessariamente a aposta com as odds mais elevadas. Finalmente, e talvez o mais importante, é manter a disciplina. Embora apostar com handicap europeu seja emocionante, requer estratégia e cautela.

Dicas de apostas com handicap europeu

Para os novatos em apostas com handicap europeu, a animação e a promessa de retornos substanciais podem ser tentadoras. No entanto, antes de mergulhar de cabeça nesse mercado, é crucial levar em consideração algumas diretrizes — que podem otimizar os seus palpites. Veja abaixo:

Explore as estatísticas: Meramente conhecer as regras do jogo não basta. Você deve ir além e analisar meticulosamente os times que entrarão em campo. Isso envolve investigar o recente desempenho de cada um, o histórico em confrontos diretos e outros aspectos relevantes.

Meramente conhecer as regras do jogo não basta. Você deve ir além e analisar meticulosamente os times que entrarão em campo. Isso envolve investigar o recente desempenho de cada um, o histórico em confrontos diretos e outros aspectos relevantes. Domine as regras: À primeira vista, o handicap europeu explicado aqui pode parecer um tanto complexo. Então, torne-se íntimo de suas nuances. Antes de efetuar a sua primeira aposta, assegure-se de entender como o hadicap é aplicado e aprenda a decifrar o que cada resultado potencial representa.

Atente-se ao local da partida: A sede de um jogo pode exercer uma influência significativa no seu desfecho. Via de regra, alguns times costumam se sair melhor em seus próprios estádios. Sendo assim, ao considerar apostas com handicap europeu, é crucial pensar no local do jogo.

Mantenha-se atualizado: É essencial acompanhar as notícias mais recentes sobre os times e jogadores que você planeja apostar. Lesões, suspensões e outras questões externas podem afetar drasticamente o desempenho de um jogador ou time, o que consequentemente pode influenciar o resultado de sua aposta.

Gerencie sua banca: Não importa quão confiante você esteja em uma aposta, nunca arrisque tudo em um único jogo. Um gerenciamento adequado é vital para o longo prazo em apostas esportivas, permitindo-lhe resistir a sequências de perdas e maximizar as oportunidades trazidas por uma grande sequência de acertos.

Conclusão

Como vimos, o handicap europeu é uma ferramenta poderosa nas mãos dos apostadores que buscam estratégias para equilibrar seus resultados. Ao nivelar a disputa entre times, esse sistema transforma cada aposta em um desafio envolvente, cujo resultado pode ser imprevisível.

Lembre-se que a decisão de aprender o que é handicap europeu e quando utilizá-lo deve passar por fatores como o favoritismo claro de um time ou a busca por uma aposta mais estratégica. Afinal, ao utilizar o handicap em situações de favoritismo claro, você pode obter odds mais convidativas.

A aposta com handicap europeu é uma estratégia que pode adicionar complexidade e interesse ao ato de apostar, além de melhorar os palpites com odds elevadas. No entanto, exige um conhecimento aprofundado das regras do jogo e das condições específicas de cada partida ou evento esportivo.

Da mesma forma, requer uma análise criteriosa e uma estratégia de apostas bem elaborada. O bom é que com esses elementos em mãos, você terá mais variedade na hora de fazer os seus próximos palpites.